יום שני, 29.09.2025 שעה 22:33
כדורסל ישראלי  >> גביע ווינר סל
גביע ווינר סל 25-26
 גביע ווינר סל 
00-00מכבי ת"א
 בית א' 
6210-2623הפועל ירושלים
5310-3034מכבי ראשל"צ
4246-2493הפועל ב"ש/דימונה
4273-2133עירוני רמת גן
 בית ב' 
5258-2593עירוני קריית אתא
4129-2172הפועל ת"א
2227-1502עירוני נס ציונה
 בית ג' 
4162-1732הפועל חולון
4231-2313אליצור נתניה
2163-1442הפועל גליל עליון
 בית ד' 
5247-2493בני הרצליה
3161-1742הפועל העמק
3162-1552מכבי רעננה

עירוני רמת גן גברה על מכבי רעננה בגביע ווינר

לאחר ששתי הקבוצות ניצחו במשחק על הדירוג, החבורה של שמוליק ברנר רשמה 53:81 חד צדדי על הקבוצה מהשרון, ובכך סיימה את גביע ווינר במקום ה-11

|
אדם אריאל (שקד אבן )
אדם אריאל (שקד אבן )

משחקי הדירוג בגביע ווינר ממשיכים להתקיים, כאשר הערב (שני) המשחק על מקומות 11-12 התרחש בזיסמן שברמת גן, ובסיומו הקבוצה המקומית רשמה 53:81 חד צדדי ותפסה את המקום ה-11 במפעל.

שתי הקבוצות הגיעו לאחר ניצחון במשחקן הקודם על הדירוג, אך זו של שמוליק ברנר ידעה לעשות את ההבדל על הקבוצה מהשרון. כבר מהרבע הראשון היה ניתן להבין לאן הרוח נושבת, לאחר שר”ג סיימה אותו ביתרון 8, אותו היא הגדילה ל-12 במחצית.

ברבע השלישי רעננה היא זו שניצחה בנקודה, אך התפוצצות של המנצחת ברבע האחרון, אותו ניצחה 9:26, הוביל אותה להפרש הגבוה.

