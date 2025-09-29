עירוני רמת גן גברה על מכבי רעננה בגביע ווינר

משחקי הדירוג בגביע ווינר ממשיכים להתקיים, כאשר הערב (שני) המשחק על מקומות 11-12 התרחש בזיסמן שברמת גן, ובסיומו הקבוצה המקומית רשמה 53:81 חד צדדי ותפסה את המקום ה-11 במפעל.

שתי הקבוצות הגיעו לאחר ניצחון במשחקן הקודם על הדירוג, אך זו של שמוליק ברנר ידעה לעשות את ההבדל על הקבוצה מהשרון. כבר מהרבע הראשון היה ניתן להבין לאן הרוח נושבת, לאחר שר”ג סיימה אותו ביתרון 8, אותו היא הגדילה ל-12 במחצית.

ברבע השלישי רעננה היא זו שניצחה בנקודה, אך התפוצצות של המנצחת ברבע האחרון, אותו ניצחה 9:26, הוביל אותה להפרש הגבוה.