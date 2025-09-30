יום שלישי, 30.09.2025 שעה 16:38
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
00-00אולימפיה מילאנו1
00-00דובאי2
00-00הכוכב האדום3
00-00פאריס4
00-00מונאקו5
00-00באיירן מינכן6
00-00הפועל ת"א7
00-00ליון וילרבאן8
00-00אנדולו אפס9
00-00פנרבחצ'ה10
00-00פרטיזן בלגרד11
00-00וירטוס בולוניה12
00-00אולימפיאקוס13
00-00פנאתינייקוס14
00-00ריאל מדריד15
00-00באסקוניה16
00-00ולנסיה17
00-00ברצלונה18
00-00ז'לגיריס קובנה19
00-00מכבי ת"א20

"פחות משישייה ראשונה תהיה אכזבה בהפועל ת"א"

גיל אמיתי דיבר בתוכנית "שיחת היום" לקראת משחק היורוליג הראשון של האדומים: "הם שמו סגל וכסף בשביל זה. על הנייר, יש להפועל יתרון קטן על בארסה"

|
שחקני הפועל תל אביב בסופיה (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב בסופיה (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב לקראת היסטוריה. האדומים יעלו הערב (שלישי) ב-19:00 לראשונה בתולדות המועדון למשחק יורוליג, כשיפגשו את ברצלונה ויקוו לפתוח ברגל ימין. גיל אמיתי הגיע לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר” ודיבר על הפרויקט המסקרן של האדומים ולמה ניתן לצפות.

מה נשמע גיל?
”גידי אמר לי לעלות אני עולה”.

אנחנו רואים שגם באתרים שונים הפועל תל אביב מסומנת כפייבוריטית מול ברצלונה. איך אתה רואה את זה?
”עצם זה שאנחנו בשיחה על הפועל תל אביב מול ברצלונה זה מדהים, אבל נשאר בעיקר השם. קווין פאנטר יהיה האיש שאמור להוביל אותם. מצד שני, אם נצא מנקודת הנחה שמיציץ’ וברייאנט יעלו בקו האחורי, נראה איך הם יסתדרו. אני חושב שעל הנייר, שים בצד את המועדון, כסגל מול סגל יש להפועל תל אביב יתרון קטן. נראה איך הם יצליחו להתגבר על עניין ההתרגשות והקהל”.

וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' (ראובן שוורץ)

עד איפה הפועל תל אביב יכולה ללכת השנה לדעתך?
”יש קו קדמי שהוא די מוכח, קו אחורי שהוא די מוכח, איפשהו בין לבין יש סימן שאלה בסגל. אם יצליחו לחבר את בלייקני לדוגמה, כמו שהוא היה שובר השוויון ביורוקאפ, יש על מה לדבר. הם שמו סגל וכסף לשישייה ראשונה, פחות מזה – זו אכזבה. תקציבית, הפועל טופ 6. יש להם מאמן עם ניסיון, שחקנים עם ניסיון, הם צריכים לסיים גבוה. הכוכבית היא המחסור בקהל ולשחק בלי קהל זה חתיכת פער והם יצטרכו להתמודד עם זה”.

תוצאה להיום גיל?
”בואו נהיה רומנטיים, הפועל תל אביב בפלוס 7”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */