כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
102-74מכבי נווה שאנן1
91-74מכבי אחי נצרת2
71-33צעירי אום אל פאחם3
75-64עירוני נשר4
74-54הפועל ב.א.גרבייה5
65-54מ.ס. טירה6
57-84מ.כ. צעירי טירה7
52-33הפועל כרמיאל8
52-34מכבי אתא ביאליק9
46-44הפועל עראבה10
48-54צעירי טמרה11
35-43הפועל טירת הכרמל12
32-14הפועל מגדל-העמק13
37-44הפועל בית שאן14
25-43בני מוסמוס15
14-14הפועל א.א. פאחם16
18-14מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
103-114מכבי קרית גת1
92-93מכבי קרית מלאכי2
93-84מ.כ. ירושלים3
82-64מ.כ. כפ"ס4
76-64בית"ר יבנה5
50-13הפועל אזור6
55-54הפועל הרצליה7
53-34בית"ר נורדיה ירושלים8
46-44מכבי יבנה9
48-54מ.ס. דימונה10
46-34מכבי עירוני אשדוד11
48-34הפועל ניר רמה"ש12
36-34הפועל מרמורק13
24-33מ.כ. ירמיהו חולון14
05-03שמשון תל אביב15

לאחר שהגיע בקול תרועה: סירוטקין והכח ר"ג נפרדו

למרות הניצחון בשבת, הוחלט כי חיים סירוטקין לא ימשיך בסגולים. גם עידו גונן עזב את המועדון וחזר "הביתה" למ.ס טירה. הכח ר"ג עם 4 נקודות בלבד

|
המאמן חיים סירוטקין (יונתן גינזבורג)
המאמן חיים סירוטקין (יונתן גינזבורג)

במועדון הכדורגל הכח מכבי רמת גן הודיעו כי נפרדו מחיים סירוטקין, מאמן הקבוצה שהוחתם בקול תרועה במהלך הקיץ האחרון. הפרידה מסירוטקין מגיעה ברקע הניצחון בסוף השבוע, בתוצאה 2:5, על הפועל כפר קאסם שועאע, במסגרת המחזור השלישי בליגה ב' דרום א'. מעבר לכך, גם עידו גונן עזב ועובר לקבוצה שהייתה בעבורו בית למשך שנים, מ.ס טירה.

מי מהצד שצופה במועדון, מספר ל-ONE כי מה שקורה על כר הדשא שונה בתכלית מהיכולת בפועל של הקבוצה. “הביאו כל כך הרבה שחקנים, אבל זה לא מספיק טוב ואולי אפילו רע משנה שעברה”, מציינים מי שראו את הקבוצה מתחילת העונה ועד הניצחון הראשון בסוף השבוע. מה עוד שמספרים ל-ONE כי מול בית”ר רמת גן שחקנים התעמתו זה עם זה, במה ששם מראה על המצב הבעייתי.

לא ברור מדוע סירוטקין עזב, אבל מה שכן ידוע הוא שאת החילופים שביצע, לפחות חלקם, בהתמודדות מול כפר קאסם, היה מי מטעם המועדון שלא אהב, והיו צעקות לעברו של סירוטקין. לא בהכרח שזה מה שגרם לעזיבתו של סירוטקין, אבל במועדון, שהביא את כל המי ומי בקיץ האחרון, נפרד ממאמן בשלב כה מוקדם של העונה, זה דורש תשובות.

איציק זוויגי ועידו גונן (באדיבות הכח מכבי עמידר רמת גן)איציק זוויגי ועידו גונן (באדיבות הכח מכבי עמידר רמת גן)

אם לא די בפרידה מסירוטקין, כאמור, גם עידו גונן, אחד השחקנים הבולטים בליגות הנמוכות בשנים האחרונות ובייחוד במ.ס טירה, חוזר הביתה, ויחבור לגל ברשאן, מאמן מ.ס טירה, מליגה א' צפון. עבד תיתי רצה אותו, בוצעה שיחה והשניים לחצו ידיים, מיד לאחר 90 הדקות שלו בהכח מכבי עמידר רמת גן.

ב-04/10, מיד לאחר יום הכיפורים, הקבוצה שעוד מחפשת מאמן ("כרגע יש מועמדים בכירים, עוד לא החלטנו", ציין המנכ"ל איציק זויגי ל-ONE), תצא למשחק חוץ, במסגרת המחזור הרביעי בליגה ב' דרום א', שם תפגוש את בית"ר תל אביב/חולון. המשחק ייערך בשעה 21:00 במגרש הכדורגל חולון "חדש", על יד בית העלמין. 

