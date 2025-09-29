יום שני, 29.09.2025 שעה 21:22
ליגת העל Winner 25-26
132-145מכבי ת"א1
137-145הפועל ת"א2
124-194הפועל ב"ש3
106-95בית"ר ירושלים4
82-104מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

"תודה למשפחה הירוקה, תלוו אותי כל החיים"

סאן מנחם זכה לטקס פרידה מרגש לפני המשחק של מכבי חיפה מול ב"ש, הודה לאנשים רבים והרים את הקהל. יעקב שחר העניק לו חולצה ממוסגרת של המועדון

|
יעקב שחר וסאן מנחם בטקס (עמרי שטיין)
יעקב שחר וסאן מנחם בטקס (עמרי שטיין)

לאחר שנאלץ לפרוש מכדורגל כתוצאה מפציעת ראש חמורה ומסוכנת, סאן מנחם זכה לכבוד הראוי לו. מנחם עלה הערב (שני) לדשא לפני המשחק בין מכבי חיפה להפועל ב”ש, וקיבל טקס פרידה מכובד עם תפאורה מרשימה של תמונתו ביציע.

יעקב שחר ירד לכר הדשא להודות לשחקן העבר של המועדון, העניק לו חולצה ממוסגרת של מכבי חיפה עם שמו ואמר: “נודה לך בשם כולנו ונאחל לך בהצלחה”.

סאן מנחם לקחת את המיקרופון ואמר: “אני רוצה להגיד תודה לבורא עולם שנתן לי את הזכות להיות חלק במשפחה הזאת. תודה לך שחר באופן אישי על מה שאתה עושה למען המועדון.

סאן מנחם ויעקב שחר בטקס (חגי מיכאלי)סאן מנחם ויעקב שחר בטקס (חגי מיכאלי)
התפאורה לכבוד סאן מנחם (חגי מיכאלי)
סאן מנחם מקבל חולצה ממוסגרת מיעקב שחר (חגי מיכאלי)
סאן מנחם ומשפחתו (חגי מיכאלי)

“רוצה לומר תודה לכל מי שהיה שותף איתי לדרך, ברגעים הפחות טובים וברגעים הכי מאושרים שיש. אני רוצה לומר תודה גם לצבא הירוק הזה, למשפחה הירוקה. אוהב אתכם. אתם תלוו אותי כל החיים”.

סאן מנחם המשיך וביקש את ההתגייסות של הקהל, לקח דגל בסמוך ליציע הצפוני ושר יחד עם כל האוהדים ביציעים: “יאללה מכבי שלי”.

סאן מנחם דומע (עמרי שטיין)
סאן מנחם מתרגש בטקס (חגי מיכאלי)
סאן מנחם ומשפחתו (חגי מיכאלי)סאן מנחם ומשפחתו (חגי מיכאלי)
התפאורה לכבוד סאן מנחם (חגי מיכאלי)התפאורה לכבוד סאן מנחם (חגי מיכאלי)
סאן מנחם מקבל חולצה ממוסגרת מיעקב שחר (חגי מיכאלי)סאן מנחם מקבל חולצה ממוסגרת מיעקב שחר (חגי מיכאלי)
