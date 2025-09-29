יום שני, 29.09.2025 שעה 23:06
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

"יש דברים שצריך לשפר, אבל הגיע לנו הנקודות"

מאמן הפועל ב"ש, רן קוז'וק, אחרי ה-0:1 על מכבי חיפה: "עשינו קפיצת מדרגה משנה שעברה, אני שבע רצון". קאנגווה: "הייתי 99% בחוץ, אני שמח שנשארתי"

|
רן קוז'וק (חגי מיכאלי)
רן קוז'וק (חגי מיכאלי)

זה לא הלך קל, זה היה קשה ולפרקים גם לא הכי יפה, אבל בסופו של דבר הפועל באר שבע נותרה מושלמת, כאשר הערב (שני) היא השיגה את ניצחונה החמישי בליגת העל עם 0:1 קטן גדול של דן ביטון על מכבי חיפה באצטדיון סמי עופר.

רן קוז’וק סיכם: “יש הרבה דברים שאנחנו צריכים לתקן ולשפר, כמו בכל משחק. זה היה משחק אירופאי, אווירה, קצב, שתי קבוצות שנלחמות חזק על הנקודות, אני מרגיש שהקבוצה שלי עשתה קפיצת מדרגה משנה שעברה. אם היינו צריכים לדבר על להחזיק את המשחק, אז הם החזיקו. חיפה עם 9 בעיטות אמנם, אבל רק אחת למסגרת, לשמור אותה בבית על מצב אחד, זה המון בגרות ואת זה אני לוקח, כמובן שתמיד יש מה לשפר.

“דיברנו על המעברים של חיפה והנייחים, ניצחנו בפרמטרים האלו במשחק ובגדול, מגיע לנו את הנקודות. אני לא חושב שבזבזנו זמן, זאת בגרות. מה שכן, צריך לשפר ובגלל זה ניצחנו בשנה שעברה, לא כי היינו בעליונות של שלושה שערים, אלא ידענו להזיז את הכדור, ידענו להביא עוד אקסטרה פס למצב נוח, זה לא קל, זה דורש בגרות, היו לנו כמה שחקנים ברחבה, לא עשינו את זה ואת זה צריך לשפר, אבל המון בגרות, המחליפים היו מדהימים ואני שבע רצון”.

שחקני הפועל באר שבע חוגגים (עמרי שטיין)שחקני הפועל באר שבע חוגגים (עמרי שטיין)

המאמן המשיך: “אם הפועל ב”ש לא זוכה זה כישלון? בספורט אני לא נוהג לדבר על כישלונות, אנחנו כן רוצים ללכת עד הסוף בשני המפעלים שנותרו – הליגה והגביע. השיפור צריך להיות יומיומי, כדי להילחם עד הסוף צריך להיות שם, ואם אתה לא שם כל הזמן אז תהיה קרוב אבל רק מקום שני – שלישי, אני מרגיש שהקבוצה שלי בדרך לשם”.

שחקן הקבוצה, קינגס קאנגווה, אמר אחרי ההתמודדות: “אנחנו שמחים מאוד, היה משחק קשה וחשוב בשבילנו, יש לנו קבוצה טובה. אליפות? זה לא יהיה קל, אבל לשם אנחנו מכוונים ונעשה את זה צעד אחרי צעד. אני שמח להישאר בבאר שבע. מה אלונה אמרה לי? זה סוד שאשאיר בנינו. הייתי 99% בחוץ, אבל לבסוף ההחלטה הייתה שאשאר, אני שמח להיות כאן”.

