"ריבוק נכנעה לאיומי חרם מביכים ולא רלוונטיים"

“להתאחדות לכדורגל מעולם לא היה הסכם מול ריבוק העולמית, כך שהחברה נכנעה לכאורה לאיומי חרם מביכים שכלל לא היו רלוונטיים”, כך אמרו היום (שלישי) בהתאחדות בתגובה לדרמה סביב החברה שמלבישה את נבחרת ישראל. כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, בריבוק העולמית הודיעו לספק המקומי שההתאחדות צריכה להפסיק להשתמש במוצרי החברה.

“ההתאחדות התקשרה מול ספק ציוד מקומי ולקחה בחשבון שעל המדים החדשים יכולים להופיע נותני חסות שונים, ודאי אמיצים יותר מריבוק העולמית”, הוסיפו בהתאחדות, “עיצוב המדים, סמל ההתאחדות ודגל ישראל ימשיכו להתנוסס בגאון על כל מדי הנבחרות. אנחנו משוכנעים כי יימצאו בעתיד הקרוב נותני חסות שיראו זכות גדולה בימים אלה להיות חלק מהמדים הלאומיים”.

כזכור, חברת הביגוד האיטלקית ‘ERREA’, סיכמה בזמנו עם ההתאחדות על חוזה לארבע שנים, אבל ביטלה אותו בגלל המלחמה. בעקבות זאת, ההתאחדות סיכמה לפני מספר חודשים עם ריבוק, מותג הספורט העולמי בבעלות אמריקאית ויהודית, כמלבישה הרשמית של הנבחרת.

מנור סולומון (IMAGO)

אלא שריבוק הבהירה לספק שלה בישראל שההתאחדות צריכה להפסיק להשתמש במוצרי החברה. ההתאחדות חתמה על הסכם מול הספק המקומי ולא המותג העולמי, כשהיא כבר שילמה כסף עבור הביגוד לכל הנבחרת והזכויות על המותג.

כל זה קורה רגע לפני החלון הקרוב של הנבחרת. השחקנים בכחול לבן יתארחו אצל נורבגיה ואיטליה במוקדמות המונדיאל.