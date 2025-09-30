ברקת: לא נסכים שיוטל צל על המועדון ועל ערכיו

"כואב לי מאוד על כך שבעת האחרונה היינו עדים, בין היתר, להתנהגות חמורה ובלתי מתקבלת על הדעת, בשום צורה, מובן ואופן, במספר מקרים”, כך כתבה אלונה ברקת במכתב לאוהדי הפועל ב”ש לרגל יום כיפור.

“למשל, הקריאה האיומה ‘מוחמד מת’ - זוהי לא דרכנו ולדברים מסוג זה של התנהגות גזענית אין מקום ואין סלחנות: לא ביציעים, לא בקהילה שבנינו יחד במאמץ רב, לא בבית האדום ולא בשום מקום אחר", הוסיפה ברקת.

“התופעות האלה גורמות לנזק גדול הן מבחינה מקצועית, תדמיתית וכלכלית. לא נאפשר לשנות את ה-DNA של המועדון, לא ניתן לערער את המרקם החברתי שבנינו יחד בעמל רב ולא נסכים שיוטל צל על המועדון ועל ערכיו ופועלו, כמו גם על הרוב המוחלט של אוהדינו הנפלאים".

בתחילת המכתב כתבה ברקת: “אוהדים יקרים, אני מבקשת לפנות אליכם, רגע לפני יום כיפור, היום הקדוש שבו עוצרים להתבונן פנימה, לבקש סליחה ולבחור בדרך של תיקון.

אוהדי הפועל באר שבע (רדאד ג'בארה)

“אני גאה בכך שהמועדון שלנו הוא הרבה מעבר למועדון כדורגל, מקום שמחבר בין אנשים מכל שכבות החברה, על גווניה השונים, משלל דתות ולאומים, מתוך אמונה אמיתית בכוח הספורט ליצור גשרים, לחזק את הערבות ההדדית ולהוביל לדו קיום אמיתי וכנה. אני גאה בכך שאנחנו מוכיחים זאת פעם אחר פעם, במעשים”.

עוד כתבה ברקת: “ביום כיפור אנו מייחלים ומבקשים למחילה. לצד התחינה אנו מחויבים להתחייבות מחודשת והיא להיות טובים יותר. אני קוראת לכם, לכולכם, להצטרף אלינו למסע הזה: להרים קול מעודד, לשיר, לתמוך, לשמוח, להתעצבן ועוד, אך בשום אופן לא לתת במה או מקום להתנהגויות בלתי מקובלות.

“בכוחנו, יחד, להבטיח שנוסיף להיות מקום של גאווה, אהבה, קבלת האחר ושייכות לכולם. בשם המועדון ובשמי, אישית, אני מבקשת מכולנו לפתוח את השנה החדשה בדף נקי ומאוחד. ניפגש כולנו ביום שבת, אחרי יום כיפור, ונתרכז בדבר אחד, שהוא החשוב: לעודד את הקבוצה שלנו מהחימום ועד שריקת הסיום.

“אני מאחלת לכל אחת ואחד צום מועיל וגמר חתימה טובה ומייחלת כמו כל עם ישראל לחזרתם המהירה של חטופינו השבויים בעזה ולשלום חיילינו".