יום שלישי, 30.09.2025 שעה 16:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

המנהלת שוקלת איסור גורף על קהל חוץ בסכנין

חשיפת "שיחת היום": אחרי האירועים האלימים בדוחא מול מכבי, במנהלת בוחנים איסור במשחקים רגישים בעונה הבאה, כשגם קהל סכנין לא יגיע למשחקים בחוץ

|
אלעד מדמון מול מתיו קוג'ו (עמרי שטיין)
אלעד מדמון מול מתיו קוג'ו (עמרי שטיין)

האירועים האלימים שהתרחשו במשחק של מכבי תל אביב מול בני סכנין באצטדיון דוחא עשויים להביא להחלטה דרמטית במנהלת הליגות בכדורגל. על פי גורמים המעורים בנושא, במנהלת בוחנים ברצינות אפשרות לאסור את כניסת קהל החוץ למשחקים רגישים בסכנין כבר מעונת המשחקים הבאה.

הכוונה היא לייצר מצב שבו כל משחקי בני סכנין בדוחא שנחשבים למשחקים רגישים, למשל משחקים מול מכבי תל אביב, בית”ר ירושלים והפועל באר שבע יתקיימו בנוכחות אוהדי הקבוצה בלבד, ללא קהל יריב. המשמעות היא שגם אוהדי סכנין לא יוכלו להתלוות לקבוצתם למשחקי חוץ, בדומה להסדר המוכר הקיים כיום במשחקים מול בית"ר ירושלים.

במנהלת בוחנים בימים האחרונים את ההתנהלות של המשטרה במשחק מול מכבי תל אביב, את סדרי האבטחה ואת ההשלכות של מה שאירע. ההחלטה, כך נמסר, תתקבל לאחר סיום הבדיקה ותישקל מכל ההיבטים, ביטחוניים, לוגיסטיים וגם משפטיים.

האפשרות לאסור על קהל חוץ להגיע לדוחא במשחקים הרגישים נשקלת לאור ריבוי האירועים האלימים והמתוחים שהתרחשו במשחקים שונים בעיר בשנים האחרונות. גורמים במנהלת ציינו כי אין לשלול תרחיש שבו כבר בעונה הקרובה ייאסר על אוהדי קבוצות יריבות מסוימות להגיע למשחקים בסכנין, ואילו מנגד אוהדי סכנין ייאלצו להישאר בבית כאשר קבוצתם תשחק מחוץ לעיר.

ההחלטה הצפויה עשויה לעורר סערה בקרב אוהדי הקבוצות בליגת העל, אך במנהלת טוענים כי טובת הסדר הציבורי והביטחון באצטדיונים עומדת מעל לכל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */