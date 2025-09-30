"עבירות באופי דומה נמדדות בקוטביות הפוכה"

בבני סכנין טוענים לחוסר אחידות בשיפוט. לאחר הרחקתו של אבו ניל במשחק מול מכבי ת”א, במהלך שאף הוביל לפנדל לזכות הצהובים, ראו במועדון את הפעולה של ירמקוב במכבי חיפה אמש (שני) והרגישו שנעשה להם עוול.

בהודעה רשמית של המועדון בנושא נכתב: “במשחק בני סכנין – מכבי תל אביב, בדקה ה-96 ביצע אבו ניל פעולה שבעקבותיה ספג כרטיס צהוב שני ונשרק פנדל.

“לעומת זאת, במשחק מכבי חיפה – הפועל באר שבע, כבר בדקה ה־5 ביצע ירמקוב פעולה דומה על אליאל פרץ, אך השופט לא שרק דבר”.

גיאורגי ירמקוב ואליאל פרץ על כר הדשא (עמרי שטיין)

עוד הוסיפו: “עבירות בעלות אופי דומה נמדדות לעיתים בקוטביות הפוכה – פעם כחמורות ופעם כבלתי מורגשות. אין זה ראוי שהשיפוט יהפוך לגמיש מדי מול מצבים מקבילים.

“איגוד השופטים מחויב בעשייה מתמדת ובשימוש מיטבי בכל המשאבים העומדים לרשותו, לרבות טכנולוגיית ה-VAR, כדי לייצב שיפוט אחיד, שוויוני והוגן בכל המגרשים”.