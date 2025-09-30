יום שלישי, 30.09.2025 שעה 13:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

הצביעו: מי יהיה ה-Winner של המחזור החמישי?

ביטון כבש משחק עשירי ברצף לב"ש המושלמת, קורין הכריע, אנסה העניק לאשדוד ניצחון עם צמד, קרבאלי ייצב את הגנת בית"ר וחדידה שלח חופשית. הצביעו

|
מי יהיה Winner המחזור? (צור חלפון - גרפיקה)
מי יהיה Winner המחזור? (צור חלפון - גרפיקה)

המחזור החמישי בליגת העל תם לו אתמול (שני), עם הניצחון של הפועל באר שבע על מכבי חיפה, ששלח את הדרומיים לפסגת הטבלה. אחרי מספר משחקים שסיפקו לנו הפתעות, שערים ותצוגות כדורגל, זה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן השבוע של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

לוגו winner (מערכת ONE)לוגו winner (מערכת ONE)

דן ביטון

השחקן הלוהט בליגה. כבש בכל מחזור העונה ובכלל, הוא עומד על רצף של עשרה מחזורי ליגה בהם הוא מצא את הרשת, עוד מסוף העונה הקודמת. קשר הפועל באר שבע נמצא בכושר שיא והיה גם הגורם המכריע בהתמודדות מול מכבי חיפה, כשהעניק לקבוצתו את ה-0:1. שבעה שערים באמתחתו כבר אחרי חמישה משחקים, וככל הנראה שזה לא ייעצר שם.

דן ביטון חוגג (חגי מיכאלי)דן ביטון חוגג (חגי מיכאלי)

רוי קורין

קשר הפועל תל אביב רשם לעצמו ציון דרך כשהצליח לראשונה בקריירה לכבוש בליגת העל. כדי להגדיל את השמחה שלו, הגול גם הפך לשער הניצחון של קבוצתו ב-0:1 על הפועל חיפה. אחרי פציעה שהשביתה אותו בפתיחת העונה, חמש דקות בלבד הספיקו לו כדי להראות את יכולותיו גם בליגה הבכירה, כשנכנס בדקה ה-79 והכריע בדקה ה-84.

רוי קורין בטירוף (רדאד גרוי קורין בטירוף (רדאד ג'בארה)

בריאן קרבאלי

אפשר לומר בביטחון שבלם בית”ר ירושלים סיפק את המשחק הטוב ביותר שלו במדים הצהובים-שחורים מאז שנחת בישראל, בניצחון 1:3 על בני ריינה. שיתוף הפעולה עם חברו החדש להגנה, לוקה גדראני, נראה מבטיח, והצליח לחפות פעם אחר פעם על המגן הימני של הירושלמים במשחק, גריגורי מורוזוב. האם זו יציאה לדרך חדשה עבור הקולומביאני? עוד מוקדם לקבוע, אבל זו כבר התחלה.

בריאן קרבאלי (רדאד גבריאן קרבאלי (רדאד ג'בארה)

יוג’ין אנסה

המנייה הבטוחה במ.ס אשדוד. החלוץ פתח את העונה בצורה מופלאה בקבוצה מעיר הנמל ובשקט שקט, כבר נמצא עם מאזן של שלושה שערים וארבעה בישולים בחמישה משחקים, כשבניצחון 1:2 על קריית שמונה, הוא זה שדאג למהפך עם צמד גדול לרשת של הצפוניים.

שחקני מ.ס אשדוד חוגגים עם יוגשחקני מ.ס אשדוד חוגגים עם יוג'ין אנסה (ראובן שוורץ)

גיא חדידה

עירוני טבריה הצליחה לצאת מהבור אליו נקלעה בשלושת המחזורים הקודמים עם ניצחון 0:2 על הפועל פתח תקווה, ולקפטן הקבוצה יש מניות רבות לכך. הקשר היה בכל מקום על המגרש והצליח בנוסף גם לפרוץ את הסכר עם בעיטה חופשית שהכניעה את עומר כץ, שוער המלאבסים. 

גיא חדידה מאושר (שחר גרוס)גיא חדידה מאושר (שחר גרוס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */