"הגענו נחושים, ידענו שנצטרך לסבול"

שמחה גדולה בבירה. קבוצת נערים ב' (שנתון 2010) של בית"ר ירושלים השיגה אמש (שני) ניצחון חוץ משכנע בדמות 1:3 על מכבי פתח תקווה, אחת מהקבוצות החזקות בליגה. התוצאה הושגה במסגרת המחזור השישי בליגת נערים ב' – על. על תוצאת הניצחון, היו חתומים יהב סוזנה, מאור רחמים ועילאי הרוש. גיא צדקה, מן העבר השני, צימק בדקות הסיום.

מכבי פתח תקווה הגיעה להתמודדות הזו כשלרשותה 13 נקודות, בדומה לבני יהודה תל אביב, החולקת איתה את המקום השני, בעוד מכבי חיפה, הראשונה בטבלה, עם 16 נקודות. בפתח תקווה רצו להשוות הנקודות לירוקים מהכרמל, ללא הצלחה. בית"ר ירושלים הגיעה להתמודדות הזו עם תשע נקודות, מהמקום השמיני, אותו חלקה עם הפועל תל אביב והפועל חדרה.

המחצית הראשונה הייתה לכאן ולכאן. מכבי פתח תקווה, בביתה, לא הצליחה למצוא פרצה בהגנת בית"ר ירושלים, ומול השער של אביחי גטה. מלבד כרטיס צהוב בדקה ה-32 למאור רחמים, קפטן בית"ר ירושלים, לא היו אירועים מיוחדים באותה מחצית. לעומת זאת, המחצית השנייה דווקא נפתחה בסערה מצד חניכיו של תומר מסיקה.

יהב סוזנה (משמאל) (אופיר מגדל)

בדקה ה-41 יהב סוזנה קבע 0:1, מפתיע או לא, והביא לשמחה בספסל של בית"ר ירושלים. כעבור שלוש דקות בדיוק, מאור רחמים, הקפטן שראה צהוב במחצית הראשונה, הכפיל והביא ל-0:2 בעבור בית"ר ירושלים. מכבי פתח תקווה הייתה בהלם מוחלט ולא ידעה לצאת מהסיטואציה. בדקה ה-68 זה הפך כבר ל-0:3 בעבור בית"ר ירושלים, משער של עילאי הרוש.

רק בדקה ה-80, רגע לפני שריקת הסיום מצד רז דאי וצוותו, אגם ראובן ויניב שפר, מכבי פתח תקווה צימקה התוצאה, נוכח חוסר ריכוז בצד הבית"רי. את השער המצמק הבקיע גיא צדקה, מספר שלוש של מכבי פתח תקווה. לצדקה, למרות עמדתו על המגרש, כשחקן הגנה, כבר שלושה שערים העונה.

לאור התוצאה, לנוכח ניצחונה הרביעי העונה של בית"ר ירושלים, לצד צמד הפסדים, הקבוצה של תומר מסיקה עולה אל המקום החמישי והמכובד בטבלה, כשרק נקודה אחת מפרידה, כעת, בינה לבין מכבי פתח תקווה. היות והכחולים הפסידו, מכבי חיפה, המוליכה, נשארה כקבוצה היחידה בליגה, עד כה, שטרם הפסידה העונה.

מאור רחמים (בית"ר ירושלים)

לאחר יום הכיפורים, יתקיים לו המחזור השביעי בליגת נערים ב' – על. משחקיהן של מכבי פתח תקווה ובית"ר ירושלים מול יריבותיהן, יתקיימו ביום ראשון בשבוע (05/10). בית"ר ירושלים תארח בביתה (בין וגן 1 תחתון, ירושלים, 20:00) את הפועל ניר רמת השרון ומכבי פתח תקווה תצא למשחק חוץ מול הפועל באר שבע (וסרמיל 4, באר שבע, 11:15).

לאחר ההתמודדות, מסר תומר מסיקה, מאמן קבוצת נערים ב' של בית"ר ירושלים ל-ONE: “באנו מאוד נחושים, ידענו שנצטרך לסבול, אבל מאוד האמנו שאם נבוא בדרך שלנו ונהיה מחויבים, אנחנו נוציא נקודות. אני שמח בשביל הקבוצה על פתיחת מחצית שנייה טובה מאוד. זהו רק ניצחון קטן בתהליך הגדול שאנחנו עוברים, ממשיכים לעבוד קשה על מנת להשתפר”.

מכבי פתח תקווה נערים ב'. ינסו לחזור למסלול במחזור הבא (שחר גרוס)

מכבי פתח תקווה: יואב ריבק, גיא צדקה, אורי אהל, דביר כהן, תומר בוזוקלשוילי, ימאן אלעוברה, עידו וולך, גיל אשר, יואב בלאי, אליאב רוזנטל וגיא כהן. הוחלפו: דביר כהן, תומר בוזוקשוילי, ימאן אלעוברה, גיל אשר, יואב בלאי, אליאב רוזנטל וגיא כהן. מחליפים: ניתאי רייבי, יהלי חורי, יונתן קוריאט, רז אלקובי, תומר מרקוביץ, אריאל חג'ג' ומור אליהו. בספסל: אמרי אזולאי ואילן הרננדס זמברנו. מאמן: טל מציורו.

בית"ר ירושלים: אביחי גטה, זיו שי, מאור רחמים, מיכאל מייזל, שי אמבאו, נועם אלקריף, יהב אלקיים, יהב סוזנה, איתמר גמו, עילאי הרוש ודניאל חמו. הוחלפו: שי אמבאו, נועם אלקריף, יהב אלקיים, יהב סוזנה ודניאל חמו. מחליפים: אושר ששון, יהונתן בן סימן טוב, מאור אשר, דניאל מירה ויאיר גמזו. בספסל: רם לביא, שניר גוסמן, נועם בן שמעון אלמז ומקסים לוקשוב. מאמן: תומר מסיקה.