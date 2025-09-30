"פלורס חייב לדעת שבקצב הזה לא יהיה פלייאוף"

בחלומות הכי פחות סימפטיים שלה בקיץ האחרון, במכבי חיפה לא יכולים היו לתאר לעצמם שבסיום מחזור המשחקים החמישי הקבוצה תהיה ממוקמת במקום החמישי עם 7 נקודות פחות מהמקום הראשון, וכל זאת ערב משחק החוץ שמצפה לקבוצה בשבוע הבא בבלומפילד מול מכבי ת”א. אתמול (שני), שוב הוכח בהפסד מול הפועל ב”ש שהקבוצה של דייגו פלורס חסרה את הברק והעוצמה כדי להיות במאבק האליפות.

כרגע לפחות, הביקורות על פלורס גדולות מאוד ונראה שההחלטה למנות מאמן שלא היה במאבקי צמרת נמצאת בעוכרי הקבוצה: “שיטת המשחק של המאמן לא מתאימה לרמה שלנו. המשחק שלנו לא יכול להיות מושתת על להעיף כדורים אל סטיוארט, זו לא מכבי חיפה, פלורס לא משתמש נכון בכלים שיש לו. ב”ש במשחק חלש ניצחו אותנו. איך שב”ש הבקיעו פלורס היה צריך לעשות את החילופים. הוא חייב לדעת שבקצב הזה, לא נהיה בפלייאוף”, אמרו בחיפה.

ליאור רפאלוב, שהביא בקול תרועה את פטר אגבה, נוכח לדעת שיש מאמן כמו פלורס שחושב קצת שונה ממנו. השחקן, שנרכש על מנת להיכנס למשבצת של הקשר האחורי, לא ראה דקה אתמול, דבר שלא כולם במכבי חיפה אהבו בלשון המעטה. אותם הדברים נאמרו גם לגבי שון גולדברג: “איך יכול להיות שפלורס משאיר במגרש את גוני נאור ואיתן אזולאי ולא משלב ולו לדקה אחת את פטר אגבה שנרכש בסכום של 1.1 מיליון יורו. זה משהו לא הגיוני, לא לתת לאגבה לשחק. הוא הגיע בכושר משחק מצוין, וגם אם פלורס רוצה לשלב אותו בהדרגה אז למה לא להכניס אותו מול הפועל ב”ש במשחק כל כך קריטי עבורנו”? תהו בקבוצה.

פיטר אגבה, לא זכה לדקות משחק (עמרי שטיין)

השוער גיאורגי ירמקוב שנפצע בכתפו ייבדק במהלך היום על מנת לאבחן את חומרת הפציעה ובמכבי חיפה מקווים שלא מדובר במשהו חריג והוא יעמוד לרשות הסגל במשחק מול מכבי ת”א. שחקן נוסף שלגביו יש חשש אמיתי לפציעה שתשבית אותו למספר חודשים הוא ליאור קאסה, שגם כן יעבור סדרת בדיקות כדי לברר את חומרת המצב.