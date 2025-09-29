"היו לנו הזדמנויות, הגיעה לנו תוצאה יותר טובה"

מכבי חיפה קיוותה לתוצאה יותר טובה, אך בסופו של דבר הפסידה לראשונה העונה בליגה עם 1:0 מול הפועל באר שבע בסמי עופר, שהותיר אותה במקום החמישי בסיום המחזור החמישי. חשש אצל הירוקים מפציעה רצינית של ליאור קאסה, שנכנס כמחליף במחצית השנייה ונאלץ לרדת לאחר 12 דקות.

לאחר המשחק, מאמן הירוקים דייגו פלורס דיבר: “מאוכזב מהתוצאה. היינו במשחק רוב הזמן, לפני השער של באר שבע היו לנו הזדמנויות אבל זה לא מספיק. אנחנו צריכים להשתפר”.

המאמן המשיך, הביע שביעות רצון מהיכולת ואמר: “היו לנו את ההזדמנויות, לפעמים בכדורגל הפרטים הקטנים בבעיטה האחרונה משנים. הדבר החשוב הוא שהגענו להזדמנויות”.

בנוגע ליכולת של מתיאס נהואל: “במשחק האחרון הוא נלחם הרבה, ובמשחק הזה הוא שמר על הכדור. הוא עשה עבודה טובה היום, כמובן כשאתה לא מבקיע אתה לא רואה את התוצאה של העבודה שלך. ההפסד הוא לא אשמתו, אלא אשמת כולנו”.

מתיאס נהואל בפעולה (עמרי שטיין)

השינוי הגדול בסגל וחיבור השחקנים: “בכדורגל אין דבר אחד לשפר. צריך לשפר יכולת אישית, סיומת, יש הרבה דברים לשפר. כמובן שאנחנו עובדים על זה ומנסים לשפר כל חלק במשחק שלנו”.

לסיום אמר פלורס: “התוצאה עבורי אומרת שאנחנו צריכים להשתפר. באר שבע קבוצה מצוינת, אבל היינו במשחק כל הזמן. היו לנו את ההזדמנויות, הגיעה לנו תוצאה יותר טובה”.