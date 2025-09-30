רבע 2, 02:07: אנדולו - מכבי ת"א 36:32

מכבי תל אביב תצטרך להתרגל לעובדה שהיא כבר לא הישראלית הבלעדית ביורוליג, כשהיריבה מהצד השני של העיר, הפועל, הצטרפה גם כן למפעל. למרות זאת, בשעה זו לצהובים יש הזדמנות ראשונה להוכיח שהם עדיין חלק מהקבוצות הבכירות במפעל כשהם פוגשים את אנדולו אפס למשחק חוץ במסגרת המחזור הראשון.

אמנם העונה רק החלה עבור עודד קטש ושחקניו, אך הם כבר מצאו עצמם עם צמד הפסדים לאחת משתי היריבות הישראליות הגדולות שלה, הפועל ירושלים, זאת במסגרת חצי גמר גביע ווינר ובמפעל החדש, גביע הסופרקאפ וסימני שאלה רבים שמרחפים מעליהם.

בעונה הקודמת הצהובים סיימו במקום ה-16 במפעל, וירצו לשכוח זאת במהרה, כשהרחבת הטורניר ל-20 מועדונים עשויה דווקא לפעול לטובתם, זאת בתנאי שלוני ווקר ורומן סורקין יספקו את מה שהם יודעים לעשות וייקחו את הקבוצה על כתפם.

בצד השני, הקבוצה הטורקית צריכה להתרגל לטייטל החדש שלה כאחת המועמדות לזכות בזכות קו אחורי חזק, כשג’ורדן לויד הצטרף אל פי ג’יי דוזייר ושיין לארקין, אחד השחקנים הטובים ביבשת. למרות שני משחקי הכנה שהסתיימו בהפסד, את הליגה המקומית הם פתחו עם ניצחון על ארוקספור ואחרי המקום השישי בעונה שעברה, העונה הם שואפים לסיים יותר גבוה.

בעונה שעברה הצדדים נפגשו פעמיים במפעל, כשכל צד הצליח לנצח פעם אחת בתום שני משחקים צמודים. מכבי תל אביב ניצחה “בבית” 91:93, בעוד שאנדולו אפס נקמה בביתה 88:90. מי תצא עם ידה על העליונה הפעם?

רבע ראשון: 19:21 לאנדולו אפס

חמישיית אנדולו אפס: שיין לארקין, ניק וויילר באב, איזייאה קורדינייה, ארקאן אוסמני וקאי ג’ונס.

חמישיית מכבי תל אביב: תמיר בלאט, ג’ימי קלארק, אושיי בריסט, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

ג’ונס ואוסמני פתחו עם שני סלים לזכות הטורקים, אך סורקין החזיר עם סל ועבירה עבור הצהובים. הקצב הטוב המשיך, כאשר הקבוצות החליפו סלים והורד קבע 7:9 לזכות אנדולו. ארבע נקודות רצופות של סורקין, שהעלה את מאזנו לשבע נקודות כוללות, צימק את הפער לנקודה בלבד, 15:16 לזכות הטורקים.

המשחק השקול המשיך, ובהתקפה האחרונה של הרבע ג’ף גאוטין ג’וניור קלע שתיים יפות כדי להוריד את הקבוצות צמודות לרבע הבא, 19:21 לאנדולו אפס.

ג'אמפ בול (קרדיט: Filip Roganovic)

רבע שני:

טי ג’יי ליף פתח את הרבע השני עם האליהופ אדיר שכלל גם עבירה, וקליעת העונשים העלתה את מכבי תל אביב ליתרון. המומנטום הצוהב המשיך, ונקודות של ג’ון דיברתולומיאו ומרסיו סנטוס קבעו 21:26 וגרמו איגור קוקושקוב לקחת פסק זמן מהיר.

לארקין קלע את הנקודות הראשונות שלו במשחק ושל קבוצתו ברבע כדי לצמק במעט את התוצאה. קלארק רשם חמש נקודות רצופות והעלה את יתרונה של מכבי ל-8 נקודות, במה שקבע את יתרון השיא שלה במשחק.