גינת: מעמד מרגש מאוד, יש לנו יעדים גדולים

בעוד יום אחד זה יקרה, הפועל תל אביב תעלה על הפרקט כנראה למשחק הכי היסטורי שלה ברמת מועדון, כשהיא “תארח” בסופיה את ברצלונה במסגרת המחזור הראשון ביורוליג, ותהפוך לקבוצה השנייה אי פעם מישראל שמשחקת בליגה הטובה באירופה. רגע לפני ההתמודדות, האדומים ערכו את האימון המסכם ובה דימיטריס איטודיס סיכם את ההכנות ושיתף, כמו גם תומר גינת ואלייז’ה ברייאנט.

איטודיס פתח: “תודה שבאתם קודם כל, אנחנו מתרגשים לשחק בסופיה ולייצג את הפועל תל אביב, את הקהל, את הכדורסל הישראלי ביורוליג. אנחנו מחכים לזה ומתכוננים בצורה הכי טובה שיש. זה קשה שאין את הקהל שלנו פה, הם יודעים איך לייצר אווירה ואנחנו מאמינים שעם הזמן וההזדמנויות הם יבואו גם לפה. מצד שני, צריכים להיות אמיתיים, כופים עלינו לשחק במקום אחר, אין מה לפתוח את זה כי כל הישראליות ככה, אבל באותו זמן אנחנו שמחים לשחק בסופיה והמתקנים ברמה הכי גבוהה שיש ויש לוגו של הפועל ואדום בכל מקום, המקום הזה כרגע הבית שלנו ביורוליג. אגב, אנחנו מצפים למספרים יפים כאן, ברור שאין מה להשוות לקהל של הפועל, הלוואי שיום אחד נשחק מול הקהל שלנו, אבל שמחים גם לבולגרים שיבואו לכאן ונשמח לראות אותם”.

על הסגל של 20 השחקנים הארוך: “אין 20 שחקנים, נתנו את בוגדן מלדאנוב בהשאלה, וסנדי כהן עם חוזה לחודשיים בשביל קדם העונה ונראה אחרי זה מה יקרה, המטרה היא 18 שחקנים. רוב הקבוצות שתסתכלו על הסגלים שלהם, תראו שיש להם 17 או 16, לחלק 19 שחקנים, זה המצב ואנחנו לא באותה סיטואציה כמו קבוצות אחרות שהן בונות את הסגל. בקיץ קיבלנו החלטות בהתאם לסיטואציה ולהגבלות שלנו, אנחנו רצינו שתי קבוצות מאוד תחרותיות גם בישראל והגענו לגמר גביע ווינר, ורצינו סגל ארוך כדי להיות מוכנים, כמו לכך שים מדר קם בוקר אחד וצריך ניתוח להסרת התוספתן”.

דימיטריס איטודיס

הסמל הגדול יחד עם בר טימור, תומר גינת, דיבר לפני הבכורה שלו במפעל: “מרגש מאוד, חיכינו לזה הרבה זמן, עבדנו קשה. יש לנו יעד גדול מאוד, ברצלונה קבוצה מצוינת, אבל אנחנו מוכנים לאתגר. זה לא קל שזה בסופיה, זה מצער שכל המשחקים הביתיים שלנו במדינה אחרת, אבל זה המצב וזה מה יש. אנחנו מקווים שהמלחמה תיגמר והחטופים יחזרו כמה שיותר מהר, אבל לצערי התרגלנו לזה ואנחנו מכירים את ההרגשה, בנסיבות הללו אנחנו עדיין צריכים לבוא לכאן ולנצח. האמת שזה המשחק הראשון, אז לא יודע למה לצפות, אבל אנחנו רוצים לשחק מול כמה שיותר קהל”.

“אני חושב שהקבוצה מוכנה, ידוע שקדם העונה לא היה מושלם בגלל הנציגים שהיו בנבחרות, ויש אתגרים, אבל אנחנו סומכים אחד על השני ויודעים מה צריך לעשות. זה שונה הסגל הרחב הזה, אבל זה המצב, יש כאן אחלה אנשים וזה גורם לזה להיות קל יותר, הרבה אנשים טובים והרבה שחקנים נהדרים ועם השילוב הזה הכל יותר קל”.

שחקני הפועל תל אביב באימון המסכם

אלייז’ה ברייאנט, שעבר דבר או שניים במפעל היוקרתי הזה, אמר: “אני חושב שנחסר את הקהל, אבל בסוף יש כדור אחד ושני סלים ושחקנים, אנחנו התברכנו שאנחנו משחקים את המשחק הזה, עם קהל או בלי קהל אי אפשר לחשוב על זה יותר מידי. המשחק נגד אנדולו? אני חושב שעבורי אני אוהב לחשוב משחק אחר משחק, אז קודם האימון הזה, ברור שעשיתי דברים מיוחדים באנדולו ויש להם מקום חם בלב שלי תמיד, דיברתי עם שיין לארקין היום ואני מדבר איתם המון, כדורסל זה מערכת יחסים שמחזיקה כל החיים. בסופו של דבר זה כדורסל ואני רוצה לנצח ולהתחרות”.

אלייז'ה ברייאנט

כריס ג'ונס

שחקני הפועל תל אביב בסופיה

דן אוטורו

וסיליה מיציץ'

האימון המסכם של הפועל תל אביב