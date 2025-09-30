"פחות משישייה ראשונה תהיה אכזבה בהפועל ת"א"

הפועל תל אביב לקראת היסטוריה. האדומים יעלו הערב (שלישי) ב-19:00 לראשונה בתולדות המועדון למשחק יורוליג, כשיפגשו את ברצלונה ויקוו לפתוח ברגל ימין. גיל אמיתי הגיע לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר” ודיבר על הפרויקט המסקרן של האדומים ולמה ניתן לצפות.

מה נשמע גיל?

”גידי אמר לי לעלות אני עולה”.

אנחנו רואים שגם באתרים שונים הפועל תל אביב מסומנת כפייבוריטית מול ברצלונה. איך אתה רואה את זה?

”עצם זה שאנחנו בשיחה על הפועל תל אביב מול ברצלונה זה מדהים, אבל נשאר בעיקר השם. קווין פאנטר יהיה האיש שאמור להוביל אותם. מצד שני, אם נצא מנקודת הנחה שמיציץ’ וברייאנט יעלו בקו האחורי, נראה איך הם יסתדרו. אני חושב שעל הנייר, שים בצד את המועדון, כסגל מול סגל יש להפועל תל אביב יתרון קטן. נראה איך הם יצליחו להתגבר על עניין ההתרגשות והקהל”.

וסיליה מיציץ' (ראובן שוורץ)

עד איפה הפועל תל אביב יכולה ללכת השנה לדעתך?

”יש קו קדמי שהוא די מוכח, קו אחורי שהוא די מוכח, איפשהו בין לבין יש סימן שאלה בסגל. אם יצליחו לחבר את בלייקני לדוגמה, כמו שהוא היה שובר השוויון ביורוקאפ, יש על מה לדבר. הם שמו סגל וכסף לשישייה ראשונה, פחות מזה – זו אכזבה. תקציבית, הפועל טופ 6. יש להם מאמן עם ניסיון, שחקנים עם ניסיון, הם צריכים לסיים גבוה. הכוכבית היא המחסור בקהל ולשחק בלי קהל זה חתיכת פער והם יצטרכו להתמודד עם זה”.

תוצאה להיום גיל?

”בואו נהיה רומנטיים, הפועל תל אביב בפלוס 7”.