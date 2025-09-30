טוקלומטי מחוץ לסגל הנבחרת הצעירה לסלובניה

נבחרת הצעירה של ישראל עד גיל 21 פרסמה את סגל השחקנים לקראת המשחק מול סלובניה ב־10 באוקטובר (19:00). החבורה בכחול־לבן תנסה להמשיך במאבק על מקום באליפות אירופה, כאשר המאמן גיא לוזון זימן רשימה רחבה של שחקנים צעירים מוכשרים.

שוערים:

דור בנימיני, אופק מליקה וניתאי גרייס

הגנה:

ניקיטה סטויאנוב, עידו כהן, מאור ישילירמק, רוי נאווי, ג'ונתן אגיאפונג, יונתן לייש, נועם שוורץ ונועם בן הרוש

קישור והתקפה:

סייד אבו פרחי, איאד חלאילי, ינאי דיסטלפלד, רן בנימין, אמיר גנאח, ניב יהושע, עדי יונה, רועי אלקוקין, עארם זועבי, תאי עבד, דניאל דאפה, בר לין ומור בוסקילה.

הסגל כולל לא מעט שחקנים שכבר מקבלים דקות משמעותיות בקבוצותיהם, וחלקם אף טעמו ממעמדים בינלאומיים גדולים. עם זאת, ראוי לציין את היעדרותו של עידן טוקלומטי, שנמצא בכושר מצוין בקבוצת שארלוט מה־MLS, אך הפעם לא זומן לסגל.

המשחק מול סלובניה צפוי להיות מבחן חשוב לנבחרת הצעירה, שתנסה להמשיך את המומנטום במוקדמות ולהבטיח לעצמה יתרון משמעותי במאבק על הכרטיס לאליפות אירופה.