ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
127-117בטיס6
129-107אספניול7
119-87חטאפה8
1010-117סביליה9
108-77אתלטיק בילבאו10
87-67אלאבס11
810-86ולנסיה12
77-57אוססונה13
514-117לבאנטה14
510-77ראיו וייקאנו15
59-67סלטה ויגו16
511-77ריאל סוסיאדד17
511-67מיורקה18
311-26אוביידו19
316-37ג'ירונה20

"אמבפה טוב ממך": העימותים בין ויניסיוס לקוקה

מצלמות הטלוויזיה תיעדו את שחקני ריאל ואתלטיקו מקניטים זה את זה במספר מקרים בדרבי: "ילד בכיין מ*****", "אתה מדליף כל מה שאני אומר לך לתקשורת"

קוקה ו-ויניסיוס (IMAGO)
קוקה ו-ויניסיוס (IMAGO)

הדרבי של מדריד בין אתלטיקו לריאל בשבת סיפק רגעים מתוחים, במיוחד בין קוקה לוויניסיוס, שנכנסו לעימותים בכמה נקודות שונות. קפטן אתלטיקו והברזילאי התעמתו יותר מפעם אחת, ומצלמות הטלוויזיה בספרד קלטו את הרגעים.

העימות הראשון נפתח בכך שוויניסיוס קרא לקוקה "ילד בוכה מ*****", כשזה דווקא לקח את הדברים בהומור. בהמשך האשים הדרום-אמריקאי את יריבו בכך שהוא מדליף לתקשורת את כל מה שנאמר על המגרש, האשמה שלמעשה לא הוכחה מעולם, ובפועל המצלמות הן אלו שמקליטות הכל. "אתה תמיד, תמיד מדבר עם העיתונאים. כל מה שאני אומר לך, אתה הולך ומספר לתקשורת".

בהמשך נפגשו השניים שוב, כאשר רובין לה נורמן וקיליאן אמבפה נאלצו להפריד ביניהם. קוקה ניצל את ההזדמנות כדי להחמיא לחלוץ הצרפתי, הצביע עליו ואמר לוויניסיוס: "הוא הכי טוב". הברזילאי השיב מיד: "בטח, אבל תשחק איתי, ננצח יותר". ואז שלף קוקה את הקלף ששמר אצלו: "הוא יאכל לך את הת**".

מאניטה היסטורית! 2:5 מוחץ לאתלטיקו בדרבי

היריבות הזו נמשכת כבר זמן רב, ואין ספק שעוד יהיו לה פרקים נוספים בדרבים המדרידאיים הקרובים, הראשון שבהם כבר בינואר במסגרת חצי גמר הסופר קאפ הספרדי, שם ייפגשו הקולצ’ונרוס והבלאנקוס.

