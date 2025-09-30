שועה, ההגנה של ב"ש ואנסה: הכוכבים בפנטזי

הפועל באר שבע ניצחה 0:1 את מכבי חיפה בסמי עופר, מכבי תל אביב מעדה מול בני סכנין, הפועל תל אביב לוהטת ובית”ר ירושלים ממשיכה במגמת ההתאוששות. המחזור החמישי בליגת העל סיפק דרמות וגם לא מעט הצגות אישיות שהיו שוות הרבה מאוד נקודות בפנטזי הישראלי.

במשחק המרכזי של המחזור, דן ביטון שכבש את שער הניצחון סיים עם תשע נקודות, כשהוסיף 3 מסירות מפתח. שחקני ההגנה של האדומים כיכבו לא פחות, כשמתן בלטקסה תרם 10 נקודות עבור שער נקי, מסירת מפתח, 2 תיקולים ו-6 הרחקות. אור בלוריאן הוסיף 10 משלו עם שער נקי, 3 חטיפות, 2 תיקולים ו-8 הרחקות וגם אופיר דוידזאדה וגיא מזרחי תרמו 8 נקודות כל אחד. במכבי חיפה בלט איתן אזולאי עם 2 מסירות מפתח, 4 תיקולים ו-6 נקודות בסך הכל.

מכבי תל אביב יצאה מאוכזבת מסכנין, אך שחקני ההגנה והקישור שלה הביאו כמות נכבדת של נקודות. מוחמד עלי קמארה תרם 11 בזכות שער נקי, 3 מסירות מפתח ו-4 תיקולים. טייריס אסאנטה והייטור סיימו עם 7 ו-9 נקודות בהתאמה וכריסטיאן בליץ’ היה נהדר עם 9 נקודות (שער נקי, 2 מסירות מפתח, 2 דריבלים ו-4 תיקולים). שגיב יחזקאל סיים עם 5 נקודות בלבד, כש-2 ירדו לו על החמצת הפנדל.

מצטיין כרגיל. כריסטיאן בליץ' (עמרי שטיין)

בסכנין, קרלו ברויצ’יץ’, חסן חילו ומארון גאנטוס סיימו עם 8 נקודות ואלון אזוגי עם 7. גליד אוטגה שהורחק סיים עם מינוס נקודה. בהפועל תל אביב אסף צור שהציל פנדל סיים עם 9 נקודות, דורון ליידנר עם 8, אדריאן קרייב עם 9 ודווקא כובש שער הניצחון רוי קורין סיים עם 4 נקודות בלבד מכיוון שעלה כמחליף וראה כרטיס צהוב.

בית”ר ירושלים חגגה 1:3 על בני ריינה, שאצלה בלט אנטוניו ספר עם שער ו-7 נקודות. ההצגה הגדולה של המחזור שייכת לירדן שועה עם 15 נקודות, שער, בישול, 5 מסירות מפתח, 2 חטיפות ורטיס צהוב שהוריד לו נקודה. עומר אצילי שכבש סיים עם 6 נקודות, ג’ונבוסקו קאלו שנכנס כמחליף והבקיע הוסיף 5 נקודות.

ירדן שועה ועומר אצלי חוגגים (חג'אג' רחאל)

במהפך וה-1:2 של מכבי נתניה על הפועל ירושלים, איליי מדמון סיים עם 11 נקודות כשכבש שער הוסיף 4 מסירות מפתח ו-3 תיקולים. בנתניה בלטו סאבה חוודגיאני עם 2 מסירות מפתח, 2 דריבלים, 2 חטיפות, 2 תיקולים ו-3 הרחקות (8 נקודות), מקסים פלקושצ’נקו עם בישול ו-3 מסירות מפתח (7 נקודות) והכובשים מתאוס דאבו (8 נקודות, הוסיף מסירת מפתח ו-2 דריבלים) ו-ווילסון האריס (6 נקודות).

בטבריה המפתיעה קיבלנו שני שחקנים שסיימו עם כמות נקודות דו ספרתית, גיא חדידה עם 11 נקודות (שער, שמירה על שער נקי, מסירת מפתח ו-2 חטיפות) ורון אונגר ששמר על שער נקי והוסיף חטיפות, 2 תיקולים ו-6 הרחקות בדרך ל-10 נקודות. ג’יימס אדניי שהורחק בהפועל פתח תקווה סיים עם מינוס נקודה.

שחקני עירוני טבריה חוגגים (שחר גרוס)

בניצחון של מ.ס אשדוד על קריית שמונה היו שני שחקנים מרשימים במיוחד, אדיר לוי עם 13 נקודות (בישול, 2 מסירות מפתח, 2 חטיפות, 9 תיקולים ו-4 הרחקות) ויוג’ין אנסה שכבש צמד והוסיף 3 מסירות מפתח (14 נקודות).

את הדירוג הכללי בפנטזי ליגת העל מוליכים בצוותא “נבחרת החלומות 23” ו”מושיקו ולהקתו” עם 469 נקודות, כאשר הצמרת צמודה מאוד. המנג’ר המנצח של המחזור החמישי הוא עילאי ללוש שסיים עם 98 נקודות, 2 יותר מהמקום השני. הנבחרת המנצחת שלו: רועי משפתי, מתן בלטקסה, שחר פיבן, עבדולאי סק, גיא מזרחי, איליי מדמון, כריסטיאן בליץ’, איתן אזולאי, מתאוס דאבו, עומר אצילי ויוג’ין אנסה.