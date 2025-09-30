יום שלישי, 30.09.2025 שעה 13:54
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

הסדר הטיעון אושר, אוהדי מכבי ת"א יגיעו לדרבי

הדיין ישראל שמעוני אישר את הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים: האלופה תשלם קנס בסך של 30,000 שקלים ותקבל עונש על תנאי בלבד של איסור כניסת קהל חוץ

|
אוהדי מכבי תל אביב (עמרי שטיין)
אוהדי מכבי תל אביב (עמרי שטיין)

לאחר שהוגש כנגד מכבי תל אביב כתב אישום בגין אירועים מהמשחק מול בני סכנין שהובילו לחשש כי אוהדי הצהובים לא יוכלו להגיע כקהל חוץ לדרבי מול הפועל, הקבוצה הגיעה להסדר טיעון שהסיר את החשש.

הדיין ישראל שמעוני אישר את הסדר הטיעון והעונש שהוטל על מכבי תל אביב הוא קנס כולל בסך 30,000 שקלים, ועונש על תנאי בלבד של איסור כניסת קהל חוץ בכל מקרה של התפרעות אוהדים שתביא לעצירת המשחק לפרק זמן משמעותי, או ליותר מעצירה אחת של המשחק, למשך שנה.

מכבי תל אביב עמדה לדין בגין סעיפים של התפרעות אוהדים (בגין השלכת חפצים “מרובים”), התפרצות לשדה המשחק (בגין התפרצות שני אוהדים) ופגיעה ע”י אוהדים, בשל פגיעת אחד החפצים שהושלך בשופט המשחק, כל זאת על פי דוח השיפוט.

אוהדי מכבי תל אביב (עמרי שטיין)אוהדי מכבי תל אביב (עמרי שטיין)

תחילה בבקשת הענישה התבקש בית הדין להשית עונש של איסור כניסת קהל בפועל למשחק חוץ אחד, מה שהיה נופל על הדרבי התל אביבי, אך כאמור הסדר הטיעון הוריד זאת מסדר היום ונקבע עונש על תנאי בלבד.

בנימוקים להסדר הטיעון נכתב כי תיעוד שהעבירה מכבי ת”א לאחר הגשת כתב האישום הראתה כי החפצים שהושלכו היו “חלק מתפאורה לא מזיקה, אשר לא ניתן להשוותה להשלכת חפצים מסוכנים או אמצעים פירוטכניים”. בהתאם לכך ולמאמצי הנאשמת מול קהל אוהדיה בתחום, התקבל הסדר הטיעון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */