היחסים ב-Winner להפועל ומכבי ת"א ביורוליג

יום גדוש בספורט מצפה לנו עם הופעת הבכורה של הפועל ת"א ביורוליג, פתיחת העונה האירופית של היריבה העירונית, מכבי ת"א, וגם ליגת האלופות. ריאל מדריד תתארח אצל קייראט, קבוצתם של עופרי ארד ודן גלזר, ואתלטיקו תארח את איינטרכט פרנקפורט בין היתר.

הפועל ת"א תוציא לדרך את עונת היורוליג ההיסטורית שלה ב-19:00 כשתפגוש את ברצלונה למשחק "ביתי" בסופיה, בולגריה. ההפרש שנקבע ב-’Winner’ הוא נקודה: ניצחון של האדומים בהפרש של יותר מנקודה קיבל יחס של פי 1.8, בעוד ניצחון בנקודה בדיוק מוערך ביחס של פי 9 ולכל תרחיש אחר – היחס הוא פי 1.9.

ב-20:45 מכבי ת"א תפגוש את אנדולו אפס הטורקית למשחק חוץ במונטנגרו. אנדולו פייבוריטית וניצחון שלה ביותר מ-8 נקודות מוערך ביחס של פי 1.8. מי שיהמר על הפסד צהוב ב-8 הפרש בדיוק וזה מה שיקרה, ירוויח פי 9 מסכום ההימור ואילו יש יחס של פי 1.9 לכל תרחיש אחר.

ונעבור לכדורגל: ריאל תפגוש את קייראט בחוץ ב-19:45 ומטבע הדברים היא פייבוריטית מובהקת עם יחס של פי 1.05 לניצחון. לסנסציה של ניצחון מקומי יש יחס של לא פחות מפי 19, וגם היחס לתיקו (פי 9.4) גבוה במיוחד.

לאתלטיקו מצפה משחק קשה יותר – ב-22:00 מול פרנקפורט במטרופוליטנו. הקולצ’ונרוס קיבלו יחס של פי 1.4 לניצחון לעומת פי 5.8 לניצחון גרמני ופי 4.5 לתיקו.