"יש לנו הרבה כלים": מכבי נחושה לקראת אנדולו

עונת היורוליג תצא היום (שלישי) לדרך בפורמט מעודכן יותר, עם יותר קבוצות יותר משחקים, יותר מתח ופשוט יותר מהכל. שנה חדשה, עונה חדשה, פורמט חדש והתחלה חדשה לחלוטין, שכן לראשונה התחרות תיפתח עם שבוע משחקים כפול. מכבי תל אביב מבחינתה תפתח את קמפיין היורוליג שלה עם צמד משחקים מול אנדולו אפס ופריז, זאת כאשר במועדון רוצים לפתוח את העונה ברגל ימין, לאחר צמד הפסדים בשבוע שעבר.

"אנחנו אחרי שבוע לא קל, מגיעים למשחק יורוליג ראשון ובמכבי תל אביב לא אוהבים להפסיד. קיווינו להראות אחרת אבל מסתכלים קדימה". אמרו בסביבת הקבוצה לקראת המשחק הערב. הצהובים כחולים ערכו שינויים רבים בקבוצה בקיץ החולף, כשחוסר הניסיון והחיבור בלט מאוד בשבוע שעבר.

המחזור הראשון סידר להם מפגש על אדמת מונטנגרו נגד אנדולו אפס, שבעצמה התחזקה בקיץ האחרון: "יש להם קבוצה עם מסורת", הוסיפו במועדון, על הטורקים, שהוסיפו בקיץ האחרון את ניק ווילר, באב אייזיאה קורדינייה, ואת ג'ורדן לויד.

האימון המסכם של מכבי תל אביב (פרטי)

אנדולו אפס ביצעה לא מעט שינויים בסגל. בין שבגארדים, בין שבפורוורדים וכן גם בעמדת הסנטר, כאשר החתימו את יורגוס פאפאיאניס ועל הדרך דאגו גם להחתים את קאי ג'ונס, לאחר פציעתו של ונסן פוארייה. הטורקים שמרו על הליבה שלהם, אך גם ביצעו חילוף על הקווים לאחר שנפרדו מלוקה באנקי והביאו במקומו את איגור קוקושקוב, שבקדנציה הקודמת שלו באירופה, אימן דווקא את פנרבחצ'ה.

התחזיות המוקדמות ברחבי אירופה שמו את קבוצתו של עודד קטש מחוץ לעשירייה הראשונה, ובמועדון נחושים להראות שזו הייתה טעות: "אנחנו נבוא להילחם ולנצח, יש לנו הרבה מאוד כלים". מציינים אצל הצהובים שרוצים לבוא צנועים, אך גם כשהם מצפים מהשחקנים: "להראות למה הם במכבי תל אביב", ומבהירים: "חשוב להשאיר את הכל על המגרש. עכשיו מתחיל ה’מאני טיים’, ואין משחקים קלים ביורוליג".

רומן סורקין, דיבר לקראת פתיחת עונת היורוליג ואמר: "קודם ג'ורדן שיחק פה, אז כיף לשחק נגדו ברמה האישית כחבר. הם כן קבוצה חדשה, מסגרת שונה, הוא בקבוצה אחרת בתפקיד אחר. הוא שחקן נהדר, תמיד קשה לשחק נגדו, אבל נבוא מוכנים וננסה לעצור אותו ככל שאפשר". על כך שמתחילים את העונה עם שבוע משחקים כפול: "זה שונה, אבל הוסיפו עוד משחקים, אז עדיף שזה יהיה ככה בהתחלה. העומס כבר גדל אז עדיף לסיים עם זה כבר עכשיו אם אפשר".

רומן סורקין (רדאד ג'בארה)

על התחושות: "זו תחילת העונה וזה חדש לכולם. אנחנו בעיקר מתרכזים בעצמנו, משחק טוב פחות טוב, צריך לזכור שיש פה שחקנים שמשחקים שנה ראשונה באירופה, אז צריך לתת לזה זמן. אף קבוצה שלנו בכל השנים לא נראתה הכי טוב שאפשר בהתחלה.

“זה כן משנה, אבל זה לא העיקר. עדיף שנראה טוב בהמשך ובשלבים המכריעים, ועכשיו אנחנו רק עובדים ומנסים להגיע לשלבים האלו, כי זו רק ההתחלה. אנחנו צריכים להתחבר ולשחק ביחד, זה לא פשוט. יש לנו פה אחלה חבר'ה, והפן החברתי והאישי פה הוא מדהים. ברור שהם שחקנים כישרוניים, כי הביאו אותם לפה ואני חושב שנהיה בסדר גמור".

על כך שהוא פותח את העונה כחמש הבכיר: "מרגיש מוכן לעשות מה שיבקשו ממני. שמח ומודה על ההזדמנות הזו, אבל אני לא העיקר. הקבוצה העיקר ויש לנו עונה ארוכה, בה אנחנו רוצים להראות טוב. יש פה בסיס מצוין ואנחנו רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, ולהביא כבוד למועדון".