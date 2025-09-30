יום שלישי, 30.09.2025 שעה 21:25
רבע 2, 02:22: המבורג - הפועל י-ם 48:40

יורוקאפ, מחזור 1: הובר, לאמב וקרינגטון מובילים את החבורה של אלון ליתרון בגרמניה, כשהלבנים לוחצים עם אוסרו ריץ' וכרגע רודפים אחרי האדומים

ג'ארד הארפר (רדאד ג'בארה)
ג'ארד הארפר (רדאד ג'בארה)

בעוד שמכבי תל אביב והפועל תל אביב (שזכתה במפעל אשתקד) משחקות השנה ביורוליג, הקבוצה הבכירה הנוספת מליגת ווינר, הפועל ירושלים, פותחת את דרכה האירופית בגרמניה בשעה זו, במסגרת המחזור הראשון של היורוקאפ מול המבורג. 

יונתן אלון וחניכיו מגיעים להתמודדות במומנטום נהדר. הקבוצה מהבירה גברה לאחרונה פעמיים ברציפות על מכבי תל אביב, בפעם הראשונה, זכתה בתואר הסופר קאפ הישראלי ובפעם השנייה, הבטיחה את מקומה בגמר גביע ווינר מול הפועל תל אביב.

מנגד, הגרמנים מגיעים במומנטום רע מאוד, כשהם עדיין ללא ניצחון העונה וסופרים הפסד שביעי ברציפות בכל המסגרות, כולל סוף העונה שעברה והדחה מוקדמת העונה בשלב הגביע מול באמברג.

רבע ראשון: 26:32 להפועל ירושלים

חמישיית המבורג: זקרי פרין, ג’סטין אדלר דיוויס, לאונרד תורפ, אוסרו ריץ’ וג’יי פי טוקוטו.

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן, אנתוני לאמב ואוסקר וויילי.

המשחק נפתח עם שלשה מהירה של אנתוני לאמב. מנגד, אוסרו ריץ’, החזיר עם גאמפ שוט. אוסקר וויילי הלך לקו והעלה את ירושלים ליתרון נוסף. אדלר דיוויס קלע מחוץ לקשת והשווה עבור הגרמנים. לאונרד תורפ ביצע שתי עבירות מהירות, כשאנתוני לאמב קלע נקודה מהעונשין.

לאמב הוסיף עוד שתי נקודות, כשאריק ריד עשה איירבול מהצד השני. הקבוצות יצאו לפסק זמן כשהפועל ירושלים הייתה ביתרון 15:18. קרלוס סטיוארט ניצל ישנוניות בהגנה של האדומים ויצא לדאנק פנוי. ריד קלע שלשה, כשג’סטין סמית’ הגיב עם האלי הופ. רוי הובר צלף מרחוק ואז הלך לקו והוסיף שתי נקודות.

רבע שני:

דקה אחרי פתיחת הרבע, לאמב קלע מג’אמפ שוט, כשזקרי פרין הגיב עם זריקה מחצי מרחק, שהורידה את המרחק מירושלים לשש בלבד. הגרמנים המשיכו לדחוף עם אוסרו ריץ’, שהכניס שתי נקודות מהקו. האדומים עלו לשבע הפרש כשקרינגטון צלף שלשה. ריד הגיב עם קליעה מחוץ לקשת בעצמו, אך קרינגטון פשוט להט עם עוד שלוש נקודות שפתחו יתרון תשע.

/* LAST / NEXT ROUNDs */