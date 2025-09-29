יוספי נכנס כמחליף וכבש תוך 4 דקות בפוליסיה

הליגות השונות ברחבי אירופה בעיצומן וגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. גם היום (שני) אנחנו ממשיכים לעקוב אחר הלגיונרים הישראלים מסביב לגלובוס שניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

# תומר יוספי נאלץ לחכות להזדמנות שלו מהספסל במשחק של פוליסיה ז’יטומיר מול ורס ריבנה באוקראינה, עלה בדקה ה-66 וכבר אחרי 4 דקות כבש בנגיחה את הרביעי של קבוצתו. היא מובילה 1:4 במשחק בשעה זו.

# דיא סבע פתח את תקופתו באמדספור בסערה, אך מאז הקצב שלו ירד. הוא השלים 90 דקות הערב, אך קבוצתו הובסה 3:0 על ידי ונספור שהורידה את הפער בין הקבוצות לנקודה בלבד.

הישראלי כאמור החלק את דרכו בקבוצה בצורה מרשימה עם 5 שערים ובישול בארבעת המשחקים הראשונים, אלא שמאז הוא כבר סופר ארבעה משחקים ללא מעורבות בשער. אמדספור נמצאת במקום השביעי בליגה השנייה בטורקיה עם 13 נקודות.