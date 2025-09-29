"תודה למשפחה הירוקה, תלוו אותי כל החיים"

לאחר שנאלץ לפרוש מכדורגל כתוצאה מפציעת ראש חמורה ומסוכנת, סאן מנחם זכה לכבוד הראוי לו. מנחם עלה הערב (שני) לדשא לפני המשחק בין מכבי חיפה להפועל ב”ש, וקיבל טקס פרידה מכובד עם תפאורה מרשימה של תמונתו ביציע.

יעקב שחר ירד לכר הדשא להודות לשחקן העבר של המועדון, העניק לו חולצה ממוסגרת של מכבי חיפה עם שמו ואמר: “נודה לך בשם כולנו ונאחל לך בהצלחה”.

סאן מנחם לקחת את המיקרופון ואמר: “אני רוצה להגיד תודה לבורא עולם שנתן לי את הזכות להיות חלק במשפחה הזאת. תודה לך שחר באופן אישי על מה שאתה עושה למען המועדון.

סאן מנחם ויעקב שחר בטקס (חגי מיכאלי)

התפאורה לכבוד סאן מנחם (חגי מיכאלי)

סאן מנחם מקבל חולצה ממוסגרת מיעקב שחר (חגי מיכאלי)

סאן מנחם ומשפחתו (חגי מיכאלי)

“רוצה לומר תודה לכל מי שהיה שותף איתי לדרך, ברגעים הפחות טובים וברגעים הכי מאושרים שיש. אני רוצה לומר תודה גם לצבא הירוק הזה, למשפחה הירוקה. אוהב אתכם. אתם תלוו אותי כל החיים”.

סאן מנחם המשיך וביקש את ההתגייסות של הקהל, לקח דגל בסמוך ליציע הצפוני ושר יחד עם כל האוהדים ביציעים: “יאללה מכבי שלי”.

סאן מנחם דומע (עמרי שטיין)

סאן מנחם מתרגש בטקס (חגי מיכאלי)

סאן מנחם ומשפחתו (חגי מיכאלי)

התפאורה לכבוד סאן מנחם (חגי מיכאלי)