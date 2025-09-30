בהפועל ב"ש מתמוגגים מדן ביטון: "אין מילים"

אחרי פתיחה אדירה של ארבעה ניצחונות מארבעה משחקים, הפועל באר שבע רשמה אמש (ראשון) את פתיחת העונה הטובה בתולדותיה כשהשיגה 0:1 יקר בסמי עופר מול מכבי חיפה. משמעות הניצחון היא שיא מועדון של חמישה ניצחונות מחמישה משחקים בליגת העל. בדיוק בעונת 2013/14 נעצרה באר שבע מול אותה מכבי חיפה עם 0:0 אחרי ארבעה ניצחונות, אבל הפעם החבורה של רן קוז’וק ידעה לכתוב סוף שונה לגמרי.

“משחק לא טוב שלנו מבחינת כמות מצבים, אבל עשינו ניצחון גדול במשמעות שלו”, אמרו בבירת הנגב. “זה ניצחון של קבוצה בוגרת, ווינרית, עם אופי. ידענו שאם נשחק בסבלנות בסוף יגיע הגול וכך קרה. יש דברים שלא עבדו כמו שצריך, היינו צריכים להגיע ליותר מצבים ונהיה חייבים לשפר את זה מול הפועל תל אביב”.

חגיגות שמחה גדולות היו בבאר שבע בסיום, כשמאמן הקבוצה רן קוז’וק קיבל שבחים על ההכנה וניהול המשחק. קוז’וק בחר לפתוח שוב עם אמיר גאנח על חשבון זאהי אחמד, כשאופיר מרציאנו ואופיר דודזאדה חזרו להרכב על חשבון ניב אליאסי והלדר לופס. בבאר שבע היו מרוצים מאוד מהיכולת של המחליפים שעשו עבודה טובה.

רן קוז'וק, זכה למחמאות על ניהול המשחק (חגי מיכאלי)

בבאר שבע היו מרוצים מהשוער אופיר מרציאנו, שסיפק משחק שקט ובטוח בין הקורות. לופס צפוי לחזור לסגל ואולי אף להרכב נגד הפועל תל אביב, ואליאסי אמור להיות כשיר לאחר הפגרה יחד עם הקפטן מיגל ויטור, שחזר לארץ אחרי מחלה שבה השיל כמה קילוגרמים ונראה שהוא מתקדם בקצב טוב. גם אליאל פרץ, ששוב בלט בקישור, קיבל שבחים מהצוות והקהל, כמו גם אופיר דודזאדה ואור בלוריאן שעשו עבודה טובה בהגנה ביחד עם מתן בלטקסה, שהציל שער ודאי דקה אחרי שער היתרון של דן ביטון. במועדון היו בטוחים שהגיע להם פנדל במהלך שבו נפגע אליאל פרץ: “מכבי תל אביב קיבלה שלשום פנדל על אותו מקרה בדיוק, איפה האחידות?”, אמר שחקן בקבוצה.

אפרופו דן ביטון, אז שוב הוא קיבל את מירב המחמאות לאחר שכבש את שער הניצחון והמשיך בפתיחת עונה מרשימה עם 8 שערים עד כה וכיבוש רצוף בעשרת המשחקים האחרונים. “אין מילים לפתיחת העונה של דן, הוא מפתיע גם אותנו וזה כיף גדול לראות אותו ככה”, אמרו במועדון. ביטון הפך לשם החם של פתיחת העונה, ונדמה שכל התקפה מסוכנת של באר שבע עוברת דרך הרגליים שלו.

עוד אירוע מעודד היה כניסתו של הבלם הסנגלי ג’יבריל דיופ, שרשם דקות ראשונות באדום. דיופ נכנס לקראת הסיום במקום גיא מזרחי, כחלק ממעבר למערך של שלושה בלמים ששמר על היתרון עד הסיום, ועשה כמה פעולות הגנתיות טובות. במקביל לניצחון, במועדון מודעים לכך שקינגס קאנגווה ולוקאס ונטורה מציגים ירידה קלה ביכולת, ואיגור זלאטנוביץ’ עדיין לא מצליח להביא את מספרי השערים להם ציפו, על אף עבודה טקטית גדולה שהוא מספק. בבאר שבע לא נשמעים סימני דאגה מתוך אמונה שהשלושה ירימו את היכולת כבר במשחק נגד הפועל תל אביב.

קינגס קאנגווה, בבאר שבע לא מודאגים מהירידה ביכולת (עמרי שטיין)

במועדון לא עוצרים לרגע כאשר במוצאי שבת הקרוב מחכה להם קרב חם מול הפועל תל אביב ואליניב ברדה, שעדיין לא הפסידו העונה. עם פתיחה היסטורית ומומנטום חיובי, בבירת הנגב מבינים שזה המבחן הבא בדרך לעוד עונה שבה ירוצו לכל התארים. “הולך להיות משחק אדיר, הפועל תל אביב קבוצה מצוינת ורעבה עם מאמן מהטובים שיש, היכולת שהייתה הערב לא תספיק לנו”, אמרו בקבוצה.