מיציץ' 11, ווקר 20: דירוג 50 השחקנים ביורוליג

בכל שנה האתר הבכיר ‘יורוהופס’ מדרג את 50 השחקנים הכי טובים לדעתו ביורוליג, והשנה עבור ישראל זו תהיה שנה מרגשת במיוחד כאשר יש לראשונה אי פעם שתי נציגות במפעל בדמות הפועל ומכבי תל אביב. לאדומים שני נציגים ברשימה, למחזיקת הגביע של ישראל שניים משלהם גם כן.

הכי גבוה מבין ארבעת השחקנים שייך לדימיטריס איטודיס, ומדובר כמובן בווסיליה מיציץ’. מפתיע שהסרבי, שהיה לפני היציאה שלו ל-NBA נחשב לשחקן הטוב באירופה, לא בטופ 10, והוא יסתפק במקום אחד יותר מזה, במקום ה-11: “האלוף פעמיים ברצף ו-MVP בעבר חוזר לאירופה וכל העיניים עליו. יש סימני שאלה על הכשירות שלו, אבל אם הוא ישוב לשיאו, השמיים הם הגבול עבור הפועל”, נרשם.

לאחר מכן הנציג הראשון של מכבי תל אביב וזה לוני ווקר, שבמקום ה-20, ועליו נרשם: “אחרי שנתן טעימה קטנה מהיכולות שלו ביורוליג, הוא חוזר והמספרים שלו עלולים להיות משוגעים”. ג’יילן הורד במקום ה-41 ועליו נכתב: “אם הולכים רק לפי מספרים, הוא יכול להיות גבוה יותר, אבל המספרים הללו אשתקד לא הובילו לניצחונות”.

ג'יילן הורד בטירוף (רועי כפיר)

אלייז’ה ברייאנט, שפעם שיחק בצהוב וכיום באדום, במקום ה-17 בדירוג: “הוא טיפס בסולם והגיע לאחת המשכורות הכי גבוהות, וזה מראה על הרמה שלו. בלט מאוד באנדולו וקיבל את הפרס על כך”. אגב, במקום הראשון קנדריק נאן מפנאתינייקוס, והטופ 10 לפי סדר הוא: סשה וזנקוב (אולימפיאקוס), טי ג’יי שורטס (פנאתינייקוס), מייק ג’יימס (מונאקו), ווייד בולדווין (פנרבחצ’ה), אדי טבארס (ריאל מדריד, אוון פורנייה (אולימפיאקוס), ניקולה מירוטיץ’ (מונאקו), שיין לארקין (אנדולו) ופקונדו קמפאסו (ריאל מדריד).