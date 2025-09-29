יום שני, 29.09.2025 שעה 20:45
 ליגה א צפון 
102-74מכבי נווה שאנן1
91-74מכבי אחי נצרת2
71-33צעירי אום אל פאחם3
75-64עירוני נשר4
74-54הפועל ב.א.גרבייה5
65-54מ.ס. טירה6
57-84מ.כ. צעירי טירה7
52-33הפועל כרמיאל8
52-34מכבי אתא ביאליק9
46-44הפועל עראבה10
48-54צעירי טמרה11
35-43הפועל טירת הכרמל12
32-14הפועל מגדל-העמק13
37-44הפועל בית שאן14
25-43בני מוסמוס15
14-14הפועל א.א. פאחם16
18-14מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
103-114מכבי קרית גת1
92-93מכבי קרית מלאכי2
93-84מ.כ. ירושלים3
82-64מ.כ. כפ"ס4
76-64בית"ר יבנה5
50-13הפועל אזור6
55-54הפועל הרצליה7
53-34בית"ר נורדיה ירושלים8
46-44מכבי יבנה9
48-54מ.ס. דימונה10
46-34מכבי עירוני אשדוד11
48-34הפועל ניר רמה"ש12
36-34הפועל מרמורק13
24-33מ.כ. ירמיהו חולון14
05-03שמשון תל אביב15

מפתיע: לאחר 11 שנים, הדמות שפוטרה מדימונה

חננאל עייאש, מנהל הבוגרים מליגה א' דרום, קיבל הודעה על פרידה. ימשיך לנהל את הנוער, הפועל תחת רשות הספורט ולא תחת העמותה המנהלת את המועדון

|
חננאל עייאש (יונתן גינזבורג)
חננאל עייאש (יונתן גינזבורג)

תם עידן. לאחר 11 שנים כמנהל קבוצת הבוגרים של מ.ס דימונה, במועדון הודיעו לחננאל עייאש כי פוטר, והצדדים נפרדים. למרות הפרידה מקבוצת הבוגרים של הקבוצה מליגה א' דרום, הוא ימשיך לכהן כמנהל מחלקת הנוער בקבוצה, המנוהלת תחת רשות הספורט בעיר הדרומית ולא תחת העמותה המנהלת את קבוצת הבוגרים.

קבוצת הבוגרים של מ.ס דימונה תצא מחר (שלישי) למשחק גביע, במסגרת סיבוב ו', בו תפגוש את מ.כ.ע אור יהודה במשחק חוץ. המשחק ייערך בשעה 20:00. נכון לכרגע, פיראס עווד וירדן אבוחצירה יהיו מחוץ להתמודדות, עקב חוסר שביעות רצון מצידו של רשון אביטן מהשניים באימון האחרון של הקבוצה. כרגע עתידם במועדון מוטל בספק.

חננאל עייאש, בדף האינסטגרם הפרטי שלו: "חברים יקרים, לאחר 11 שנים מלאות אהבה, נתינה והשקעה במועדון מ.ס, דימונה, קיבלתי לפני כשבועיים את ההודעה על סיום דרכי כמנהל המועדון בצוות הבוגרים של המועדון". 

מ.ס דימונה, מודל עונת 2024-25 החולפת (יונתן גינזבורג)מ.ס דימונה, מודל עונת 2024-25 החולפת (יונתן גינזבורג)

מאחורי השנים האלה עומדים אין־ספור רגעים, אנשים מדהימים, אתגרים, הצלחות ותחושת שליחות גדולה לעיר ולמועדון שאני כל כך אוהב. הגיעה הנהלה חדשה, ולפעמים כשיש נוכחות חזקה ואהבה אמיתית למקום, זה עלול להיות מאתגר עבור אחרים".

אני רוצה להבהיר: האהבה שלי לצבעי הכחול-לבן של מ.ס דימונה לא תיעלם לעולם. אמשיך להיות אוהד של המועדון וללוות מרחוק בגאווה ובכאב גם יחד. כמו שכתוב: ׳לא תסור מן הדרך ימין ושמאל׳ (דברים י"ז). חבל שהדרך קצת היטשטשה". 

הנוער של דימונה בנתבג (באדיבות המועדון)הנוער של דימונה בנתבג (באדיבות המועדון)

חשוב לי לציין כי אני ממשיך בתפקידי כמנהל מחלקת הנוער, הפועלת תחת רשות הספורט העירונית ולא תחת העמותה של המועדון. הנוער הוא הלב הפועם של הכדורגל המקומי, ואני גאה להמשיך לגדל את דור העתיד של דימונה. תודה לכל מי שהיה חלק מהמסע הזה. זה לא פרידה, זו רק דרך חדשה. באהבה גדולה, חננאל עייאש".

