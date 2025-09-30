יום שלישי, 30.09.2025 שעה 19:21
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
00-00אולימפיה מילאנו1
00-00דובאי2
00-00הכוכב האדום3
00-00פאריס4
00-00מונאקו5
00-00באיירן מינכן6
00-00הפועל ת"א7
00-00ליון וילרבאן8
00-00אנדולו אפס9
00-00פנרבחצ'ה10
00-00פרטיזן בלגרד11
00-00וירטוס בולוניה12
00-00אולימפיאקוס13
00-00פנאתינייקוס14
00-00ריאל מדריד15
00-00באסקוניה16
00-00ולנסיה17
00-00ברצלונה18
00-00ז'לגיריס קובנה19
00-00מכבי ת"א20

רבע 2, 09:08: הפועל ת"א - ברצלונה 26:30

יורוליג, מחזור 1: הופעה היסטורית לאלופת היורוקאפ במפעל הבכיר. מיציץ' ובלייקני מובילים את האדומים, קלייבורן בולט מנגד. איטודיס ישיג ניצחון?

|
וסיליה מיציץ' (רדאד ג'בארה)
וסיליה מיציץ' (רדאד ג'בארה)

זהו זה. החלום הופך למציאות. בשעה זו הפועל תל אביב עורכת הופעת בכורה היסטורית ביורוליג, כשהיא מתחילה את דרכה מול ברצלונה במסגרת המחזור הראשון של המפעל הבכיר באירופה והופכת לקבוצה הישראלית השנייה אי פעם שעולה על הפרקט אחרי היריבה העירונית, מכבי תל אביב.

זו הייתה שנה חלומית בכל מה שקשור לנעשה על המגרש, כשהאדומים הצליחו להעפיל ליורוליג בזכות זכייה אדירה ביורוקאפ. מחוץ לפרקט נעשו מהלכים על מנת לחזק את הקבוצה כששמות גדולים כמו דן אוטורו, אלייז’ה ברייאנט וכמובן וסיליה מיציץ’, נחתו בסגל האדום כדי לעזור לדימיטריס איטודיס ושאר הסגל לעשות דברים גדולים בטורניר.

פתיחת העונה של האדומים הייתה מוצלחת מאוד, כשהם הצליחו להעפיל לגמר גביע ווינר כמעט ללא קושי, שם יפגשו את הפועל ירושלים. הפועל ת”א הביסה בקלות את נס ציונה וקריית אתא בשלב הבתים, ודילגה מעל הפועל באר שבע והפועל העמק בשלבי הפלייאוף.

מנגד, הקטלונים, שחוו את העונה הרעה ביותר שלהם מתחילת המילניום, עדיין לא פתחו את העונה הנוכחית וצירפו שני שחקנים עטורי ניסיון כמו וויל קלייבורן וטוקו שנגליה, אך ייאלצו להסתדר ללא ג’בארי פארקר שעזב וגם מוצפים בסימני שאלה רבים לגבי איכות הסגל הקיים. קווין פאנטר נשאר ורוב המשקל יהיה על כתפיו.

רבע ראשון: 26:26

חמישיית הפועל ת”א: וסיליה מיציץ', אלייז'ה ברייאנט, קולין מלקולם, איש וויינרייט ודן אוטורו.

חמישיית ברצלונה: קווין פאנטר, ויל קלייבורן, תומאש סטורנסקי, וילי הרננגומס וטורניקה שנגליה.

הג’אמפ בול הלך לברצלונה, סטורנסקי ניסה מחצי מרחק והחטיא ו-וסיליה מיציץ’ הכריז כוונות על ההתחלה עם שלשה נהדרת. פאנטר ניסה להגיב עם שלשה משלו והחטיא. קולין מלקולם השיג כדור עם הגנה טובה ורץ קדימה, פספס מתחת לטבעת, אך אלייז’ה בראיינט תיקן כדי לשים את הפועל ת”א ביתרון חמש. ויל קלייבורן סוף סוף דייק עבור הקטלונים עם שתי נקודות ראשונות, פאנטר התגבר על השמירה של בראיינט ולמרות שלא דייק, נעזר בחברו קלייבורן שהשווה את התוצאה. בראיינט העלה את דן אוטרו לטבעת בצורה נפלאה, ההגנה של האדומים נהפכה פחות צפופה כשקלייבורן שוב שם שתיים עם הלוח ושם את הבלאוגרנה ביתרון לראשונה במפגש.

בראיינט המשיך להיות הדומיננטי עבור הקבוצה מישראל ושוב העלה את אוטרו לסל, עכשיו ההובלה היא בצבע אדום. בפסק הזמן, כריס ג’ונס, אנטוניו בלייקני וג’ונתן מוטלי, שנכנס מעולה מבחינתו עם שתי נקודות מהירות. קולין מלקולם סיים בסל מסירה חכמה של ג’ונס, אירבול של הקטלונים נגמר בהתקפת נגדית באדום ושם בלייקני צלף מחוץ לקשת – 4 הפרש להפועל ת”א. בלייקני בפעולה אישית גדולה לקח עוד שלשה אמיצה וקלע, אלא שדריו בריזואלה השיב בזריקה מוצלחת ממרחק ושוויון עם הבאזר שסגר את הרבע הראשון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */