אלמוג אלעזרי: הייתי בהלם כשקיבלתי את המייל

הטריאתלט הישראלי שהשתתפותו בתחרות צ’אלנג’ ברצלונה בוטלה נותר בהלם מהחלטת הספרדים והמארגנים. כפי שפורסם ב-ONE, הגעתו של אלמוג אלעזרי לתחרות בספרד בוטלה לכאורה “משיקולי ביטחון” והיום (שלישי) הוא מגיב להחלטתם למנוע את הגעתו.

כזכור, לאחר שניסה להירשם למקצה העלית בתחרות הטריאתלון, נמסר לו במייל מהמארגנים: “אנו לא יכולים לאפשר לך להתחרות בצ’אלנג’ ברצלונה. בשל נהלי אבטחה וכדי למנוע הפרה של הסדר הציבורי, מועצת העיר ברצלונה אסרה על ספורטאים ישראלים מובילים להשתתף באירועי ספורט בינלאומיים הנערכים בעיר. אנו מצטערים מאוד, אך אנו נאלצים לקבל את ההחלטה הזו של עיריית ברצלונה. נתראה ב-2026”.

אלמוג אלעזרי אמר ל-ONE: “הייתי בהלם כשקיבלתי את המייל הזה. אני עדיין בהלם, למעשה. מצד אחד זה הפתיע אותי מאוד, אבל מצד שני כבר ביטלו לנו השתתפות בתחרות אחרת בקולוניה ספרדית במרוקו משיקולי אבטחה אז הנחתי שזה עלול לקרות גם בברצלונה. אני מקווה שלא יעברו על זה לסדר היום, אסור להדיח ספורטאים מתחרויות בגלל המדינה שהם מייצגים. אני עדיין אופטימי שאתחרה ואעשה הכל כדי שזה יקרה. אני רוצה להגיע לשם, לייצג את המדינה שלי עם הדגל ולנצח בתחרות דווקא בגלל מה שנעשה לי”.

תחרות הטריאתלון צ’אלנג’ ברצלונה תתקיים ב-26 באוקטובר והיא מושכת אליה ישראלים רבים שעדיין רשומים לתחרות. אלא שאלמוג אלעזרי נרשם למקצה העלית, בו המתחרים מופיעים עם דגל מדינתם ומכריזים על שמם מול הקהל, וזה ככל הנראה מפריע לעיריית ברצלונה שלא רוצה לארח רשמית אף טריאתלט ישראלי משיקולים פוליטיים בגלל המלחמה ברצועת עזה. אמנם תחרויות הצ’אלנג’ לא כפופות לאיגוד העולמי אלא פועלות באופן פרטי, כאשר אחת מהן אפילו אמורה להתקיים בינואר באילת, אך באיגוד הטריאתלון הישראלי זעמו על ההחלטה של המארגנים ופועלים כדי לשנות אותה.

טריאתלון (IMAGO)

החשש בישראל: ספורטאים נוספים יוחרמו

אגב, גם בתחרויות טריאתלון שהן תחת האיגוד האירופי ישנן בעיות לאחרונה. כפי שפורסם ב-ONE עוד קודם לתקרית הזו, בימים האחרונים האיגוד האירופי פנה למקבילו הישראלי והודיע כי בתחרות הסבב העולמי בסאוטה שתתקיים ב-5 באוקטובר ישנה לכאורה “מורכבות ביטחונית” והציע לשקול את הגעתם של הנציגים הישראלים לתחרות. ההודעה הגיעה לכאורה משום שסאוטה היא קולוניה ספרדית במרוקו, מה שלטענת האיגוד העולמי מאתגר את המארגנים בהגנה של הישראלים שיגיעו לשם.

בעקבות האירועים האנטישמיים האחרונים שהיו במרוץ האופניים הוואלטה אספניה, שם מפגינים פרו פלסטינים פגעו בתחרות ובקבוצת הרכיבה ‘ישראל פרמייר טק’, ועל מנת שלא לקחת סיכונים מיותרים - הטריאתלטים הישראלים החליטו לבטל את הגעתם לסאוטה. כעת, בחלוף ימים ספורים, כאמור הטריאתלט הישראלי אלמוג אלעזרי נזרק מתחרות אחרת בספרד, מה שאולי לכאורה מעיד על מגמה נגד הישראלים.

ביום ראשון אמורה להתקיים גם תחרות איירון מן בברצלונה, בה אמורים להשתתף נציגים ישראלים, אבל בשלב זה הם לא קיבלו הודעה על ביטול השתתפותם. בכירים בספורט הישראלי חוששים כי הספרדים לא יאפשרו לספורטאים ישראלים להתחרות בשטח המדינה מעתה והלאה, וינסו לפעול כדי להימנע ממקרים דומים.

תחרות הטריאתלון (רדאד ג'בארה)

באיגוד הגיבו למקרה: “איגוד הטריאתלון הישראלי רואה בחומרה רבה את התנהלות עיריית ברצלונה והאחראים על התחרות. מדובר בהחלטה מפלה ובלתי ספורטיבית, שהופכת את העירייה לבית דין שדה מטעם עצמה הפוגע באופן ישיר בספורטאי הטריאתלון הישראליים בפרט ובספורטאי מדינת ישראל בכלל.

“אנו מזהירים מפני מדרון חלקלק שבו גורמים פוליטיים מנצלים את הספורט כזירה להחלטות פסולות, בניגוד לרוח הספורטיבית ולעקרונות ההוגנות הבינלאומית. האיגוד לא יעמוד מנגד ויפעל בכל האמצעים העומדים לרשותו, בארץ ובעולם, כדי להביא לביטול ההחלטה ולמנוע את הפיכת המקרה הזה לתקדים מסוכן”.

עוד הוסיפו: “אנחנו עומדים מאחורי ספורטאינו בכל זירה בינלאומית, גאים בהם ובכך שהם מייצגים את מדינת ישראל בכבוד, במקצועיות וברוח ספורטיבית אמיתית”.