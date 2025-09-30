יום שלישי, 30.09.2025 שעה 14:38
00-00אולימפיה מילאנו1
00-00דובאי2
00-00הכוכב האדום3
00-00פאריס4
00-00מונאקו5
00-00באיירן מינכן6
00-00הפועל ת"א7
00-00ליון וילרבאן8
00-00אנדולו אפס9
00-00פנרבחצ'ה10
00-00פרטיזן בלגרד11
00-00וירטוס בולוניה12
00-00אולימפיאקוס13
00-00פנאתינייקוס14
00-00ריאל מדריד15
00-00באסקוניה16
00-00ולנסיה17
00-00ברצלונה18
00-00ז'לגיריס קובנה19
00-00מכבי ת"א20

הכל עליו: הפועל תל אביב תקום ותיפול על מיציץ'

הסגל נוצץ, המאמן מנוסה והחלומות קיימים, אבל כלום לא יספיק אם הסרבי לא יביא את המפלצת מאנדולו: מאחורי התלות ברכז, רגע לפני ברצלונה ב-19:00

|
וסיליה מיציץ' (ראובן שוורץ)
וסיליה מיציץ' (ראובן שוורץ)

"הכל תלוי בו”. כמה פעמים שמענו את המשפט הזה על כוכבי על? כריסטיאנו רונאלדו, ליאו מסי, ערן זהבי, לוקה דונצ’יץ’, פטריק מהומס – הכישרון, הלחץ, הציפיות. ועכשיו, במרכז הבמה של הספורט הישראלי, אפשר להציב שם נוסף: וסיליה מיצ'יץ'. השחקן שיכול להפוך את הפועל תל אביב מקבוצת יורוקאפ מתלהבת, לסיפור סינדרלה אירופי מהסרטים.

הערב (שלישי, 19:00) זה קורה. הפועל תל אביב עולה לראשונה בתולדותיה על הפרקט של היורוליג, נגד אחת מהענקיות, ברצלונה. וזה לא סתם משחק פתיחה, זה הצהרת כוונות. אבל עם כל הכבוד לקבוצה, לאיטודיס, ולאחד הסגלים הכי נוצצים שראינו פה, הכל יקום וייפול על דבר אחד: האם מיצ'יץ' הגיע כדי להשתלט על הליגה, או רק כדי לעבור את העונה?

בואו נהיה כנים: הפועל תל אביב בנתה קבוצה שבישראל לא נבנתה כמותה. דימיטריס איטודיס, עופר ינאי וג’ורג’ חינאס הביאו סגל של שמות בולטים, שחקנים מוכחים, ואמביציה בלתי נגמרת. הקו הקדמי עם ג’ונתן מוטלי ודן אוטורו הוא כמעט NBA, הקו האחורי עם ים מדר, אניס, בלייקני, טימור, כריס ג’ונס, שחקנים איכותיים בכל קנה מידה, אבל מול הרמות של היורוליג 2025, כנראה העונה הכי עמוקה, הכי מפלצתית בתולדות המפעל, זה לבד לא יספיק.

דימיטריס איטודיס ועופר ינאי, בנו קבוצה שלא נראתה כמוה בישראל (רדאד גדימיטריס איטודיס ועופר ינאי, בנו קבוצה שלא נראתה כמוה בישראל (רדאד ג'בארה)

לכן, בדיוק בגלל זה, הפועל תל אביב הייתה חייבת שובר שוויון. והיא הביאה את השובר שוויון הכי גדול שאפשר היה להביא. מיצ'יץ' הגיע. לא פחות ממדהים. איך קורה דבר כזה? איך קבוצה שמעולם לא שיחקה ביורוליג, שמשחקת את משחקי הבית שלה בכלל בסופיה, שאין לה כרטיס מובטח לעונה הבאה, מצליחה להביא את מי שנחשב עד לא מזמן לשחקן הטוב באירופה?

הצעות? היו לו. מאימפריות. כסף? ברור שזה חלק מהסיפור. אבל רק זה? ממש לא. צריך להבין את עופר ינאי: האיש שלא מפסיק לעבוד, שמבשל מהלכים על אש קטנה, ששכנע את איטודיס, ששמר על קשר עם מיצ’יץ’ לאורך הקיץ, עד שנפל האסימון. וכשהוא נפל, הפועל תל אביב עשתה את ההחתמה הכי גדולה בתולדות הספורט הישראלי.

והאם זה יספיק? תלוי רק בו.

האמת? אף אחד לא באמת יודע. מיצ’יץ’ מגיע אחרי שנתיים לא פשוטות ב-NBA. הוא לא ממש קיבל דקות, לא הראה את הכישרון שפעם הפחיד את אירופה. גם ביורובאסקט האחרון היה רחוק מאוד מלהרשים. האם הוא רעב? האם יש לו עוד מה להוכיח? האם הוא מסוגל שוב להפוך לקוסם שהוא היה באנדולו אפס?

וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' זורק לסל, תלויים בו (חגי מיכאלי)

כי מיצ’יץ’ בשיאו, זה לא רק מספרים. זה שקט. זו שליטה. זה להפוך את כל מי שסביבו לטוב יותר. זה לקחת קבוצה טובה, ולעשות ממנה מפלצת תחרותית. הפועל תל אביב תצטרך בדיוק את זה. את האיש שניצח על התזמורת של אנדולו.

המספרים מספרים סיפור של עלייה מתמדת: 12 נק’ ו-5 אס’ בעונה הראשונה, אחר כך 14, 16, 18, MVP, שתי אליפויות יורוליג, ערב אחרי ערב של הצגות. כמו שאמר עליו עוזר המאמן לשעבר, טומיסלאב מייטוביץ’: “הוא יחיד במינו. התמדה, חיבור למשחק, גישה. שום דבר לא בא לו בקלות, הוא הרוויח הכל דרך עבודה קשה”.

אז איזה מיצ’יץ’ תקבל הפועל ת"א? אם זה יהיה המיץ’ של ה-NBA, אולי זה לא יספיק אפילו לשרוד. אבל אם זה יהיה המיץ’ של אנדולו – השמיים הם הגבול. אם באמת הוא יגיע בשיאו, כמו שאנחנו יודעים שהוא מסוגל, הפועל תל אביב לא תדבר רק על פלייאוף ביורוליג, היא תתחיל לדבר על היסטוריה.

