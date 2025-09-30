ביה"ד העליון קיבל את הערר של מוחמד סלימאן

עונשו של שחקן הכדורגל, מוחמד סלימאן (היג'), הומתק. אתמול (שני), בבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל, התקיים לו דיון בתיק 12-25/26, בפני אב"ד, עו"ד רותי ליטבק, עו"ד דוד יהב ועו"ד נזי חלבי. המערער בתיק היה מוחמד סלימאן (היג'), כאמור, שיוצג בידי עו"ד אוהד כהן, כשמנגד, עו"ד גלעד ברגמן, ב"כ ההתאחדות לכדורגל. גם סלימאן נכח בדיון.

בסוף פסוק, ציינו אב"ד, עו"ד רותי ליטבק, עו"ד דוד יהב ועו"ד נזי חלבי, “הלכה היא כי יש לכבד הסדרי טיעון, אלא אם כן מדובר במקרה חריג ובנסיבות קיצוניות. מטעמים אלה, נחה דעתנו כי דינו של ההסדר טיעון להתקבל. אשר על כן, הערעור מתקבל והעונש אשר ייגזר על המערער הוא עונש של הרחקה לצמיתות על תנאי”.

יש לציין כי המערער הורשע בבית הדין המשמעתי במסגרת הסדר טיעון בעבירה של מעשה בלתי ספורטיבי בנסיבות מחמירות. במסגרת הסדר הטיעון, הוסכם בין הצדדים כי על המערער ייגזר עונש של הרחקה לצמיתות על תנאי. בית הדין המשמעתי הזהיר את המערער כי אין הוא כבול בהסדר טיעון.

מוחמד סלימאן (חג'אג' רחאל)

בית הדין המשמעתי שקל את הדברים וקבע כי דעתו אינה נוחה מההסדר, במיוחד כאשר מדובר בקפטן הקבוצה, אשם טרם העמדתו לדין לא שיתף פעולה עם החוקרים. המערער טען כי שגה בית הדין המשמעתי כאשר לא כיבד את הסדר הטיעון. ב"כ ההתאחדות, בהגינותו, תמך בערעור זה וביקש כי הסדר הטיעון יכובד.

עוד הסביר ב"כ ההתאחדות כי לקח בחשבון בשיקוליו את הקשיים הראייתיים שהיו בתיק זה, וכי יש לכבד את ההסדר גם לאור העובדה שנגד רבים בפרשה לא הוגשו כתבי אישום כלל על אף מעורבותם. חזקה על התביעה כי שקלה את ההיבטים השונים כולל האינטרס הציבורי במלחמה בנגע החמור של מעשים שאינם ספורטיביים אשר פוגעים בהגינות הספורטיבית על כל היבטיה.

השחקן, מוחמד סלימאן (היג'), חתם מתחילת העונה בהפועל בני עין מאהל, מליגה ב' צפון א', אלא שנוכח השהייתו, עד ההחלטה מאתמול, מצד בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל, לא רשם ולו דקת משחק בפועל. אסור היה לו. והנה, עכשיו יוכל לחזור הוא ולשחק כדורגל כשחקן מן המניין. גדל בבועיינה ובמשך שנים ארוכות שיחק במועדון שפורק – הפועל בועיינה.