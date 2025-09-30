רבע 2, 09:08: הפועל ת"א - ברצלונה 26:30

זהו זה. החלום הופך למציאות. בשעה זו הפועל תל אביב עורכת הופעת בכורה היסטורית ביורוליג, כשהיא מתחילה את דרכה מול ברצלונה במסגרת המחזור הראשון של המפעל הבכיר באירופה והופכת לקבוצה הישראלית השנייה אי פעם שעולה על הפרקט אחרי היריבה העירונית, מכבי תל אביב.

זו הייתה שנה חלומית בכל מה שקשור לנעשה על המגרש, כשהאדומים הצליחו להעפיל ליורוליג בזכות זכייה אדירה ביורוקאפ. מחוץ לפרקט נעשו מהלכים על מנת לחזק את הקבוצה כששמות גדולים כמו דן אוטורו, אלייז’ה ברייאנט וכמובן וסיליה מיציץ’, נחתו בסגל האדום כדי לעזור לדימיטריס איטודיס ושאר הסגל לעשות דברים גדולים בטורניר.

פתיחת העונה של האדומים הייתה מוצלחת מאוד, כשהם הצליחו להעפיל לגמר גביע ווינר כמעט ללא קושי, שם יפגשו את הפועל ירושלים. הפועל ת”א הביסה בקלות את נס ציונה וקריית אתא בשלב הבתים, ודילגה מעל הפועל באר שבע והפועל העמק בשלבי הפלייאוף.

מנגד, הקטלונים, שחוו את העונה הרעה ביותר שלהם מתחילת המילניום, עדיין לא פתחו את העונה הנוכחית וצירפו שני שחקנים עטורי ניסיון כמו וויל קלייבורן וטוקו שנגליה, אך ייאלצו להסתדר ללא ג’בארי פארקר שעזב וגם מוצפים בסימני שאלה רבים לגבי איכות הסגל הקיים. קווין פאנטר נשאר ורוב המשקל יהיה על כתפיו.

רבע ראשון: 26:26

חמישיית הפועל ת”א: וסיליה מיציץ', אלייז'ה ברייאנט, קולין מלקולם, איש וויינרייט ודן אוטורו.

חמישיית ברצלונה: קווין פאנטר, ויל קלייבורן, תומאש סטורנסקי, וילי הרננגומס וטורניקה שנגליה.

הג’אמפ בול הלך לברצלונה, סטורנסקי ניסה מחצי מרחק והחטיא ו-וסיליה מיציץ’ הכריז כוונות על ההתחלה עם שלשה נהדרת. פאנטר ניסה להגיב עם שלשה משלו והחטיא. קולין מלקולם השיג כדור עם הגנה טובה ורץ קדימה, פספס מתחת לטבעת, אך אלייז’ה בראיינט תיקן כדי לשים את הפועל ת”א ביתרון חמש. ויל קלייבורן סוף סוף דייק עבור הקטלונים עם שתי נקודות ראשונות, פאנטר התגבר על השמירה של בראיינט ולמרות שלא דייק, נעזר בחברו קלייבורן שהשווה את התוצאה. בראיינט העלה את דן אוטרו לטבעת בצורה נפלאה, ההגנה של האדומים נהפכה פחות צפופה כשקלייבורן שוב שם שתיים עם הלוח ושם את הבלאוגרנה ביתרון לראשונה במפגש.

בראיינט המשיך להיות הדומיננטי עבור הקבוצה מישראל ושוב העלה את אוטרו לסל, עכשיו ההובלה היא בצבע אדום. בפסק הזמן, כריס ג’ונס, אנטוניו בלייקני וג’ונתן מוטלי, שנכנס מעולה מבחינתו עם שתי נקודות מהירות. קולין מלקולם סיים בסל מסירה חכמה של ג’ונס, אירבול של הקטלונים נגמר בהתקפת נגדית באדום ושם בלייקני צלף מחוץ לקשת – 4 הפרש להפועל ת”א. בלייקני בפעולה אישית גדולה לקח עוד שלשה אמיצה וקלע, אלא שדריו בריזואלה השיב בזריקה מוצלחת ממרחק ושוויון עם הבאזר שסגר את הרבע הראשון.