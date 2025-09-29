חשוב: ניצחון היסטורי ודרמטי למ.ס דימונה בנוער

קבוצת הנוער של מ.ס דימונה, שזכתה בעונה שעברה באליפות דרמטית במחזור האחרון של העונה במחוז שפלה, רשמה אמש (ראשון) ציון דרך משמעותי בליגה הארצית, לאחר שניצחה 2:3 בביתה במפגש העולות מול מכבי כפר יונה.

דימונה התייצבה למשחק שלישי מול קבוצת "צו פיוס" כשבמאזנה נקודה אחת, לאחר שבמחזור הקודם חזרה שלוש פעמים מפיגור במשחק החוץ מול עירוני אריאל, משחק שהסתיים בתוצאת שוויון 4:4, כשקודם לכן הפסידה דימונה 2:1 בביתה במשחק מול מכבי עמישב.

לעומתה, כפר יונה, שהוקפצה לליגה הארצית כשבועיים לפני תחילת העונה, ספגה הפסד 3:0 במחזור הפתיחה במשחק החוץ מול היורדת מהלאומית, עירוני מודיעין, אך במחזור שעבר השיגה ניצחון גדול 1:4 במשחק הדרבי האזורי מול מכבי כפר יונה.

שחקני מ.ס דימונה בנוער לפני המשחק (יגאל צריקר)

ארבעים הדקות הראשונות של המשחק לא הניבו שערים, למרות הכדורגל היוזם מצד שתי הקבוצות, אך לעומתן, דווקא הדקות האחרונות הביאו עמם שערים משני הכיוונים. בדקה ה-41 בעיטה חופשית לזכות כפר יונה מכ-23 מטרים הסתיימה בשער מרגלו של המגן הימני, בן בללי (2008), שהעלה את קבוצתו ליתרון 0:1.

בדקה ה-43 חטיפת כדור במרכז המגרש הובילה להתקפה מהירה של דימונה, שהסתיימה בבעיטה מחוץ לרחבה מרגלו של החלוץ, רואי לוי (2007), היישר לרשתה של כפר יונה, שער שקבע את תוצאת המחצית הראשונה, שוויון 1:1.

במחצית השנייה המשיך הקצב הטוב של המשחק, כשבדקה ה-63 התקפה של דימונה הסתיימה בבעיטה מתוך הרחבה מרגלו של החלוץ, אורי טובול, לרשתה של כפר יונה. זה היה השער החמישי העונה לשחקן, שחולל מהפך וקבע יתרון 1:2 לזכות דימונה.

בדקה ה-76 מאמן כפר יונה, איתי מנצור, העלה לשדה המשחק את דוד קופרשטיין (2008), חילוף שהשתלם, לאחר שכעבור שש דקות מהרגע שעלה למגרש, הוא כבש שער בבעיטה מכ-20 מטרים וקבע שוויון 2:2.

על סף סיום המועד החוקי של המשחק, התקפה של דימונה הסתיימה בבעיטה מחמישה מטרים מרגלו של רואי לוי לרשת, שער שקבע את תוצאת ההתמודדות, ניצחון 2:3 לזכות הדרומיים, שחגגו ניצחון היסטורי.

מ.ס דימונה נוער חוגגים (יגאל צריקר)

רותם ניסן, מאמן דימונה, אמר בסיום: "היה משחק לא פשוט. בליגה הזו כל משחק הוא לגופו, צריך דם ויזע כדי לנצח. שום משחק הוא לא טיול בפארק. לצערי, לא משנה כמה היינו דומיננטיים, איכותיים ובעלי יתרון מובהק בדשא, גם נגד עמישב וגם נגד אריאל, לא השכלנו לנצח. אני קורא לזה חלודת הליגה המחוזית”.

שחקנים צריכים לחבר את הכל, כדי להבין את ההבדל בין הליגה המחוזית לליגה הארצית. הפעם היינו דומיננטיים והצלחנו לנצח. זה היה קשה, אבל אין מתוק מזה. סך הכל יש לנו קבוצה מצוינת עם סגל רחב ואיכותי. יש פה סוללת שחקנים, חלקם שיחקו בליגות גבוהות יותר. אני בטוח שככל שיחלוף הזמן והחיבור יתהדק, גם נתקדם בתוצאות ובמרומי הטבלה".

מ.ס דימונה נוער (יגאל צריקר)

המאמן שיתף גם באתגרים נוספים עמם מתמודדים שחקני הקבוצה: "צריך לתת את הדגש גם על העובדה שיש עשרה שחקנים שבכל שבוע מתאמנים עם הבוגרים, כהכנה לסיום גיל נוער. מדובר בשחקנים שעתידים להתברג בקבוצה הראשונה. מתחילת העונה כבר חמישה שחקנים נכללו בסגל למשחקי בוגרים, שלושה מהם הצליחו לקבל דקות משחק ראשונות”.

זה מאוד מאתגר עבורי לערוך אימונים עם חסרונות של 3-4 שחקני מפתח, אבל זו גם גאווה. אחרי הכל, מטרת העל של המועדון היא להצליח לייצר 8-12 שחקני בית לסגל קבוצת הבוגרים. אני בטוח שנצליח, עבדתי מאוד קשה כדי להביא לפה בשנה קלנדרית אחת למעלה מ-50 שחקנים, כדי ליצור תמהיל לקבוצה טובה ותחרותית עם שחקנים בעלי פוטנציאל להשתלבות בקבוצה הראשונה".