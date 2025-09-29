יום שני, 29.09.2025 שעה 19:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
132-145מכבי ת"א1
137-145הפועל ת"א2
124-194הפועל ב"ש3
106-95בית"ר ירושלים4
82-104מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

בכורה לקאני בהרכב מכבי חיפה, ביטון פותח מנגד

שחקן הרכש יפתח לראשונה ב-11 של פלורס מול הפועל ב"ש. עיסאת ונאור חוזרים. בצד השני, השחקן החם של קוז'וק בפנים, דוידזאדה ימשיך במקום לופס הפצוע

|
סילבה קאני (עמרי שטיין)
סילבה קאני (עמרי שטיין)

קרב מסקרן במיוחד יתרחש הערב (שני, 20:30) באצטדיון סמי עופר, כאשר מכבי חיפה מארחת את הפועל באר שבע במסגרת המחזור החמישי של ליגת העל. 

מכבי חיפה הגיעה במומנטום פחות טוב למשחק הזה. הקבוצה של דייגו פלורס איבדה שתי נקודות יקרות ב-1:1 בדרבי מול הפועל חיפה, כאשר היא חייבת כעת שלוש נקודות על מנת לא לתת לצמרת הגבוהה לברוח לה כבר בשלב כל כך מוקדם של העונה, רגע לפני שהיא פוגשת למשחק ענק נוסף את האלופה, מכבי ת”א, במחזור הבא. 

הרכב מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, פייר קורנו, גוני נאור, איתן אזולאי, מתיאס נהואל, סוף פודגוראנו, סילבה קאני וטריבנטה סטיוארט.

דייגו פלורס (עמרי שטיין)דייגו פלורס (עמרי שטיין)

מנגד, הפועל באר שבע פתחה את העונה בצורה פנטסטית. מחזיקת הגביע של רן קוז’וק מושלמת אחרי ארבעה מחזורים, עם 12 נקודות מ-12 אפשריות, כאשר כל תוצאת תיקו ומעלה תעלה אותה בחזרה למקום הראשון על חשבונה של מכבי תל אביב. 

הרכב הפועל באר שבע: אופיר מרציאנו, גיא מזרחי, אור בלוריאן, מתן בלטקסה, אופיר דוידזאדה, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קאנגווה, דן ביטון, אמיר גנאח ואיגור זלאטנוביץ’.

אופיר דוידזאדה (רדאד גאופיר דוידזאדה (רדאד ג'בארה)

הפועל באר שבע הפגינה עליונות כמעט מוחלטת בעונה שעברה מול מכבי חיפה, כאשר היא ניצחה אותה בארבעה מתוך חמישה משחקים בליגה ובגביע, כאשר משחק אחד הסתיים ב-3:3 משוגע בטרנר. איך זה ייגמר הפעם?

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */