יום שני, 29.09.2025 שעה 22:34
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
00-00אולימפיה מילאנו1
00-00דובאי2
00-00הכוכב האדום3
00-00פאריס4
00-00מונאקו5
00-00באיירן מינכן6
00-00הפועל ת"א7
00-00ליון וילרבאן8
00-00אנדולו אפס9
00-00פנרבחצ'ה10
00-00פרטיזן בלגרד11
00-00וירטוס בולוניה12
00-00אולימפיאקוס13
00-00פנאתינייקוס14
00-00ריאל מדריד15
00-00באסקוניה16
00-00ולנסיה17
00-00ברצלונה18
00-00ז'לגיריס קובנה19
00-00מכבי ת"א20

מיציץ' 11, ווקר 20: דירוג 50 השחקנים ביורוליג

ביורוהופס פרסמו את הדירוג המסורתי עם 2 נציגים למכבי והפועל: הסרבי של האדומים לא בטופ 10, ברייאנט וג'יילן הורד נכנסו לרשימה. ומי הטוב ביבשת?

|
לוני ווקר ו-וסיליה מיציץ' (ראובן שוורץ וחגי מיכאלי)
לוני ווקר ו-וסיליה מיציץ' (ראובן שוורץ וחגי מיכאלי)

בכל שנה האתר הבכיר ‘יורוהופס’ מדרג את 50 השחקנים הכי טובים לדעתו ביורוליג, והשנה עבור ישראל זו תהיה שנה מרגשת במיוחד כאשר יש לראשונה אי פעם שתי נציגות במפעל בדמות הפועל ומכבי תל אביב. לאדומים שני נציגים ברשימה, למחזיקת הגביע של ישראל שניים משלהם גם כן.

הכי גבוה מבין ארבעת השחקנים שייך לדימיטריס איטודיס, ומדובר כמובן בווסיליה מיציץ’. מפתיע שהסרבי, שהיה לפני היציאה שלו ל-NBA נחשב לשחקן הטוב באירופה, לא בטופ 10, והוא יסתפק במקום אחד יותר מזה, במקום ה-11: “האלוף פעמיים ברצף ו-MVP בעבר חוזר לאירופה וכל העיניים עליו. יש סימני שאלה על הכשירות שלו, אבל אם הוא ישוב לשיאו, השמיים הם הגבול עבור הפועל”, נרשם.

לאחר מכן הנציג הראשון של מכבי תל אביב וזה לוני ווקר, שבמקום ה-20, ועליו נרשם: “אחרי שנתן טעימה קטנה מהיכולות שלו ביורוליג, הוא חוזר והמספרים שלו עלולים להיות משוגעים”. ג’יילן הורד במקום ה-41 ועליו נכתב: “אם הולכים רק לפי מספרים, הוא יכול להיות גבוה יותר, אבל המספרים הללו אשתקד לא הובילו לניצחונות”.

גג'יילן הורד בטירוף (רועי כפיר)

אלייז’ה ברייאנט, שפעם שיחק בצהוב וכיום באדום, במקום ה-17 בדירוג: “הוא טיפס בסולם והגיע לאחת המשכורות הכי גבוהות, וזה מראה על הרמה שלו. בלט מאוד באנדולו וקיבל את הפרס על כך”. אגב, במקום הראשון קנדריק נאן מפנאתינייקוס, והטופ 10 לפי סדר הוא: סשה וזנקוב (אולימפיאקוס), טי ג’יי שורטס (פנאתינייקוס), מייק ג’יימס (מונאקו), ווייד בולדווין (פנרבחצ’ה), אדי טבארס (ריאל מדריד, אוון פורנייה (אולימפיאקוס), ניקולה מירוטיץ’ (מונאקו), שיין לארקין (אנדולו) ופקונדו קמפאסו (ריאל מדריד).

קנדריק נאן. הטוב ביבשת (IMAGO)קנדריק נאן. הטוב ביבשת (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */