יום שלישי, 30.09.2025 שעה 01:18
ליגת העל Winner 25-26
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

מכבי חיפה - אנא הפסיקו לשקר לאוהדים שלכם

פודקאסט הירוקים מסכם הפסד לב"ש: הפגיעה ב-DNA של המועדון, החלק של ההנהלה, הדרך הלא ברורה, הנתונים העגומים תחת פלורס ומבט למכבי ת"א. האזינו

שחקני מכבי חיפה שבורים (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה שבורים (עמרי שטיין)

במחזור החמישי מכבי חיפה בפער של שבע נקודות מהמוליכה הפועל באר שבע, שעלתה למקום הראשון אחרי הניצחון 0:1 באצטדיון סמי עופר אמש (שני). הירוקים ניצחו רק בשני משחקים בליגת העל וכבר עכשיו די ברור לאן הולכת העונה הזאת. האזינו לפודקאסט מכבי חיפה ב-ONE עם אסי ממן, גידי ליפקין ועמיר יניב.

הפעם בפרק: הפגיעה ב-DNA של מכבי חיפה, חלקה של ההנהלה בכישלון, המדיניות והדרך לא ברורות, ההבדל לגבי אנשי המקצוע שעומדים בראש המערכת בהשוואה למכבי ת״א, הנתונים העגומים של הקבוצה תחת דייגו פלורס, האמירות הסותרות לגבי המטרות שהוצגו לשחקנים לעונה זו, השחקנים שצריכים לחדש להם חוזה והטקס המרגש במיוחד שנערך לסאן מנחם.

וגם: מתיאס נהואל לא מספק את הסחורה ולא מגיע למשחקים הגדולים, שריף כיוף חזר והלחיץ את ההגנה, סוף פודגוראנו היחיד שמצליח להבריק מידי פעם, הירידה באינטנסיביות ובכושר הגופני, לאן נעלם פיטר אגבה והחילופים המוזרים של המאמן, המשחק הבא נגד מכבי ת״א ועד מתי דייגו פלורס יישאר? ובנוסף, הסיפור המשפחתי של ליסב עיסאת וההחלטה שקיבל ללכת לשחק ברומניה בניגוד להצהרות של אביו. האזינו לפודקאסט.

