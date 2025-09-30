תעפיל ליורוליג? הפועל י-ם פותחת עונת יורוקאפ

הפועל ירושלים תחל היום (שלישי, 20:00) את דרכה ביורוקאפ כשבראשה הרצון להיות ביורוליג בעונה הבאה, רצון שיעבור דרך הנפת הגביע של המפעל בסוף העונה, מה שיקנה לה את הזכות להתקדם למפעל הבכיר של היבשת.

הירושלמים ללא כל צל של ספק אמורים ללכת כל הדרך במפעל השני של היורוליג, והסגל שלהם שודרג והועמק בכדי שיוכלו לעמוד במשימה הזו כמו גם כהפקת לקחים מהעונה שעברה. הירושלמים הגיעו אתמול בשעות הלילה המוקדמות להמבורג לקראת המפגש מול קבוצתו של בנקה ברלושקי.

בקיץ האחרון האדומים לבנים איבדו את ג’רמי מורגן לטובת פריז באסקטבול והיורוליג, נפרדו מטאריק פיליפ וכריס ג’ונסון והלכו בכל הכח על שימור הליבה כאשר האריכו את חוזיהם של ג’ארד הארפר, יובל זוסמן, וקאדין קרינגטון גם זכה לשדרוג. אוסטין ווילי נשאר, כמוהו גם ג’סטין סמית’ ומקצה השדרוגים כלל הוספת אורך עם דימה סקפינצב ויכולת ניהול משחק עם קשיוס ווינסטון שאמור לתת לירושלמים דבר מה שלא היה להם בשנה שעברה וכמוהו גם אנתוני לאמב.

ג'ארד הארפר (אורן בן חקון)

העוזבים הביאו איתם מימד של קשיחות שהמצטרפים החדשים עד כה סיפקו והפכו את הסגל הזה של יונתן אלון לטוען לכתר ואולי אפילו אפשר לומר שהפועל ירושלים היא הטוענת הבכירה לכתר ולא בכדי וזו גם צריכה להיות המטרה המוצהרת של הירושלמים שכן זו עונה בינארית לחלוטין או אחד או אפס. או הצלחה (וזו לא תהיה כבר הפתעה) או כישלון, שכן הסגל הזה בהחלט שווה את זה.

שלב הבתים הראשון מאפשר כזכור מרווח טעויות נרחב ולא מעט זמן לניסויים וכמובן שגם לתיקונים אך מבחינת חוקי הפורמט, השתיים הראשונות מעפילות ישירות לרבע הגמר שהופך למעשה לשלב האחרון שמשוחק בשיטה של משחק נוקאאוט, מקומות 3-6 ממשיכות למשחקי נוקאאוט כשהמנצחות פוגשות ברבע הגמר את אלו שהעפילו לשם ישירות. חצאי הגמר כמו גם סדרת הגמר משוחקת בפורמט של הטובה משלושה משחקים.