הפועל באר שבע שם המשחק – איכות. מכבי חיפה שם המשחק – טקטי, אגרסיבי, עמדות מוצא ומלחמה. השאלה שנשאלה תוך כדי המשחק, היא מי יעשה את המהלך שינצח את המשחק. לצערם של אוהדי מכבי חיפה שבאו בהמוניהם, איגור זלאטנוביץ’ באחת הנגיעות הבודדות שלו בכדור, אחרי שאזולאי החזיר כדור שטותי, וכיוף הדף לכדורגלן הכי טוב בליגה הישראלית דן ביטון, שמקרוב בעט מתחת למשקוף, זה היה סיפור המשחק של הפועל באר שבע ומה שהכריע.

מהלך אחד גדול, גול גדול בחוסר ערנות של בלמי חיפה, במיוחד עיסאת. בלם לרוב כשבועטים לשוער לשער, הוא צריך להכניס לראש שלו שהשוער יכול להדוף לא נכון ומיד צריך לרוץ לכיוון השער כדי להציל מצב כזה, אבל הוא עמד ודן ביטון ניצל זאת והבקיע. כשאני מנתח את המשחק, אני חושב שמכבי חיפה באה מוכנה, עמדה נכון במגרש, כשהיו צריכים להיות עשרה שחקנים מאחורי הכדורים היו, הייתה עזרה, הקבוצה לא נתנה לב”ש לעשות כלום ושום דבר, למרות האיכות של קאנגווה, ונטורה, אליאל פרץ, שלושה שחקני קישור נפלאים שלא הורגשו ברוב שלבי המשחק, כי מכבי חיפה סגרה אותם נהדר.

גם גוני נאור וגם איתן אזולאי ואפילו נהואל שעזר בשמירה, שמרו על השחקנים הללו. מכבי חיפה אין לה הרבה מה לתת בעונה הזו בכדורגל, כי אין איכות, אי אפשר לשחק עם חלוץ מרכזי כמו סטויוארט, שרוב הכדורים בורחים לו, וכשהוא מגיע למצב אז הוא בועט לא נכון. כמובן נהואל, שמתברבר בצורה שלומיאלית, הוא רץ לעשות לחץ על שחקני באר שבע לבד, רק הלחץ שהוא עושה גורם לו למצב שהוא מגיע למצב של דופק 200 ואחר כך אין לו כוח לשמור על ונטורה, ואז אזולאי צריך לעזור, והוא עושה את זה, אבל תמיד יש לבאר שבע שחקן חופשי בקישור.

טריבאנטה סטיוארט מאוכזב (עמרי שטיין)

מכבי חיפה נתנה הכל היום, אבל ההכל הזה לא הספיק לנקודה אחת אפילו, כי איך שלא נסובב את זה, באר שבע קבוצה מצוינת בכל חוליה. שלושה קשרים נפלאים, שני שחקני אגף נהדרים, בלמים שקטים ורגועים שעושים עבודה נפלאה, מגנים שמחפשים לעשות את העבודה כמו שצריך, לא מפתיע שהיא מושלמת. אין ספק שבאר שבע תרוץ עד הסוף, ומבחינתי אם היא לא תיקח אליפות זה כישלון גדול שלה כל עוד מכבי ת”א באירופה.

לעומת זאת מכבי חיפה, מקום שישי זה דבר שיכול להיות, בגלל חוסר איכות. איפה הימים שהיו פה כל כך הרבה שחקני הכרעה, קשרים כאלה טובים, כיום הירוקים הם קבוצה אפורה, הטכניקה ההתקפית לוקה בחסר, במיוחד של החלוצים, והרבה פעמים הם חטאו וטעו במסירה האחרונה. נכון, נהואל הגיע מהר למצב טוב, וסטיוארט לאחר מכן גם, אבל יותר מזה כלום.

דן ביטון חוגג (חגי מיכאלי)

היו הרמות, ניסו להציל את המולדת, אבל תכלס, האכזבה הגדולה מהתוצאה היא כי מכבי חיפה היום, בגלל המלחמה שהציגה, והעמידה הטקטית המצוינת בכל שלבי המשחק, הייתה ראויה לנקודה לפחות, אבל בסופו של דבר הבאר שבעיים, עם איכות בלתי רגילה, רק לראות את שלושת השחקנים שנכנסו בדקות האחרונות, איזה עומק, כדורגל בלי איכות אתה לא יכול להגיע לשום מקום.

ולכן, מכבי חיפה לא תגיע לכלום בעונה הזו. עוד הפסד נגד מכבי תל אביב ויהיה כאן אנדרלמוסיה שלמה. לא יודע מה יהיה עם פלורס, כי אני לא מאשים אותו בכלום, זו הקבוצה שליאור רפאלוב בנה לו. ואם כבר רפאלוב, אז ליאור הוא איכות, סבע זה איכות, בעונה שעברה זה היה. בכל מקרה, לפחות מכבי חיפה לא הייתה מופקרת היום, למרות שהיא בכל מקרה הפסידה, ונראה מה יקרה נגד מכבי תל אביב.