יום שלישי, 30.09.2025 שעה 12:02
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

אחרי הפציעה: מייקל בריסקר שוחרר ממכבי רמת גן

השחקן נזקק לשיקום ממושך מהניתוח בברכו ולכן בקבוצה החליטו להיפרד ממנו וממשיכים לחפש אחר מחליף. אייזאה ווייטהד מועמד לחזור לנס ציונה

|
מייקל בריסקר (איציק בלניצקי)
מייקל בריסקר (איציק בלניצקי)

במכבי עירוני רמת גן ממשיכים לסבול ממזל רע עקב פציעות. בנוסף לג'ורדן כהן שמחלים עדיין מהעונה שעברה וליונתן אטיאס, המחלים מפציעה בברך וצפוי לחזור עוד כשבועיים, הקבוצה איבדה את מייקל בריסקר. הגארד צריך לעבור ניתוח בברכו, כפי שפורסם ב-ONE.

לקבוצה התברר כי תקופת השיקום מהניתוח תהיה ארוכה מאוד ולפיכך היא הודיעה כי שחררה את השחקן. במכבי ר”ג ממשיכים לחפש מחליף.

בריסקר (27, 1.85), בנו של שחקן העבר, מארק בריסקר, שיחק בשתי העונות האחרונות ברואן הצרפתית ובלונדון ליונס האנגלית. קבוצתו האחרונה בישראל הייתה עירוני קריית אתא בעונת 2022/23. הוא קיווה שברמת גן הוא יהפוך לגורם משמעותי בקבוצה, אך התוכניות השתנו.

בתוך כך, אייזאה ווייטהד מועמד לחזור לעירוני נס ציונה, בעקבות הפציעה של דמיון לי, שצפוי להיעדר כחודשיים. ווייטהד (30, 1.93) שיחק בשורות הכתומים בעונת 2023/2024 וקלע בממוצע 14.2 נקודות למשחק. בעונה  החולפת הוא שיחק בפולין, בוורוצלאב ואחר כך בשצ'צ'ין.

