יום שלישי, 30.09.2025 שעה 09:06
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
31-51איינטרכט פרנקפורט1
30-41פאריס סן-ז'רמן2
31-41קלאב ברוז'3
31-41ספורטינג ליסבון4
31-31אוניון סט. ז'ילואז5
31-31באיירן מינכן6
30-21ארסנל7
30-21אינטר8
30-21מנצ'סטר סיטי9
32-31קרבאח אגדם10
32-31ליברפול11
31-21ברצלונה12
31-21ריאל מדריד13
30-11טוטנהאם14
14-41בורוסיה דורטמונד15
14-41יובנטוס16
12-21בודה גלימט17
12-21באייר לברקוזן18
12-21פ.צ. קופנהאגן19
12-21סלביה פראג20
10-01אולימפיאקוס21
10-01פאפוס22
03-21אתלטיקו מדריד23
03-21בנפיקה ליסבון24
02-11מארסיי25
02-11ניוקאסל26
01-01ויאריאל27
03-11צ'לסי28
03-11פ.ס.וו. איינדהובן29
02-01אייאקס30
02-01אתלטיק בילבאו31
02-01נאפולי32
04-11קייראט33
04-11מונאקו34
05-11גלאטסראיי35
04-01אטאלנטה36

עופרי ארד צפוי לפתוח בקייראט מול ריאל מדריד

הישראלי וקבוצתו יחפשו נקודת בכורה היסטורית ב-19:45 דווקא מול הבלאנקוס, כשדן גלזר לא יהיה חלק מה-11. מאמן קייראט "מצא חולשה" אצל הספרדים

|
עופרי ארד (IMAGO)
עופרי ארד (IMAGO)

ליגת האלופות חוזרת למחזור השני וזה יהיה יום מרגש עבור קייראט ושחקניה הישראלים עופרי ארד ודן גלזר, כשהקבוצה תארח לראשונה בהיסטוריה משחק במפעל הגדול ביותר. אם זה לא מספיק, הרי שהיריבה הערב (שלישי) ב-19:45 תהיה ריאל מדריד הגדולה.

אמנם הפתיחה לא הייתה מבטיחה עם הפסד 4:1 בליסבון לספורטינג, אבל בקזחסטן מקווים להצליח להקשות על הבלאנקוס בבית. לפי האתרים המקומיים, עופרי ארד צפוי לקבל את ההזדמנות הגדולה מול ריאל ב-11, בעוד שדן גלזר לא אמור לפתוח.

מאמן קייראט רפאל אורזבקטין דיבר על ההכנה למשחק ומאמין כי מצא פגם בריאל: “למועדון כמו ריאל מדריד אין הרבה חולשות, אבל אחרי שניתחנו אותם מצאנו משהו שיעזור לנו. לכל קבוצה יש חולשות, המשימה שלנו היא לדעת לנצל אותן. אני לא יכול לומר מה הכוונה עכשיו, זה סוד”.

רודריגו, נמצאה חולשה אצל ריאל מדריד? (IMAGO)רודריגו, נמצאה חולשה אצל ריאל מדריד? (IMAGO)

המאמן הוסיף ההפסד של הבלאנקוס בדרבי: “הפסדים כאלה קורים וזה חלק מהכדורגל. התבוסה שלהם יכולה לפעול נגדנו, הם יגיעו במוטיבציה יותר גדולה וינסו להתאושש מולנו.

“מבחינת עייפות, לריאל מדריד יש שחקנים שרגילים להתמודד איתה ועם הלחץ אחרי הפסד. אני מקווה שהם יהיו עייפים… אנחנו צריכים לחשוב יותר על עצמנו, איך אנחנו רוצים לשחק”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */