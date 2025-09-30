"אין גדול ממני עד שמישהו יזכה ב-4 אליפויות"

מוריניו, מאמנה של בנפיקה ליסבון, התייצב למסיבת העיתונאים לקראת המשחק מול האקסית המיתולוגית צ’לסי הערב (שלישי) ב-22:00 בליגת האלופות, ודיבר באריכות על התחושות, המטרות והחזרה לסטמפורד ברידג’.

“אני מצפה לראות שתי קבוצות שבאות לנצח. לצ’לסי אין מטרה אחרת, הם משחקים בבית אחרי הפסד במשחק הראשון. גם לנו אין הבדל מול מי אנחנו משחקים או באיזה אצטדיון, המטרה היא תמיד לנצח. התרבות של המועדון מחייבת אותנו ללכת על שלוש נקודות”, אמר.

על חזרתו ‘הביתה’ לסטמפורד ברידג’: “המעמד של צ’לסי באירופה לא אומר באופן מיידי שהיא תנצח. כל נקודה חשובה. הניצחון על קרבאח היה בסיס, עכשיו צריך להוסיף נקודות בכל משחק. שיחקתי כאן כבר עם טוטנהאם, יונייטד ואינטר בעבר, אני כבר לא כחול, אני אדום, ואני רוצה לנצח”.

כשנשאל האם יסכים לחתום מראש על תיקו? מוריניו היה חד: “לא. אולי בדקה ה־88, תלוי איך המשחק יתפתח. אם צ’לסי תהיה עדיפה ונשלם מחיר, תיקו תהיה תוצאה טובה. אבל זה שלב בתים, לא נוקאאוט. אנחנו חייבים לשחק על ניצחון”.

מוריניו, לא חותם מראש על תיקו (IMAGO)

המאמן הוותיק הוסיף: “תמיד אשאר חלק מצ’לסי. אני חלק מההיסטוריה שלהם והם חלק מההיסטוריה שלי. אם האוהדים ישירו את שמי אודה להם בכנות לשתי שניות, ואז אחזור להתרכז במשחק. עזרתי להפוך את המועדון לגדול יותר, והם עזרו לי להפוך למאמן גדול יותר. לצ’לסי היו עליות וירידות בזכייה בתארים, אבל היא תמיד תישאר מכונת זכייה בתארים. עד שמישהו יזכה בארבע אליפויות בקבוצה, אף אחד לא יהיה גדול ממני”.

כשנשאל אם החתימה בצ’לסי ב־2004 הייתה ההחלטה הכי טובה בקריירה שלו, השיב: “זו הייתה החלטה מצוינת. היו לי אופציות אחרות בפרמייר ליג, אבל בחרתי בצ’לסי ואלה היו נישואים מאושרים. לכן גם חזרתי בפעם השנייה. אולי לא ההחלטה הכי טובה”.

כשנשאל אם יחזור בעתיד לצ’לסי השיב: “בכדורגל אי אפשר לדעת. קיוויתי לחזור לפורטוגל עם הנבחרת והנה אני כאן עם בנפיקה. אני שמח וגאה להיות במועדון הזה ולקחת אחריות גדולה. עד לשריקת הפתיחה זו תהיה צ’לסי שלי, מהשריקה, בנפיקה שלי”.