"גלוך כחלוץ? בהחלט יכול לקרות, זה גם הגיוני"

אחרי שכבש בשני משחקים רצופים במדי אייאקס – מול פ.ס.וו איינדהובן ונאק ברדה, אוסקר גלוך עשוי לפתוח הערב (שלישי, 22:00) מול מארסיי בעמדה לא מוכרת בליגת האלופות. המאמן ג'ון הייטינחה מתמודד עם לא מעט כאבי ראש בסגל - בעיקר בחלק הקדמי – ולנוכח ההיעדרויות של החלוצים, ייתכן שהפתרון יגיע דווקא מהכיוון של מספר 10.

ואוט וחהורסט שחזר לשחק כמחליף מול ברדה, לא יהיה כשיר הפעם למשחק מול מארסיי. "הוא נשאר בבית, דיברתי איתו והמשחק הזה מגיע מוקדם מדי עבורו", סיפר הייטינחה.

אבל זה לא הכל: גם קספר דולברג, שנפצע במשחק מול איינדהובן, ייעדר בשל פציעה באיזור שרירי הבטן. במשחק האחרון שיחק דון אנג'לו קונאדו בתפקיד החלוץ, אך כעת גלוך עשוי להיכנס לעמדה הזו. המאמן נשאל על כך והשיב בצורה מרמזת: "זה בהחלט יכול לקרות. זה גם די הגיוני".

נבחר למצטיין המשחק: עוד שער לאוסקר גלוך

כזכור, מאז הגיע לאייאקס גלוך שיחק במגוון תפקידים – רובם לא בעמדתו המקורית כקשר התקפי מאחורי החלוץ. תחילה הוא תופקד באגף השמאלי ולאחרונה עלתה האפשרות שישחק כחלוץ. לפני המשחק מול ברדה דווח בהולנד כי הישראלי צפוי לפתוח כ-9 מדומה, אבל בסוף תופקד כ-10. הפעם זה עשוי לקרות באמת.

הייטינחה התייחס גם למצבם של דולברג וג'יימס מקונל, שאף הוא ייעדר: "ג'יימס עבר בדיקת ונקבל את התוצאות בהמשך. הוא סובל מכאבים בברך. לגבי קספר, נצטרך להעריך את מצבו מיום ליום".

כזכור, אייאקס החלה את שלב הליגה בצ’מפיונס עם הפסד 2:0 לאינטר ביוהאן קרויף ארנה. גלוך לא פתח אז בהרכב ונכנס כמחליף בדקה ה-76.