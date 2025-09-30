יום שלישי, 30.09.2025 שעה 14:41
כדורגל ישראלי

טוקלומטי מחוץ לסגל הנבחרת הצעירה לסלובניה

חלוץ שארלוט שמככב בתקופה האחרונה לא זומן לקראת סלובניה במוקדמות אליפות אירופה, דאפה, חלאילי, דיסטלפלד ואלקוקין בפנים. לחצו לסגל המלא

|
עידן טוקלומטי (IMAGO)
עידן טוקלומטי (IMAGO)

נבחרת הצעירה של ישראל עד גיל 21 פרסמה את סגל השחקנים לקראת המשחק מול סלובניה ב־10 באוקטובר (19:00). החבורה בכחול־לבן תנסה להמשיך במאבק על מקום באליפות אירופה, כאשר המאמן גיא לוזון זימן רשימה רחבה של שחקנים צעירים מוכשרים.

שוערים:
דור בנימיני, אופק מליקה וניתאי גרייס

הגנה:
ניקיטה סטויאנוב, עידו כהן, מאור ישילירמק, רוי נאווי, ג'ונתן אגיאפונג, יונתן לייש, נועם שוורץ ונועם בן הרוש

קישור והתקפה:
סייד אבו פרחי, איאד חלאילי, ינאי דיסטלפלד, רן בנימין, אמיר גנאח, ניב יהושע, עדי יונה, רועי אלקוקין, עארם זועבי, תאי עבד, דניאל דאפה, בר לין ומור בוסקילה.

הסגל כולל לא מעט שחקנים שכבר מקבלים דקות משמעותיות בקבוצותיהם, וחלקם אף טעמו ממעמדים בינלאומיים גדולים. עם זאת, ראוי לציין את היעדרותו של עידן טוקלומטי, שנמצא בכושר מצוין בקבוצת שארלוט מה־MLS, אך הפעם לא זומן לסגל.

המשחק מול סלובניה צפוי להיות מבחן חשוב לנבחרת הצעירה, שתנסה להמשיך את המומנטום במוקדמות ולהבטיח לעצמה יתרון משמעותי במאבק על הכרטיס לאליפות אירופה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */