יום שני, 29.09.2025 שעה 19:41
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
00-00אולימפיה מילאנו1
00-00דובאי2
00-00הכוכב האדום3
00-00פאריס4
00-00מונאקו5
00-00באיירן מינכן6
00-00הפועל ת"א7
00-00ליון וילרבאן8
00-00אנדולו אפס9
00-00פנרבחצ'ה10
00-00פרטיזן בלגרד11
00-00וירטוס בולוניה12
00-00אולימפיאקוס13
00-00פנאתינייקוס14
00-00ריאל מדריד15
00-00באסקוניה16
00-00ולנסיה17
00-00ברצלונה18
00-00ז'לגיריס קובנה19
00-00מכבי ת"א20

גינת: מעמד מרגש מאוד, יש לנו יעדים גדולים

הסמל מהאימון לפני בארסה מחר ב-19:00: "מצער שזה בסופיה, לצערי התרגלנו". איטודיס: "מחכים לזה". ברייאנט: "הקהל? מבאס, בסוף זה כדור ושני סלים"

|
תומר גינת באימון המסכם (ראובן שוורץ)
תומר גינת באימון המסכם (ראובן שוורץ)

בעוד יום אחד זה יקרה, הפועל תל אביב תעלה על הפרקט כנראה למשחק הכי היסטורי שלה ברמת מועדון, כשהיא “תארח” בסופיה את ברצלונה במסגרת המחזור הראשון ביורוליג, ותהפוך לקבוצה השנייה אי פעם מישראל שמשחקת בליגה הטובה באירופה. רגע לפני ההתמודדות, האדומים ערכו את האימון המסכם ובה דימיטריס איטודיס סיכם את ההכנות ושיתף, כמו גם תומר גינת ואלייז’ה ברייאנט.

איטודיס פתח: “תודה שבאתם קודם כל, אנחנו מתרגשים לשחק בסופיה ולייצג את הפועל תל אביב, את הקהל, את הכדורסל הישראלי ביורוליג. אנחנו מחכים לזה ומתכוננים בצורה הכי טובה שיש. זה קשה שאין את הקהל שלנו פה, הם יודעים איך לייצר אווירה ואנחנו מאמינים שעם הזמן וההזדמנויות הם יבואו גם לפה. מצד שני, צריכים להיות אמיתיים, כופים עלינו לשחק במקום אחר, אין מה לפתוח את זה כי כל הישראליות ככה, אבל באותו זמן אנחנו שמחים לשחק בסופיה והמתקנים ברמה הכי גבוהה שיש ויש לוגו של הפועל ואדום בכל מקום, המקום הזה כרגע הבית שלנו ביורוליג. אגב, אנחנו מצפים למספרים יפים כאן, ברור שאין מה להשוות לקהל של הפועל, הלוואי שיום אחד נשחק מול הקהל שלנו, אבל שמחים גם לבולגרים שיבואו לכאן ונשמח לראות אותם”.

על הסגל של 20 השחקנים הארוך: “אין 20 שחקנים, נתנו את בוגדן מלדאנוב בהשאלה, וסנדי כהן עם חוזה לחודשיים בשביל קדם העונה ונראה אחרי זה מה יקרה, המטרה היא 18 שחקנים. רוב הקבוצות שתסתכלו על הסגלים שלהם, תראו שיש להם 17 או 16, לחלק 19 שחקנים, זה המצב ואנחנו לא באותה סיטואציה כמו קבוצות אחרות שהן בונות את הסגל. בקיץ קיבלנו החלטות בהתאם לסיטואציה ולהגבלות שלנו, אנחנו רצינו שתי קבוצות מאוד תחרותיות גם בישראל והגענו לגמר גביע ווינר, ורצינו סגל ארוך כדי להיות מוכנים, כמו לכך שים מדר קם בוקר אחד וצריך ניתוח להסרת התוספתן”.

דימיטריס איטודיס לקראת רגע האמת (ראובן שוורץ)דימיטריס איטודיס לקראת רגע האמת (ראובן שוורץ)

הסמל הגדול יחד עם בר טימור, תומר גינת, דיבר לפני הבכורה שלו במפעל: “מרגש מאוד, חיכינו לזה הרבה זמן, עבדנו קשה. יש לנו יעד גדול מאוד, ברצלונה קבוצה מצוינת, אבל אנחנו מוכנים לאתגר. זה לא קל שזה בסופיה, זה מצער שכל המשחקים הביתיים שלנו במדינה אחרת, אבל זה המצב וזה מה יש. אנחנו מקווים שהמלחמה תיגמר והחטופים יחזרו כמה שיותר מהר, אבל לצערי התרגלנו לזה ואנחנו מכירים את ההרגשה, בנסיבות הללו אנחנו עדיין צריכים לבוא לכאן ולנצח. האמת שזה המשחק הראשון, אז לא יודע למה לצפות, אבל אנחנו רוצים לשחק מול כמה שיותר קהל”.

“אני חושב שהקבוצה מוכנה, ידוע שקדם העונה לא היה מושלם בגלל הנציגים שהיו בנבחרות, ויש אתגרים, אבל אנחנו סומכים אחד על השני ויודעים מה צריך לעשות. זה שונה הסגל הרחב הזה, אבל זה המצב, יש כאן אחלה אנשים וזה גורם לזה להיות קל יותר, הרבה אנשים טובים והרבה שחקנים נהדרים ועם השילוב הזה הכל יותר קל”.

שחקני הפועל תל אביב באימון המסכם (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב באימון המסכם (ראובן שוורץ)

אלייז’ה ברייאנט, שעבר דבר או שניים במפעל היוקרתי הזה, אמר: “אני חושב שנחסר את הקהל, אבל בסוף יש כדור אחד ושני סלים ושחקנים, אנחנו התברכנו שאנחנו משחקים את המשחק הזה, עם קהל או בלי קהל אי אפשר לחשוב על זה יותר מידי. המשחק נגד אנדולו? אני חושב שעבורי אני אוהב לחשוב משחק אחר משחק, אז קודם האימון הזה, ברור שעשיתי דברים מיוחדים באנדולו ויש להם מקום חם בלב שלי תמיד, דיברתי עם שיין לארקין היום ואני מדבר איתם המון, כדורסל זה מערכת יחסים שמחזיקה כל החיים. בסופו של דבר זה כדורסל ואני רוצה לנצח ולהתחרות”.

אלייזאלייז'ה ברייאנט מתכונן (ראובן שוורץ)
כריס גכריס ג'ונס (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב בסופיה (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב בסופיה (ראובן שוורץ)
דן אוטורו (ראובן שוורץ)דן אוטורו (ראובן שוורץ)
וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' בהכנה האחרונה (ראובן שוורץ)
האימון המסכם של הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)האימון המסכם של הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
רגע לפני הבכורה ביורוליג, אימון הפועל תלא ביב (ראובן שוורץ)רגע לפני הבכורה ביורוליג, אימון הפועל תלא ביב (ראובן שוורץ)
