מפתיע: לאחר 11 שנים, הדמות שפוטרה מדימונה

תם עידן. לאחר 11 שנים כמנהל קבוצת הבוגרים של מ.ס דימונה, במועדון הודיעו לחננאל עייאש כי פוטר, והצדדים נפרדים. למרות הפרידה מקבוצת הבוגרים של הקבוצה מליגה א' דרום, הוא ימשיך לכהן כמנהל מחלקת הנוער בקבוצה, המנוהלת תחת רשות הספורט בעיר הדרומית ולא תחת העמותה המנהלת את קבוצת הבוגרים.

קבוצת הבוגרים של מ.ס דימונה תצא מחר (שלישי) למשחק גביע, במסגרת סיבוב ו', בו תפגוש את מ.כ.ע אור יהודה במשחק חוץ. המשחק ייערך בשעה 20:00. נכון לכרגע, פיראס עווד וירדן אבוחצירה יהיו מחוץ להתמודדות, עקב חוסר שביעות רצון מצידו של רשון אביטן מהשניים באימון האחרון של הקבוצה. כרגע עתידם במועדון מוטל בספק.

חננאל עייאש, בדף האינסטגרם הפרטי שלו: "חברים יקרים, לאחר 11 שנים מלאות אהבה, נתינה והשקעה במועדון מ.ס, דימונה, קיבלתי לפני כשבועיים את ההודעה על סיום דרכי כמנהל המועדון בצוות הבוגרים של המועדון".

מ.ס דימונה, מודל עונת 2024-25 החולפת (יונתן גינזבורג)

מאחורי השנים האלה עומדים אין־ספור רגעים, אנשים מדהימים, אתגרים, הצלחות ותחושת שליחות גדולה לעיר ולמועדון שאני כל כך אוהב. הגיעה הנהלה חדשה, ולפעמים כשיש נוכחות חזקה ואהבה אמיתית למקום, זה עלול להיות מאתגר עבור אחרים".

אני רוצה להבהיר: האהבה שלי לצבעי הכחול-לבן של מ.ס דימונה לא תיעלם לעולם. אמשיך להיות אוהד של המועדון וללוות מרחוק בגאווה ובכאב גם יחד. כמו שכתוב: ׳לא תסור מן הדרך ימין ושמאל׳ (דברים י"ז). חבל שהדרך קצת היטשטשה".

הנוער של דימונה בנתבג (באדיבות המועדון)

חשוב לי לציין כי אני ממשיך בתפקידי כמנהל מחלקת הנוער, הפועלת תחת רשות הספורט העירונית ולא תחת העמותה של המועדון. הנוער הוא הלב הפועם של הכדורגל המקומי, ואני גאה להמשיך לגדל את דור העתיד של דימונה. תודה לכל מי שהיה חלק מהמסע הזה. זה לא פרידה, זו רק דרך חדשה. באהבה גדולה, חננאל עייאש".