יום שלישי, 30.09.2025 שעה 08:17
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
31-51איינטרכט פרנקפורט1
30-41פאריס סן-ז'רמן2
31-41קלאב ברוז'3
31-41ספורטינג ליסבון4
31-31אוניון סט. ז'ילואז5
31-31באיירן מינכן6
30-21ארסנל7
30-21אינטר8
30-21מנצ'סטר סיטי9
32-31קרבאח אגדם10
32-31ליברפול11
31-21ברצלונה12
31-21ריאל מדריד13
30-11טוטנהאם14
14-41בורוסיה דורטמונד15
14-41יובנטוס16
12-21בודה גלימט17
12-21באייר לברקוזן18
12-21פ.צ. קופנהאגן19
12-21סלביה פראג20
10-01אולימפיאקוס21
10-01פאפוס22
03-21אתלטיקו מדריד23
03-21בנפיקה ליסבון24
02-11מארסיי25
02-11ניוקאסל26
01-01ויאריאל27
03-11צ'לסי28
03-11פ.ס.וו. איינדהובן29
02-01אייאקס30
02-01אתלטיק בילבאו31
02-01נאפולי32
04-11קייראט33
04-11מונאקו34
05-11גלאטסראיי35
04-01אטאלנטה36

"אין גדול ממני עד שמישהו יזכה ב-4 אליפויות"

מוריניו יפגוש עם בנפיקה ב-22:00 את האקסית צ'לסי ודיבר לקראת המפגש: "המעמד האירופי שלהם לא אומרת אוטומטית שינצחו. לא חותם על תיקו לפני המשחק"

|
ז'וזה מוריניו (IMAGO)
ז'וזה מוריניו (IMAGO)

מוריניו, מאמנה של בנפיקה ליסבון, התייצב למסיבת העיתונאים לקראת המשחק מול האקסית המיתולוגית צ’לסי הערב (שלישי) ב-22:00 בליגת האלופות, ודיבר באריכות על התחושות, המטרות והחזרה לסטמפורד ברידג’.

“אני מצפה לראות שתי קבוצות שבאות לנצח. לצ’לסי אין מטרה אחרת, הם משחקים בבית אחרי הפסד במשחק הראשון. גם לנו אין הבדל מול מי אנחנו משחקים או באיזה אצטדיון, המטרה היא תמיד לנצח. התרבות של המועדון מחייבת אותנו ללכת על שלוש נקודות”, אמר.

על חזרתו ‘הביתה’ לסטמפורד ברידג’: “המעמד של צ’לסי באירופה לא אומר באופן מיידי שהיא תנצח. כל נקודה חשובה. הניצחון על קרבאח היה בסיס, עכשיו צריך להוסיף נקודות בכל משחק. שיחקתי כאן כבר עם טוטנהאם, יונייטד ואינטר בעבר, אני כבר לא כחול, אני אדום, ואני רוצה לנצח”.

כשנשאל האם יסכים לחתום מראש על תיקו? מוריניו היה חד: “לא. אולי בדקה ה־88, תלוי איך המשחק יתפתח. אם צ’לסי תהיה עדיפה ונשלם מחיר, תיקו תהיה תוצאה טובה. אבל זה שלב בתים, לא נוקאאוט. אנחנו חייבים לשחק על ניצחון”.

מוריניו, לא חותם מראש על תיקו (IMAGO)מוריניו, לא חותם מראש על תיקו (IMAGO)

המאמן הוותיק הוסיף: “תמיד אשאר חלק מצ’לסי. אני חלק מההיסטוריה שלהם והם חלק מההיסטוריה שלי. אם האוהדים ישירו את שמי אודה להם בכנות לשתי שניות, ואז אחזור להתרכז במשחק. עזרתי להפוך את המועדון לגדול יותר, והם עזרו לי להפוך למאמן גדול יותר. לצ’לסי היו עליות וירידות בזכייה בתארים, אבל היא תמיד תישאר מכונת זכייה בתארים. עד שמישהו יזכה בארבע אליפויות בקבוצה, אף אחד לא יהיה גדול ממני”.

כשנשאל אם החתימה בצ’לסי ב־2004 הייתה ההחלטה הכי טובה בקריירה שלו, השיב: “זו הייתה החלטה מצוינת. היו לי אופציות אחרות בפרמייר ליג, אבל בחרתי בצ’לסי ואלה היו נישואים מאושרים. לכן גם חזרתי בפעם השנייה. אולי לא ההחלטה הכי טובה”.

כשנשאל אם יחזור בעתיד לצ’לסי השיב: “בכדורגל אי אפשר לדעת. קיוויתי לחזור לפורטוגל עם הנבחרת והנה אני כאן עם בנפיקה. אני שמח וגאה להיות במועדון הזה ולקחת אחריות גדולה. עד לשריקת הפתיחה זו תהיה צ’לסי שלי, מהשריקה, בנפיקה שלי”.

זז'וזה מוריניו עם הקהל של בנפיקה, "שמח וגאה להיות במועדון" (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */