סולומון, גלוך ואבו פאני בסגל הנבחרת, דוד בחוץ

אחרי שהרשימה – לפחות בהתקפה – בהפסד 5:4 לאיטליה החודש במוקדמות המונדיאל, נבחרת ישראל תפגוש בחלון הקרוב את נורבגיה והאזורי בחוץ. המאמן רן בן שמעון פרסם היום (שלישי) את הסגל, ממנו נעדר דין דוד, שמעדיף להתרכז ביוקוהמה מרינוס, כפי שנחשף בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.

מנור סולומון שהחל את דרכו בוויאריאל בצורה מצוינת ולמעשה הרשים כבר בחלון הקודם של הנבחרת, ינסה להוביל את הכחולים-לבנים להפתעה. כמובן שגם אוסקר גלוך בסגל, כמו גם דור פרץ ומוחמד אבו פאני שחוזר לנבחרת.

מכבי חיפה ללא נציגים כלל בסגל הנבחרת, בעוד שהפועל תל אביב זוכה לייצוג של שני שחקנים: סתיו טוריאל שפתח את העונה בסערה ואסף צור. ירין לוי הפצוע ייעדר, כשרן בן שמעון זימן 13 לגיונרים לסגל.

רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

במהלך החלון, הנבחרת תתארח אצל נורבגיה בעוד שבוע וחצי באוסלו ותצפה לה שם אווירה עוינת בצל המלחמה. שלושה ימים לאחר מכן בן שמעון ושחקניו יגיעו לאודינה למפגש מול איטליה וגם שם האווירה לא תהיה מלבבת במיוחד מבחינת ישראל.

הסגל המלא

שוערים: דניאל פרץ, עומרי גלזר ואסף צור.

הגנה: רוי רביבו, ענאן חלאילי, אלי דסה, סתיו למקין, גיא מזרחי, שגיב יחזקאל, דני גרופר, אור בלוריאן, מתן בלטקסה ועידן נחמיאס.

קישור והתקפה: אוסקר גלוך, דן ביטון, דור פרץ, מחמוד ג’אבר, אליאל פרץ, עומרי גאנדלמן, מוחמד אבו פאני, תאי בריבו, דור תורג’מן, מנור סולומון, ירדן שועה וסתיו טוריאל.