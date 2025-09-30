מכבי חיפה - אנא הפסיקו לשקר לאוהדים שלכם

במחזור החמישי מכבי חיפה בפער של שבע נקודות מהמוליכה הפועל באר שבע, שעלתה למקום הראשון אחרי הניצחון 0:1 באצטדיון סמי עופר אמש (שני). הירוקים ניצחו רק בשני משחקים בליגת העל וכבר עכשיו די ברור לאן הולכת העונה הזאת. האזינו לפודקאסט מכבי חיפה ב-ONE עם אסי ממן, גידי ליפקין ועמיר יניב.

הפעם בפרק: הפגיעה ב-DNA של מכבי חיפה, חלקה של ההנהלה בכישלון, המדיניות והדרך לא ברורות, ההבדל לגבי אנשי המקצוע שעומדים בראש המערכת בהשוואה למכבי ת״א, הנתונים העגומים של הקבוצה תחת דייגו פלורס, האמירות הסותרות לגבי המטרות שהוצגו לשחקנים לעונה זו, השחקנים שצריכים לחדש להם חוזה והטקס המרגש במיוחד שנערך לסאן מנחם.

וגם: מתיאס נהואל לא מספק את הסחורה ולא מגיע למשחקים הגדולים, שריף כיוף חזר והלחיץ את ההגנה, סוף פודגוראנו היחיד שמצליח להבריק מידי פעם, הירידה באינטנסיביות ובכושר הגופני, לאן נעלם פיטר אגבה והחילופים המוזרים של המאמן, המשחק הבא נגד מכבי ת״א ועד מתי דייגו פלורס יישאר? ובנוסף, הסיפור המשפחתי של ליסב עיסאת וההחלטה שקיבל ללכת לשחק ברומניה בניגוד להצהרות של אביו. האזינו לפודקאסט.