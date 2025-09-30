יום שלישי, 30.09.2025 שעה 08:56
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
31-51איינטרכט פרנקפורט1
30-41פאריס סן-ז'רמן2
31-41קלאב ברוז'3
31-41ספורטינג ליסבון4
31-31אוניון סט. ז'ילואז5
31-31באיירן מינכן6
30-21ארסנל7
30-21אינטר8
30-21מנצ'סטר סיטי9
32-31קרבאח אגדם10
32-31ליברפול11
31-21ברצלונה12
31-21ריאל מדריד13
30-11טוטנהאם14
14-41בורוסיה דורטמונד15
14-41יובנטוס16
12-21בודה גלימט17
12-21באייר לברקוזן18
12-21פ.צ. קופנהאגן19
12-21סלביה פראג20
10-01אולימפיאקוס21
10-01פאפוס22
03-21אתלטיקו מדריד23
03-21בנפיקה ליסבון24
02-11מארסיי25
02-11ניוקאסל26
01-01ויאריאל27
03-11צ'לסי28
03-11פ.ס.וו. איינדהובן29
02-01אייאקס30
02-01אתלטיק בילבאו31
02-01נאפולי32
04-11קייראט33
04-11מונאקו34
05-11גלאטסראיי35
04-01אטאלנטה36

היחסים ב-Winner להפועל ומכבי ת"א ביורוליג

האדומים יעשו היסטוריה ב-19:00 מול בארסה והצהובים יפתחו את העונה האירופית מול אנדולו אפס. וגם: היחסים לריאל מול קייראט ואתלטיקו נגד פרנקפורט

|
לוני ווקר ו-וסיליה מיציץ' (ראובן שוורץ וחגי מיכאלי)
לוני ווקר ו-וסיליה מיציץ' (ראובן שוורץ וחגי מיכאלי)

יום גדוש בספורט מצפה לנו עם הופעת הבכורה של הפועל ת"א ביורוליג, פתיחת העונה האירופית של היריבה העירונית, מכבי ת"א, וגם ליגת האלופות. ריאל מדריד תתארח אצל קייראט, קבוצתם של עופרי ארד ודן גלזר, ואתלטיקו תארח את איינטרכט פרנקפורט בין היתר.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן

הפועל ת"א תוציא לדרך את עונת היורוליג ההיסטורית שלה ב-19:00 כשתפגוש את ברצלונה למשחק "ביתי" בסופיה, בולגריה. ההפרש שנקבע ב-’Winner’ הוא נקודה: ניצחון של האדומים בהפרש של יותר מנקודה קיבל יחס של פי 1.8, בעוד ניצחון בנקודה בדיוק מוערך ביחס של פי 9 ולכל תרחיש אחר – היחס הוא פי 1.9.

ב-20:45 מכבי ת"א תפגוש את אנדולו אפס הטורקית למשחק חוץ במונטנגרו. אנדולו פייבוריטית וניצחון שלה ביותר מ-8 נקודות מוערך ביחס של פי 1.8. מי שיהמר על הפסד צהוב ב-8 הפרש בדיוק וזה מה שיקרה, ירוויח פי 9 מסכום ההימור ואילו יש יחס של פי 1.9 לכל תרחיש אחר.

ונעבור לכדורגל: ריאל תפגוש את קייראט בחוץ ב-19:45 ומטבע הדברים היא פייבוריטית מובהקת עם יחס של פי 1.05 לניצחון. לסנסציה של ניצחון מקומי יש יחס של לא פחות מפי 19, וגם היחס לתיקו (פי 9.4) גבוה במיוחד.

קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)

לאתלטיקו מצפה משחק קשה יותר – ב-22:00 מול פרנקפורט במטרופוליטנו. הקולצ’ונרוס קיבלו יחס של פי 1.4 לניצחון לעומת פי 5.8 לניצחון גרמני ופי 4.5 לתיקו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */