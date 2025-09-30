יום שבת, 04.10.2025 שעה 06:51
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב' 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
 ליגה ב דרום א 
30-31א.ס חולון מור 1
30-31הפועל הוד השרון2
33-41בית"ר ת"א חולון3
31-21הפועל לוד4
12-21מכבי עמישב פ"ת5
12-21בית"ר ר"ג6
12-21מ.ס. בני יפו7
12-21הפועל כפר קאסם8
11-11הכח עמידר ר"ג9
11-11הפועל מחנה יהודה10
11-11בית"ר פ"ת11
11-11בית"ר כפ"ס12
04-31בני ג'לג'וליה 13
02-11הפועל קרית אונו14
03-01עירוני בית דגן15
03-01מכבי כפר יונה 16
 ליגה ב דרום ב 
31-141הפועל ירוחם1
31-41עירוני בית שמש2
30-31מ.ס. רמלה3
31-31מכבי נתיבות4
30-11מ.כ. שדרות5
11-11בית"ר קרית גת6
11-11הפועל שגב שלום7
10-01בני אילת8
10-01מ.ס. שיכון המזרח9
10-01מ.כ. ערד10
10-01עירוני אשקלון11
01-01איחוד צעירי אבו גוש 12
03-11בני אשדוד13
04-11מכבי ב"ש14
03-01מכבי באר יעקב 15
014-11מכבי שעריים16

ביה"ד העליון קיבל את הערר של מוחמד סלימאן

בהרכב של 3 שופטים נקבע כי עונשו של השחקן יהיה כפי שנקבע בהסדר הטיעון – עונש הרחקה לצמיתות על תנאי. "יש לכבד ההסדר, אלא אם מדובר במקרה חריג"

|
מוחמד סלימאן (חג'אג' רחאל)
מוחמד סלימאן (חג'אג' רחאל)

עונשו של שחקן הכדורגל, מוחמד סלימאן (היג'), הומתק. שלשום (שני), בבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל, התקיים לו דיון בתיק 12-25/26, בפני אב"ד, עו"ד רותי ליטבק, עו"ד דוד יהב ועו"ד נזי חלבי. המערער בתיק היה מוחמד סלימאן (היג'), כאמור, שיוצג בידי עו"ד אוהד כהן, כשמנגד, עו"ד גלעד ברגמן, ב"כ ההתאחדות לכדורגל. גם סלימאן נכח בדיון.

בסוף פסוק, ציינו אב"ד, עו"ד רותי ליטבק, עו"ד דוד יהב ועו"ד נזי חלבי, “הלכה היא כי יש לכבד הסדרי טיעון, אלא אם כן מדובר במקרה חריג ובנסיבות קיצוניות. מטעמים אלה, נחה דעתנו כי דינו של ההסדר טיעון להתקבל. אשר על כן, הערעור מתקבל והעונש אשר ייגזר על המערער הוא עונש של הרחקה לצמיתות על תנאי”.

יש לציין כי המערער הורשע בבית הדין המשמעתי במסגרת הסדר טיעון בעבירה של מעשה בלתי ספורטיבי בנסיבות מחמירות. במסגרת הסדר הטיעון, הוסכם בין הצדדים כי על המערער ייגזר עונש של הרחקה לצמיתות על תנאי. בית הדין המשמעתי הזהיר את המערער כי אין הוא כבול בהסדר טיעון.

בית הדין המשמעתי שקל את הדברים וקבע כי דעתו אינה נוחה מההסדר, במיוחד כאשר מדובר בקפטן הקבוצה, אשם טרם העמדתו לדין לא שיתף פעולה עם החוקרים. המערער טען כי שגה בית הדין המשמעתי כאשר לא כיבד את הסדר הטיעון. ב"כ ההתאחדות, בהגינותו, תמך בערעור זה וביקש כי הסדר הטיעון יכובד.

עוד הסביר ב"כ ההתאחדות כי לקח בחשבון בשיקוליו את הקשיים הראייתיים שהיו בתיק זה, וכי יש לכבד את ההסדר גם לאור העובדה שנגד רבים בפרשה לא הוגשו כתבי אישום כלל על אף מעורבותם. חזקה על התביעה כי שקלה את ההיבטים השונים כולל האינטרס הציבורי במלחמה בנגע החמור של מעשים שאינם ספורטיביים אשר פוגעים בהגינות הספורטיבית על כל היבטיה.

השחקן, מוחמד סלימאן (היג'), חתם מתחילת העונה בהפועל בני עין מאהל, מליגה ב' צפון א', אלא שנוכח השהייתו, עד ההחלטה מאתמול, מצד בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל, לא רשם ולו דקת משחק בפועל. אסור היה לו. והנה, עכשיו יוכל לחזור הוא ולשחק כדורגל כשחקן מן המניין. גדל בבועיינה ובמשך שנים ארוכות שיחק במועדון שפורק – הפועל בועיינה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */