יום שלישי, 30.09.2025 שעה 10:59
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
127-117בטיס6
129-107אספניול7
119-87חטאפה8
1010-117סביליה9
108-77אתלטיק בילבאו10
87-67אלאבס11
810-86ולנסיה12
77-57אוססונה13
514-117לבאנטה14
510-77ראיו וייקאנו15
59-67סלטה ויגו16
511-77ריאל סוסיאדד17
511-67מיורקה18
311-26אוביידו19
316-37ג'ירונה20

דקו: מעולם לא רדפנו אחרי ניקו, הסוכן זה שפנה

המנהל הספורטיבי של בארסה דיבר על הקיצוני ("שחקן לא יכתיב תנאים"), הרכש ("כוכבים רוצים לבוא"), טר שטגן ("היה משחק אם היה כשיר") ועתיד דה יונג

|
ז'ול קונדה לפני ניקו וויליאמס (רויטרס)
ז'ול קונדה לפני ניקו וויליאמס (רויטרס)

ניקו וויליאמס קושר לברצלונה במשך תקופה ארוכה, אבל גם הקיץ הוא לא חתם ובמקומו הגיע מרקוס רשפורד. המנהל הספורטיבי של אלופת ספרד, דקו, נשאל על כוכב נבחרת ספרד בראיון ל’מונדו דפורטיבו’ וטען: “מעולם לא רדפנו אחריו. זה הסוכן שפנה אלינו, וניסינו לבדוק אם זה מתאים לנו. ניקו הוא שחקן מצוין שיכול לשחק באגף ימין ובשמאל, אבל לא מדובר בפרופיל של '9' שהיינו זקוקים לו".

למרות ההתעניינות, הפערים בחוזה שהציעו הצדדים לא איפשרו את סגירת העסקה. "היינו ברורים לגבי התנאים של המועדון”, אמר דקו, “לא נסכים ששחקן יכתיב לנו תנאים או יטיל מגבלות על הרשמה. מה שהוביל לפיצוץ היו דרישות הסוכן לגבי סעיפי ביטחון במקרה שבו לא ניתן יהיה לרשום את השחקן בגלל מגבלות הפייר פליי הפיננסי. דקו תקף גם את התנהלות אתלטיק בילבאו, שפנתה לליגה לבדוק את מצב הפייר פליי של בארסה: "בבילבאו לא צריכים לדאוג מברצלונה, אלא מהסוכן שהגיע אלינו והציע את השחקן".

בתוך כך, דקו מדגיש כי אחת ההצלחות הגדולות ביותר של ברצלונה בשנים האחרונות היא העובדה שכוכבים שוב רוצים להגיע למועדון. "הגענו למצב שבו כוכבים רוצים לבוא”, אמר דקו, “זה לא היה מובן מאליו בעבר. גם אם אנחנו משלמים פחות או כמו מועדונים אחרים, יש לנו יתרון תחרותי כי השחקנים יודעים שהם מתמודדים על תארים כאן". קשר העבר גם מציין כי בארסה הצליחה לייצב את הסגל תוך שימור השחקנים החשובים: "רצינו לשמור על השלד, לא לאבד שחקנים מרכזיים. כל מה שתכננו עם המאמן (האנזי פליק) - כמעט הכול יצא לפועל".

מרקוס רשפורד בפעולה (IMAGO)מרקוס רשפורד בפעולה (IMAGO)

לצד המגבלות התקציביות, דקו מזכיר שמדובר במצב שאינו ייחודי לברצלונה: "כל המועדונים הצביעו על התקנות של הפייר פליי, אז אי אפשר עכשיו להתלונן". במקביל, בארסה נפרדה ממספר שחקנים ודקו הבהיר: “לא מדובר רק בפייר פליי, אלא בהחלטות מקצועיות שנבעו מדינמיקת הסגל”.

אחת ההפתעות של חלון ההעברות האחרון הייתה צירופו של ז'ואן גארסיה מאספניול. "היינו צריכים שוער בגלל הפציעה של טר שטגן”, אמר דקו, “הבנו שאין לנו עומק מספיק בשער, "זו לא הייתה החלטה נגד טר שטגן. הוא עדיין השוער הבכיר, הקפטן ואחד מעמודי התווך של הקבוצה. אבל היינו חייבים תגובה מיידית – וידענו שגארסיה הוא חכם, מבין את ההזדמנות, ורוצה להילחם על המקום שלו".

דקו (רויטרס)דקו (רויטרס)

לגבי השוער הגרמני, דקו הדף שמועות על אפשרות שיעזוב בינואר. "הוא פצוע כרגע. אם היה כשיר, סביר שהיה משחק. אין שום תוכניות לעזיבה", אמר. על ההתנהלות של טר שטגן ברשתות החברתיות, אחרי שפרסם את משך ההיעדרות מהפציעה שלו במה שהלך נגד הרצון של בארסה להשתמש בחוזהו לרישום רכש: "אינסטגרם הפך לדבר מסובך. השחקנים חופשיים, אבל לפעמים מוציאים דברים החוצה שעדיף שישארו בפנים. אין בזה בעיה, אבל זו המציאות היום".

לאמין ימאל הוא עכשיו גם פרנזטור של שוקו

לגבי עתידו של פרנקי דה יונג, שחוזהו מסתיים בקיץ, אמר דקו: "אנחנו מדברים. פרנקי מבין שהוא יכול לזכות כאן בתארים, והוא נהנה מהחיים בברצלונה. הוא שחקן מפתח לפרויקט הזה וגם לזה שיבוא בשנים הבאות. אני חושב שזה ייסגר".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */