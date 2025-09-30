לאחר שהגיע בקול תרועה: סירוטקין והכח ר"ג נפרדו

במועדון הכדורגל הכח מכבי רמת גן הודיעו כי נפרדו מחיים סירוטקין, מאמן הקבוצה שהוחתם בקול תרועה במהלך הקיץ האחרון. הפרידה מסירוטקין מגיעה ברקע הניצחון בסוף השבוע, בתוצאה 2:5, על הפועל כפר קאסם שועאע, במסגרת המחזור השלישי בליגה ב' דרום א'. מעבר לכך, גם עידו גונן עזב ועובר לקבוצה שהייתה בעבורו בית למשך שנים, מ.ס טירה.

מי מהצד שצופה במועדון, מספר ל-ONE כי מה שקורה על כר הדשא שונה בתכלית מהיכולת בפועל של הקבוצה. “הביאו כל כך הרבה שחקנים, אבל זה לא מספיק טוב ואולי אפילו רע משנה שעברה”, מציינים מי שראו את הקבוצה מתחילת העונה ועד הניצחון הראשון בסוף השבוע. מה עוד שמספרים ל-ONE כי מול בית”ר רמת גן שחקנים התעמתו זה עם זה, במה ששם מראה על המצב הבעייתי.

לא ברור מדוע סירוטקין עזב, אבל מה שכן ידוע הוא שאת החילופים שביצע, לפחות חלקם, בהתמודדות מול כפר קאסם, היה מי מטעם המועדון שלא אהב, והיו צעקות לעברו של סירוטקין. לא בהכרח שזה מה שגרם לעזיבתו של סירוטקין, אבל במועדון, שהביא את כל המי ומי בקיץ האחרון, נפרד ממאמן בשלב כה מוקדם של העונה, זה דורש תשובות.

איציק זוויגי ועידו גונן (באדיבות הכח מכבי עמידר רמת גן)

אם לא די בפרידה מסירוטקין, כאמור, גם עידו גונן, אחד השחקנים הבולטים בליגות הנמוכות בשנים האחרונות ובייחוד במ.ס טירה, חוזר הביתה, ויחבור לגל ברשאן, מאמן מ.ס טירה, מליגה א' צפון. עבד תיתי רצה אותו, בוצעה שיחה והשניים לחצו ידיים, מיד לאחר 90 הדקות שלו בהכח מכבי עמידר רמת גן.

ב-04/10, מיד לאחר יום הכיפורים, הקבוצה שעוד מחפשת מאמן ("כרגע יש מועמדים בכירים, עוד לא החלטנו", ציין המנכ"ל איציק זויגי ל-ONE), תצא למשחק חוץ, במסגרת המחזור הרביעי בליגה ב' דרום א', שם תפגוש את בית"ר תל אביב/חולון. המשחק ייערך בשעה 21:00 במגרש הכדורגל חולון "חדש", על יד בית העלמין.