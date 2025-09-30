יום שלישי, 30.09.2025 שעה 23:24
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
61-72ריאל מדריד1
31-51איינטרכט פרנקפורט2
30-41פאריס סן-ז'רמן3
31-41ספורטינג ליסבון4
33-52קלאב ברוז'5
31-31אוניון סט. ז'ילואז6
31-31באיירן מינכן7
30-21ארסנל8
30-21אינטר9
30-21מנצ'סטר סיטי10
32-31קרבאח אגדם11
32-31ליברפול12
31-21ברצלונה13
30-11טוטנהאם14
35-22אטאלנטה15
14-41בורוסיה דורטמונד16
14-41יובנטוס17
12-21בודה גלימט18
12-21באייר לברקוזן19
12-21פ.צ. קופנהאגן20
12-21סלביה פראג21
10-01אולימפיאקוס22
10-01פאפוס23
03-21אתלטיקו מדריד24
03-21בנפיקה ליסבון25
02-11מארסיי26
02-11ניוקאסל27
01-01ויאריאל28
03-11צ'לסי29
03-11פ.ס.וו. איינדהובן30
02-01אייאקס31
02-01אתלטיק בילבאו32
02-01נאפולי33
04-11מונאקו34
05-11גלאטסראיי35
09-12קייראט36

חי: אתלטיקו - פרנקפורט 1:3, צ'לסי - בנפיקה 0:1

ליגת האלופות, מחזור 2: הספרדים חוגגים כשראספדורי, לה נורמאן וגריזמן כבשו. עצמי של ריצ׳ארדס העניק לבלוז יתרון. עוד כעת: גלא - ליברפול 0:1

|
חוליאן אלברס בפעולה (IMAGO)
חוליאן אלברס בפעולה (IMAGO)

אחרי שחזינו בעופרי ארד נגד ריאל מדריד, המנה המרכזית בחלק הראשון של המחזור השני בליגת האלופות מתחיל בשעה זו, עם מספר משחקים מסקרנים כשאתלטיקו מדריד מארחת את איינטרכט פרנקפורט, צ’לסי פוגשת את בנפיקה ליסבון, ליברפול יוצאת למשחק חוץ מול גאלאטסריי, באיירן מינכן בקפריסין נגד פאפוס, אינטר מתמודדת מול סלביה פראג וטוטנהאם משחקת מול בודה גלימט.

אתלטיקו מדריד – איינטרכט פרנקפורט 1:3

אחרי ההפסד הכואב לליברפול בתוספת הזמן, הקולצ’ונרוס קיבלו רוח גבית מהניצחון הגדול 2:5 בדרבי על ריאל וכעת, פוגשים את הקבוצה היחידה בחמשת הליגות הבכירות באירופה שכבשה יותר ממנה במחזור האחרון, כשהנשרים מגרמניה הצליחו לנצח 4:6 את בורוסיה מנשנגלדבאך, זאת אחרי שהובילו 0:6 בדקה ה-50.

דקה 5, שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:1: כדור רוחב נכנס לרחבה ויצר ערבובייה, בסיומה ראספדורי שלח בעיטה חדה מקרוב לרשת.

ג׳יאוקמו ראספדורי חוגג (IMAGO)ג׳יאוקמו ראספדורי חוגג (IMAGO)

דקה 33, שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:2: טעות ענק קאו סנטוס השוער סידרה לרובין לה נורמאן מצב קל, הבלם דחק מקרוב פנימה.

דקה 45, שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:3: אנטואן גריזמן הצטרף לחגיגה ומצא את הרשת גם כן.

דקה 57, שער! פרנקפורט צימקה ל-3:1: ג׳ונתן בורקארדט שלח את הכדור פנימה והפיח תקווה אצל הגרמנים.

צ’לסי – בנפיקה 0:1

ז’וזה מוריניו חוזר לסטמפורד ברידג’. המאמן המצליח בתולדות הבלוז שב לאנגליה, הפעם בתור מאמן היריבה מפורטוגל. למעשה, על אף שזה יהיה המשחק השני של האורחת במפעל, ל’מיוחד’ זה משחק ראשון, שכן ההפסד 3:2 לקרבאח במחזור שעבר פתח לו את הדלת לחזור למקום בו החל לאמן. בצד השני, גם המארחת מגיעה אחרי שנחלה הפסד, 3:1 לבאיירן מינכן ותקווה לצאת מהסחרור שמלווה אותה גם בליגה האנגלית.

מאלו גוסטו מחלץ (IMAGO)מאלו גוסטו מחלץ (IMAGO)

דקה 18, שער! צ׳לסי עלתה ל-0:1: הגבהה לרחבה הגיעה אל גראנצ׳ו שבנגיעה מהאגף הוציא רוחב, הכדור פגע בריצ׳ארד ועשה את דרכו לשערו הוא.

