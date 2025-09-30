עופרי ארד צפוי לפתוח בקייראט מול ריאל מדריד

ליגת האלופות חוזרת למחזור השני וזה יהיה יום מרגש עבור קייראט ושחקניה הישראלים עופרי ארד ודן גלזר, כשהקבוצה תארח לראשונה בהיסטוריה משחק במפעל הגדול ביותר. אם זה לא מספיק, הרי שהיריבה הערב (שלישי) ב-19:45 תהיה ריאל מדריד הגדולה.

אמנם הפתיחה לא הייתה מבטיחה עם הפסד 4:1 בליסבון לספורטינג, אבל בקזחסטן מקווים להצליח להקשות על הבלאנקוס בבית. לפי האתרים המקומיים, עופרי ארד צפוי לקבל את ההזדמנות הגדולה מול ריאל ב-11, בעוד שדן גלזר לא אמור לפתוח.

מאמן קייראט רפאל אורזבקטין דיבר על ההכנה למשחק ומאמין כי מצא פגם בריאל: “למועדון כמו ריאל מדריד אין הרבה חולשות, אבל אחרי שניתחנו אותם מצאנו משהו שיעזור לנו. לכל קבוצה יש חולשות, המשימה שלנו היא לדעת לנצל אותן. אני לא יכול לומר מה הכוונה עכשיו, זה סוד”.

רודריגו, נמצאה חולשה אצל ריאל מדריד? (IMAGO)

המאמן הוסיף ההפסד של הבלאנקוס בדרבי: “הפסדים כאלה קורים וזה חלק מהכדורגל. התבוסה שלהם יכולה לפעול נגדנו, הם יגיעו במוטיבציה יותר גדולה וינסו להתאושש מולנו.

“מבחינת עייפות, לריאל מדריד יש שחקנים שרגילים להתמודד איתה ועם הלחץ אחרי הפסד. אני מקווה שהם יהיו עייפים… אנחנו צריכים לחשוב יותר על עצמנו, איך אנחנו רוצים לשחק”.