יום שלישי, 30.09.2025 שעה 23:23
יום שלישי, 30/09/2025, 22:00אצטדיון הוולודרוםליגת האלופות - מחזור 2
אייאקס
דקה 66
4 0
שופט: אנטוני טיילור
מארסיי
ליגת האלופות 25-26
61-72ריאל מדריד1
31-51איינטרכט פרנקפורט2
30-41פאריס סן-ז'רמן3
31-41ספורטינג ליסבון4
33-52קלאב ברוז'5
31-31אוניון סט. ז'ילואז6
31-31באיירן מינכן7
30-21ארסנל8
30-21אינטר9
30-21מנצ'סטר סיטי10
32-31קרבאח אגדם11
32-31ליברפול12
31-21ברצלונה13
30-11טוטנהאם14
35-22אטאלנטה15
14-41בורוסיה דורטמונד16
14-41יובנטוס17
12-21בודה גלימט18
12-21באייר לברקוזן19
12-21פ.צ. קופנהאגן20
12-21סלביה פראג21
10-01אולימפיאקוס22
10-01פאפוס23
03-21אתלטיקו מדריד24
03-21בנפיקה ליסבון25
02-11מארסיי26
02-11ניוקאסל27
01-01ויאריאל28
03-11צ'לסי29
03-11פ.ס.וו. איינדהובן30
02-01אייאקס31
02-01אתלטיק בילבאו32
02-01נאפולי33
04-11מונאקו34
05-11גלאטסראיי35
09-12קייראט36
מערכת ONE | 30/09/2025 22:00
הרכבים וציונים
 
 
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אחרי שתמו שני הקרבות המוקדמים של הערב (שלישי) במחזור השני של ליגת האלופות, משחקים נוספים משוחקים כעת. אייאקס אמסטרדם ואוסקר גלוך מתארחים בשעה זו בוולדרום הרותח של מארסיי.

גלוך נראה מצוין בתקופה האחרונה. הישראלי נכנס לעניינים ובגדול, ולאחר שכבש את שער השוויון מול פ.ס.וו איינדהובן, הבקיע שער ליגה שני ברציפות בניצחון 1:2 על נאק ברדה בליגה. 

כעת, גלוך וחבריו מחפשים נקודות ראשונות בליגת האלופות, לאחר שאת המשחק הראשון שלהם הפסידו 2:0 לאינטר. מנגד, הצרפתים מגיעים להתמודדות לאחר שהפסידו 2:1 לריאל מדריד במחזור הקודם של ליגת האלופות.

במסגרת הליגה, מארסיי נמצאת בכושר נהדר לאחר שניצחה את שלושת משחקיה הקודמים כולל ניצחון ביתי על פאריס סן ז’רמן. 

מחצית שניה
  • '47
  • החמצה
  • מצב ראשון לאייאקס. אדווארדסן קיבל מתנה מהשוער רולי וניסה להקפיץ מעליו, ללא הצלחה
  • '46
  • חילוף
  • אוליבר ולאקר אדווארדסן במקום סטיבן ברחאוס באייאקס
  • '46
  • חילוף
  • טימותי וואה במקום בילאל נדיר
מחצית ראשונה
  • '36
  • חילוף
  • קונראד איגן ריילי נכנס במארסיי במקומו של פאקונדו מדינה שנפצע
אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)
  • '34
  • כרטיס צהוב
  • צהוב ללוקאס רוסה מאייאקס
  • '26
  • שער
  • מארסיי עלתה ל-0:3: אייאקס לא הפסיקה לאבד כדורים באזורים מסוכנים ואיבוד נוסף כזה הוביל לשער השלישי. הפעם, אובמיאנג רשם בישול שני, גרינווד כבש בקלילות
  • '23
  • חילוף
  • יורתי מוקיו במקום יורי רגיר באייאקס
שחקני מארסיי בטירוף (IMAGO)שחקני מארסיי בטירוף (IMAGO)
שחקני מארסיי חוגגים (IMAGO)שחקני מארסיי חוגגים (IMAGO)
  • '12
  • שער
  • שער! מארסיי עלתה ל-0:2: אייאקס לא בעניינים והמארחת ניצלה זאת כדי לחגוג. דייבי קלאסן איבד כדור כ-30 מטרים מהשער, הכדור הגיע לפיישאו, שמכ-20 מטרים ירה טיל אדיר לרשת
איגור פיישאו חוגג (IMAGO)איגור פיישאו חוגג (IMAGO)
  • '5
  • שער
  • שער! מארסיי עלתה ל-0:1: הצרפתים כבשו בהתקפה הראשונה. נאיף אגר מסר כדור ארוך לעבר פייר אמריק אובמיאנג, החלוץ מגבון החליק את הכדור עם נגיעה נהדרת שהעמידה את איגור פיישאו לבדו מול יארוש, הברזילאי דהר כל הדרך לשער וגלגל פנימה
מייסון גרינווד (IMAGO)מייסון גרינווד (IMAGO)
  • '1
  • החלטת שופט
  • אנטוני טיילור הוציא את ההתמודדות בוולדרום לדרך
התפאורה של אוהדי מארסיי (IMAGO)התפאורה של אוהדי מארסיי (IMAGO)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה