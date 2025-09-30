הרכבים וציונים



אחרי שתמו שני הקרבות המוקדמים של הערב (שלישי) במחזור השני של ליגת האלופות, משחקים נוספים משוחקים כעת. אייאקס אמסטרדם ואוסקר גלוך מתארחים בשעה זו בוולדרום הרותח של מארסיי.

גלוך נראה מצוין בתקופה האחרונה. הישראלי נכנס לעניינים ובגדול, ולאחר שכבש את שער השוויון מול פ.ס.וו איינדהובן, הבקיע שער ליגה שני ברציפות בניצחון 1:2 על נאק ברדה בליגה.

כעת, גלוך וחבריו מחפשים נקודות ראשונות בליגת האלופות, לאחר שאת המשחק הראשון שלהם הפסידו 2:0 לאינטר. מנגד, הצרפתים מגיעים להתמודדות לאחר שהפסידו 2:1 לריאל מדריד במחזור הקודם של ליגת האלופות.

במסגרת הליגה, מארסיי נמצאת בכושר נהדר לאחר שניצחה את שלושת משחקיה הקודמים כולל ניצחון ביתי על פאריס סן ז’רמן.