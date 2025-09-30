אז מדוע דווקא כן צריך לעבוד עם מכונות במכון?

אם אתם מתאמנים יותר מיום או יומיים במכון, ודאי ראיתם שהבאדי בילדרים למיניהם לא משתמשים יותר מדיי במכונות. בכלל, עם השנים יצא להן לכאורה שם רע בקרב המתאמנים, בין היתר מתוך ראיה כי המכונות מתאימות למתאמנים מתחילים בלבד. האם זו האמת? ממש לא.

נתחיל קודם כל מעניין הנוחות. בניגוד למשקולות, מוטות, פלטות וכיו”ב, עם מכונה אתם לא צריכים לעשות שום סט אפ מראש. היא כבר מחכה עם התרגיל המדויק ביותר, כאשר כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשבת ולקבוע עם פין הפלטות את המשקל הרצוי לכם.

יתרון נוסף של המכונות על פני שאר אביזרי האימון הוא ביצוע נכון של התרגיל. המכונה מתוכננת כך שתוכלו לבצע רק את מישור התנועה הרצוי, כך שאין יותר מדיי מקום לטעויות. אז נכון, גם במכונה אפשר לשבת לא נכון, או למשוך לא נכון, או לקבוע גובה לא נכון של המושב, אבל מרווח הטעות הוא מינימאלי.

גם אימון דרופ (בינה מלאכותית )

בנקודה זו יש לציין כי אם אתם אוהבים להתאמן בדרופ (לבצע כמה חזרות עד כשל, להוריד משקל, להמשיך וכן הלאה) הדבר קל מאוד במכונה, משום שתוך כדי ישיבה אתם יכולים לשנות את המשקל במהרה, ללא כל צורך לקום ולהוריד פלטות ממוט כזה או אחר.

מיותר לציין כי גם למכונות יש מספר חסרונות שחשוב להכיר. דוגמא לכך היא עבודה של שרירים מייצבים שכמעט איננה קיימת, שכן המכונה קובעת את מישור התנועה של התרגילים. זאת בניגוד ללחיצת חזה במוט למשל, שם כל מפרק הכתף בלחץ אדיר כדי לשמור על מישור התנועה.

חיסרון נוסף הוא למעשה ההיפך של היתרון הראשון – לפעמים צריך דווקא לחכות למכונה שתתפנה, וכך גם אם חסכתם את זמן הסט אפ, איבדתם זמן יקר בהמתנה (חשוב לזכור בנקודה זו שיש מכונות שפחות תפוסות מאחרות, בין היתר בגלל השם הרע שיצא להן).

חתירה כנגד מכונה (בינה מלאכותית )

אם אתם מתאמנים כבדים ומנוסים שכבר הגיעו למשקלים עצומים גם כאן תמצאו חיסרון, שכן משקל הפלטות מוגבל. בלחיצת חזה במכונה למשל, המשקל המקסימלי הוא לא פעם הוא 130 ק”ג – משקל אשר כבר לא מתאים למתאמנים הגדולים והמנוסים.

ואי אפשר לסיים בלי החיסרון המעצבן ביותר – מכונה לא תקינה עם השלט “המכונה זמנית לא בשימוש”. אתם מגיעים עם מלוא המוטיבציה, רוצים לסיים את האימון כמה שיותר מהר, ואז זה מגיע… הבשורה הטובה היא שזה לא קורה יותר מדיי ולא בכל המכונות.

אחרי כל היתרונות והחסרונות האמורים, אתם ודאי שואלים את עצמכם מה הדרך הנכונה. ובכן, כמו בדברים אחרים בחיים, הפיתרון הקלאסי יכול להיות שילוב – חלק מהתרגילים עם משקל חופשי, חלק עם משקל גוף וחלק עם מכונות. לכל אחת מהאופציות הללו יש את היתרונות שלה.

שימו לב – כל האמור בכתבה זו הנו להעשרה בלבד. בטרם אתם בוחרים בתוכנית אימונים או בתזונה כזו או אחרת, עליכם להיוועץ בדמות מוסמכת שתתאים את האימון שלכם למצבכם הבריאותי ולכושרכם הנוכחי.ה

כותב שי לב עורך את מדור בריאות וכושר באתר ONE מאז הושק ב-2013. מאמן כדורסל בהכשרתו, מדריך חדר כושר ומאמן TRX מוסמך.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור בריאות וכושר? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את בריאות וכושר. נתראה בכתבה הבאה.