המנהלת שוקלת איסור גורף על קהל חוץ בסכנין

האירועים האלימים שהתרחשו במשחק של מכבי תל אביב מול בני סכנין באצטדיון דוחא עשויים להביא להחלטה דרמטית במנהלת הליגות בכדורגל. על פי גורמים המעורים בנושא, במנהלת בוחנים ברצינות אפשרות לאסור את כניסת קהל החוץ למשחקים רגישים בסכנין כבר מעונת המשחקים הבאה.

הכוונה היא לייצר מצב שבו כל משחקי בני סכנין בדוחא שנחשבים למשחקים רגישים, למשל משחקים מול מכבי תל אביב, בית”ר ירושלים והפועל באר שבע יתקיימו בנוכחות אוהדי הקבוצה בלבד, ללא קהל יריב. המשמעות היא שגם אוהדי סכנין לא יוכלו להתלוות לקבוצתם למשחקי חוץ, בדומה להסדר המוכר הקיים כיום במשחקים מול בית"ר ירושלים.

במנהלת בוחנים בימים האחרונים את ההתנהלות של המשטרה במשחק מול מכבי תל אביב, את סדרי האבטחה ואת ההשלכות של מה שאירע. ההחלטה, כך נמסר, תתקבל לאחר סיום הבדיקה ותישקל מכל ההיבטים, ביטחוניים, לוגיסטיים וגם משפטיים.

האפשרות לאסור על קהל חוץ להגיע לדוחא במשחקים הרגישים נשקלת לאור ריבוי האירועים האלימים והמתוחים שהתרחשו במשחקים שונים בעיר בשנים האחרונות. גורמים במנהלת ציינו כי אין לשלול תרחיש שבו כבר בעונה הקרובה ייאסר על אוהדי קבוצות יריבות מסוימות להגיע למשחקים בסכנין, ואילו מנגד אוהדי סכנין ייאלצו להישאר בבית כאשר קבוצתם תשחק מחוץ לעיר.

ההחלטה הצפויה עשויה לעורר סערה בקרב אוהדי הקבוצות בליגת העל, אך במנהלת טוענים כי טובת הסדר הציבורי והביטחון באצטדיונים עומדת מעל לכל.