לראשונה בתולדותיה: 5 מ-5 להפועל באר שבע

הפועל באר שבע ממשיכה לשבור שיאים. הערב (שני) הקבוצה של רן קוז’וק גברה 0:1 על מכבי חיפה בסמי עופר משער של דן ביטון, ובכך נקבע שיא היסטורי עבור המועדון. זוהי הפעם הראשונה שהקבוצה מהדרום פותחת עונה בליגה הראשונה עם חמישה ניצחונות בחמשת מחזורי הפתיחה.

בעקבות הניצחון, העלתה ב”ש את מאזנה ל-15 נקודות, והיא מקדימה את מכבי והפועל תל אביב בשתי נקודות. מי שממשיך לככב הוא ביטון, כשהוא רשם שער ליגה שביעי העונה.

יתרה מכך, שחקן ההתקפה של קוז’וק רושם רצף היסטורי והוא כבש משחק עשירי ברציפות בליגה, כשחמישה מהם נספרים בעונה הקודמת וחמישה בעונה הנוכחית. בכך, הוא ממוקם במקום השני בכל הזמנים, כשרק ערן זהבי כבש ביותר משחקים רצופים ממנו.