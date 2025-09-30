דקו: מעולם לא רדפנו אחרי ניקו, הסוכן זה שפנה

ניקו וויליאמס קושר לברצלונה במשך תקופה ארוכה, אבל גם הקיץ הוא לא חתם ובמקומו הגיע מרקוס רשפורד. המנהל הספורטיבי של אלופת ספרד, דקו, נשאל על כוכב נבחרת ספרד בראיון ל’מונדו דפורטיבו’ וטען: “מעולם לא רדפנו אחריו. זה הסוכן שפנה אלינו, וניסינו לבדוק אם זה מתאים לנו. ניקו הוא שחקן מצוין שיכול לשחק באגף ימין ובשמאל, אבל לא מדובר בפרופיל של '9' שהיינו זקוקים לו".

למרות ההתעניינות, הפערים בחוזה שהציעו הצדדים לא איפשרו את סגירת העסקה. "היינו ברורים לגבי התנאים של המועדון”, אמר דקו, “לא נסכים ששחקן יכתיב לנו תנאים או יטיל מגבלות על הרשמה. מה שהוביל לפיצוץ היו דרישות הסוכן לגבי סעיפי ביטחון במקרה שבו לא ניתן יהיה לרשום את השחקן בגלל מגבלות הפייר פליי הפיננסי. דקו תקף גם את התנהלות אתלטיק בילבאו, שפנתה לליגה לבדוק את מצב הפייר פליי של בארסה: "בבילבאו לא צריכים לדאוג מברצלונה, אלא מהסוכן שהגיע אלינו והציע את השחקן".

בתוך כך, דקו מדגיש כי אחת ההצלחות הגדולות ביותר של ברצלונה בשנים האחרונות היא העובדה שכוכבים שוב רוצים להגיע למועדון. "הגענו למצב שבו כוכבים רוצים לבוא”, אמר דקו, “זה לא היה מובן מאליו בעבר. גם אם אנחנו משלמים פחות או כמו מועדונים אחרים, יש לנו יתרון תחרותי כי השחקנים יודעים שהם מתמודדים על תארים כאן". קשר העבר גם מציין כי בארסה הצליחה לייצב את הסגל תוך שימור השחקנים החשובים: "רצינו לשמור על השלד, לא לאבד שחקנים מרכזיים. כל מה שתכננו עם המאמן (האנזי פליק) - כמעט הכול יצא לפועל".

מרקוס רשפורד בפעולה (IMAGO)

לצד המגבלות התקציביות, דקו מזכיר שמדובר במצב שאינו ייחודי לברצלונה: "כל המועדונים הצביעו על התקנות של הפייר פליי, אז אי אפשר עכשיו להתלונן". במקביל, בארסה נפרדה ממספר שחקנים ודקו הבהיר: “לא מדובר רק בפייר פליי, אלא בהחלטות מקצועיות שנבעו מדינמיקת הסגל”.

אחת ההפתעות של חלון ההעברות האחרון הייתה צירופו של ז'ואן גארסיה מאספניול. "היינו צריכים שוער בגלל הפציעה של טר שטגן”, אמר דקו, “הבנו שאין לנו עומק מספיק בשער, "זו לא הייתה החלטה נגד טר שטגן. הוא עדיין השוער הבכיר, הקפטן ואחד מעמודי התווך של הקבוצה. אבל היינו חייבים תגובה מיידית – וידענו שגארסיה הוא חכם, מבין את ההזדמנות, ורוצה להילחם על המקום שלו".

דקו (רויטרס)

לגבי השוער הגרמני, דקו הדף שמועות על אפשרות שיעזוב בינואר. "הוא פצוע כרגע. אם היה כשיר, סביר שהיה משחק. אין שום תוכניות לעזיבה", אמר. על ההתנהלות של טר שטגן ברשתות החברתיות, אחרי שפרסם את משך ההיעדרות מהפציעה שלו במה שהלך נגד הרצון של בארסה להשתמש בחוזהו לרישום רכש: "אינסטגרם הפך לדבר מסובך. השחקנים חופשיים, אבל לפעמים מוציאים דברים החוצה שעדיף שישארו בפנים. אין בזה בעיה, אבל זו המציאות היום".

לאמין ימאל הוא עכשיו גם פרנזטור של שוקו

לגבי עתידו של פרנקי דה יונג, שחוזהו מסתיים בקיץ, אמר דקו: "אנחנו מדברים. פרנקי מבין שהוא יכול לזכות כאן בתארים, והוא נהנה מהחיים בברצלונה. הוא שחקן מפתח לפרויקט הזה וגם לזה שיבוא בשנים הבאות. אני חושב שזה ייסגר".