שחקני צ׳לסי חוגגים (IMAGO)שחקני צ׳לסי חוגגים (IMAGO)

גלאטסראיי – ליברפול 0:1

על אף פתיחה מושלמת בליגה עם שבעה ניצחונות בשבעה משחקים, האלופה הטורקית ספגה מפולת במחזור הקודם בליגת האלופות, כשהובסה 5:1 בגרמניה מול איינטרכט פרנקפורט, וכעת, פוגשת קבוצה קשה יותר בדמות אלופת אנגליה, שאחרי ניצחונות דרמטיים, כולל 2:3 גדול על אתלטיקו מדריד במחזור הראשון, ספגה הפסד מול קריסטל פאלאס, רגע לפני שריקת הסיום.

דקה 16, שער! גלאטסראיי עלתה ל-0:1: הטורקים קיבלו כדור עונשין מ-11 מטרים, אותו בעט ויקטור אוסימן ישר לרשת ונתן יתרון מפתיע למארחת.

פאפוס – באיירן מינכן 4:1

הסינדרלה מקפריסין חולמת בגדול ואחרי שהצליחה להעפיל לראשונה בתולדותיה לשלב הליגה בליגת האלופות, חילצה 0:0 מול אולימפיאקוס והשיגה נקודה היסטורית  במחזור שעבר. אלופת גרמניה מצד שני, דילגה מעל משוכה קשה בדמות 1:3 על צ’לסי ועם העובדה שכבשה 16 שערים בארבעת משחקיה האחרונים, היא מגיעה כפייבוריטית מובהקת לניצחון רב שערים.

דקה 15, שער! באיירן מינכן עלתה ל-0:1: כדור עומק נכנס לרחבה, מי אם לא הארי קיין, שלח בנגיעה פס לפינה הרחוקה ולרשת.

דקה 19, שער! באיירן מינכן עלתה ל-0:2: התקפה מושלמת של הבווארים הסתיימה בדאבל פס מרהיב, בסיומו שלח גריירו מקרוב בעיטה חדה פנימה.

דקה 31, שער! באיירן מינכן עלתה ל-0:3: הגרמנים עושים מה שבא להם ברחבה, ג׳קסון קיבל כדור וממצב נוח שלח בעיטה מדויקת לפינה ופנימה.

דקה 34, שער! באיירן מינכן עלתה ל-0:4: הארי קיין במבצע אישי אדיר, עבר את כל ההגנה של פאפוס ובעט מזווית קשה פנימה.

דקה 45, שער! פאפוס צימקה ל-4:1: מיסלאב אוסיץ׳ כבש שער ניחומים רגע לפני הירידה להפסקה.

אינטר – סלביה פראג 0:2

פיינליסטית העונה הקודמת הצליחה להתאושש מהתבוסה לפאריס סן ז’רמן בגמר עם ניצחון 0:2 חלק על אייאקס במחזור הראשון, במטרה להוכיח לכולם שהתבוסה הייתה חד פעמית. מנגד, היריבה הצ’כית כבר ראתה את עצמה גם כן עם הניצחון ביד כשבדקה ה-75 הובילה 0:2 על בודה גלימט, אבל חוותה מפלה בדקות הסיום וסיימה עם נקודה בלבד ביד. 

מרקוס תוראם (IMAGO)מרקוס תוראם (IMAGO)

דקה 30, שער! אינטר עלתה ל-0:1: השוער סטאנק פשוט מסר כדור אומלל ללאוטרו מרטינס, שכל מה שנשאר לו זה לגלגל פנימה מול שער חשוף.

דקה 34, שער! אינטר עלתה ל-0:2: תוראם עבר טוב באגף, הוציא רוחב נהדר ודנזל דומפרייס בעט מקרוב לרשת.

בודה גלימט – טוטנהאם 0:1

בשחזור של חצי גמר הליגה האירופית בעונה הקודמת, הקבוצה מנורבגיה תארח את מי שהדיחה אותה כל הדרך להנפה בסיום. בודה גלימט הפכה בסיבוב הקודם לקבוצה הנורבגית הראשונה מאז מולדה ב-1999 שחזרה מפיגור של שני שערים, אך פוגשת את התרנגולים שאמנם ניצחו רק 0:1 את ויאריאל, אבל שלטו ביד רמה בצמד המשחקים בעונה הקודמת.

דקה 35 – קאספר הוג החטיא מהנקודה הלבנה ופספס הזדמנות גדולה לנורבגים.

דקה 53, שער! בודה גלימט עלתה ל-0:1: ינס האוגה כבש והעלה את הנורבגים ליתרון מפתיע.

