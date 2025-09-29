יום שני, 29.09.2025 שעה 22:32
יאן וסלי: הישראליות ביורוליג? זה לא נושא עבורי

כוכב ברצלונה לקראת הפועל ת"א מחר ב-19:00: "שואלים אותי על זה כשהן כבר משחקות כמה שנים בצל המלחמה? פוגשים קבוצה מוכשרת מאוד עם סגל רחב מאוד"

יאן וסלי (IMAGO)
יאן וסלי (IMAGO)

אחרי שהפועל תל אביב ערכה את האימון המסכם שלה לקראת הרגע ההיסטורי שלה מחר (שלישי, 19:00) בדמות הבכורה ביורוליג, גם היריבה ברצלונה עשתה זאת בסופיה. רגע לפני ההתמודדות ופתיחת העונה של הקטלונים, אחד מכוכבי הקבוצה יאן וסלי דיבר ונתן את המבט שלו לעניינים.

וסלי פתח ותחילה נשאל על הכשירות שלו: “אני מרגיש טוב ומוכן. עונה ארוכה לפנינו, קשה לצפות למשהו, נלך צעד אחר צעד, יש לנו ציפיות תמיד. לוח הזמנים לא קל, יהיה קשה מאוד לכולם והקבוצה שמוכנה יותר ובשלה יותר תנצח”.

הצ’כי נשאל מה דעתו על הישראליות במפעל והאם צריך להעיף אותן: “שואלים אותי שאלה כזו אחרי שהן משחקות כבר כמה שנים בצל המלחמה? זה לא הנושא בשבילי, נשחק מחר וזו קבוצה קשה, צריכים להיות מוכנים, יהיה פיזי ויש להפועל המון כישרון, צריכים להיות מוכנים”.

לסיכום אמר: “הפועל מאוד מוכשרת, יש לה סגל עמוק מאוד. זו סיטואציה חדשה עבור המועדון הזה, הם צריכים להתרגל לדבר הזה, ובשבילנו זה אתגר ואני מצפה למשחק הזה”.

