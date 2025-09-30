אלון מזרחי: אם נוציא נקודה מנורבגיה זה נס

רן בן שמעון חשף היום (שלישי) את סגל נבחרת ישראל, לקראת הישורת האחרונה של משחקי קמפיין מוקדמות המונדיאל מול נורבגיה ואיטליה. חלוץ העבר, אלון מזרחי, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE בחסות “ישראייר” על סיכויי ההצלחה של הנבחרת וגם על מכבי חיפה.

מה שלומך?

”אהלן, צהריים טובים”.

אלון, משחקים קודם כל מול נורבגיה ואז איטליה, שני משחקים קשים מאוד בחוץ. איך אתה רואה את המשחקים הקרובים ומה חשבת על הזימונים של רן?

”באופן כללי, אני מאוד מבסוט מהנבחרת, כשחקן עבר ואוהד, אני מאוד נהנה מהסגנון של רן בן שמעון, ארני חושב שהוא מתווה דרך נכונה. נבחרת ישראל משחקת כדורגל בשביל לנצח, לא כדי להתגונן או לגנוב בהתקפה מתפרצת. יש לנו שחקנים טובים, בעיקר בקישור ובהתקפה. נורבגיה היא מעלינו, יש לה אולי את החלוץ הטוב ביותר בעולם ארלינג הולאנד. קשה עם הפיזיות שלהם. אם נשיג נקודה זה יהיה נס”.

ארלינג הולאנד (IMAGO)

“לגבי איטליה אני אומר לכם חד וחלק – פספסנו הזדמנות לקחת מולה נקודות. תפסנו את ההגנה שלה ביום חלש, היינו הרבה יותר טובים מאיטליה לאורך דקות רבות מהמשחק וכאב לי לראות את ההפסד הזה. הכי מרגיז, זה כשעשינו את ה-4:4, חזרנו מפיגור שני שערים וספגנו את החמישי”.

מה אתה חושב על הסגל שזומן?

”אין לי טענות לגביו”.

היה ואסף צור ייתן הצגה בסוף השבוע הזה מול הפועל באר שבע, יש מקום לשקול את האפשרות שיפתח? דבר נוסף הוא האם נראה שוב את דור פרץ כחלוץ?

”כששוערים משחקים, זה הרבה יותר טוב לנו כי אתה מרוויח אותם. הם בכושר. אם דניאל פרץ היה משחק בהמבורג הוא לא היה סופג לפחות שני שערים ממה שספג מול איטליה. אני מחזיק ממנו כשוער הטוב ביותר שלנו, אבל כשהוא משחק. כשהוא לא משחק, גם בופון לא יהיה טוב אם הוא לא ישחק. אני הייתי נותן לאסף צור לפתוח במקום פרץ, אנחנו צריכים שחקנים בכושר, גם אצל השוערים”.

אסף צור (רדאד ג'בארה)

“לגבי החלוץ, אין כזה דבר נבחרת בלי חלוץ 9. קח את איטליה לדוגמה, הם משחקים עם מויזה קן ומתאו רטגי, נבחרת נורבגיה עם הולאנד בשפיץ. אני לא קונה את הפטנט הזה של לקחת את דור פרץ כי הוא יודע לבוא מהקו השני ולשים גולים”.

אתה חושב שעידן טוקלומטי היה צריך להיות בסגל?

”מה שהוא עושה ב-MLS מחייב אותנו להזמין אותו. אני לא נכנס לעבירות משמעת, שאלתם מקצועית – הוא חייב לשחק. הוא עושה שם חייל, ורן מכיר אותו ממכבי פתח תקווה אז אין שום בעיה. אני הייתי פותח עם דור תורג’מן, פרץ מתחתיו. אפשר לצוות את כולם גם עם חלוץ 9 קלאסי”.

עידן טוקלומטי (IMAGO)

רן ויתר על רז שלמה וזימן את אור בלוריאן ומתן בלטקסה.

”זו הבעיה שלנו, קו ההגנה. זה החלק הפחות טוב אצלנו בנבחרת. אנחנו מקבלים גולים טיפשיים, סגירות אלכסוניות שזה א’-ב’ בכדורגל בקו ההגנה”.

מה דעתך על מה שקורה במכבי חיפה?

”לא טוב. מכבי חיפה לדעתי עם זרים לא מספיק טובים, הישראלים לא משדרגים את המועדון. חסר לה מספר 10 קלאסי, שייתן את האיכות בחלק ההתקפי. כמו רפאלוב, שרי או דיא סבע. אני לא מחזיק מטריבנטה סטיוארט החלוץ. דין דוד היה שחקן של מספרים. גם דיא סבע, הם ביחד עם 40-50 גולים. לא פשוט למצוא להם תחליף ואתה רואה שהם התקשו. אתמול מול באר שבע הם בעטו פעמיים או שלוש לשער. להערכתי ולצערי, אני מאוד אוהב את מכבי חיפה, היא לא תיקח אליפות”.