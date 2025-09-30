"אמבפה טוב ממך": העימותים בין ויניסיוס לקוקה

הדרבי של מדריד בין אתלטיקו לריאל בשבת סיפק רגעים מתוחים, במיוחד בין קוקה לוויניסיוס, שנכנסו לעימותים בכמה נקודות שונות. קפטן אתלטיקו והברזילאי התעמתו יותר מפעם אחת, ומצלמות הטלוויזיה בספרד קלטו את הרגעים.

העימות הראשון נפתח בכך שוויניסיוס קרא לקוקה "ילד בוכה מ*****", כשזה דווקא לקח את הדברים בהומור. בהמשך האשים הדרום-אמריקאי את יריבו בכך שהוא מדליף לתקשורת את כל מה שנאמר על המגרש, האשמה שלמעשה לא הוכחה מעולם, ובפועל המצלמות הן אלו שמקליטות הכל. "אתה תמיד, תמיד מדבר עם העיתונאים. כל מה שאני אומר לך, אתה הולך ומספר לתקשורת".

בהמשך נפגשו השניים שוב, כאשר רובין לה נורמן וקיליאן אמבפה נאלצו להפריד ביניהם. קוקה ניצל את ההזדמנות כדי להחמיא לחלוץ הצרפתי, הצביע עליו ואמר לוויניסיוס: "הוא הכי טוב". הברזילאי השיב מיד: "בטח, אבל תשחק איתי, ננצח יותר". ואז שלף קוקה את הקלף ששמר אצלו: "הוא יאכל לך את הת**".

היריבות הזו נמשכת כבר זמן רב, ואין ספק שעוד יהיו לה פרקים נוספים בדרבים המדרידאיים הקרובים, הראשון שבהם כבר בינואר במסגרת חצי גמר הסופר קאפ הספרדי, שם ייפגשו הקולצ’ונרוס והבלאנקוס.